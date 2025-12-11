Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Defender OCTA đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giá từ 18 tỷ đồng

Mẫu SUV hiệu năng cao Defender OCTA đã có mặt tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G 63.

Ra mắt vào tháng 7/2024, Defender OCTA được định vị là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV địa hình Land Rover Defender, vốn cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX, Mercedes-Benz G-Class hay Ineos Grenadier.
Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, một chiếc Defender OCTA đã có mặt tại Việt Nam ngay trong tháng 11/2025 dưới dạng nhập khẩu chính hãng từ Slovakia.
Về ngoại hình, Defender OCTA hầm hố với kích thước 4.813 x 2.064 x 1.995 mm, trục cơ sở dài 3.023 mm. Mặc dù cùng khung gầm, mẫu SUV hiệu năng cao này dài hơn Defender 110 V8 khoảng 55 mm và rộng hơn 56 mm.
Phiên bản cao cấp nhất chỉ có một vài tùy chọn màu sơn độc quyền. Theo thông tin được khai báo, xe mang màu sơn "đồng", rất có thể chính là tùy chọn Petra Copper.
Đi kèm là bộ mâm đa chấu tiêu chuẩn kích thước 22 inch Style 7026. Nếu muốn tăng khả năng vượt địa hình, khách hàng có thể lựa bộ mâm 20 inch Style 1086.
Mỗi chiếc đều mang họa tiết OCTA mới, bao gồm một viên kim cương đen bóng nằm bên trong một đĩa titanium được gia công và phun cát tại cửa số Signature Graphic.
Nhiều chi tiết được sơn tối màu nhằm mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. So với các phiên bản thông thường, Defender OCTA sở hữu cụm ống xả kép lộ thiên.
Nội thất của Defender OCTA vẫn mang phong cách đặc trưng của dòng xe địa hình cổ điển, bao gồm thanh chịu lực bảng điều khiển sơn tĩnh điện màu xám Metallic Grey.
Sau Range Rover Sport SV, Defender OCTA là mẫu xe thứ hai được trang bị công nghệ Body and Soul tại hàng ghế trước, giúp người dùng trải nghiệm âm nhạc bằng cả thính giác và xúc giác, đồng thời bổ sung 6 chế độ thư giãn khi di chuyển.
Khách hàng có thể lựa chọn ghế da cao cấp Semi-Aniline màu đen Ebony, hoặc phối hợp giữa da Semi-Aniline và chất liệu Kvadrat màu nâu Burnt Sienna/đen Ebony.
Xe vẫn được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm cong 13.1 inch, bàn đạp ga thắng thể thao, cửa sổ trời Panorama...
Defender OCTA được trang bị động cơ V8 Twin Turbo MHEV dung tích 4.4L do BMW sản xuất, sản sinh công suất tối đa 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, hoặc 800 Nm khi sử dụng Dynamic Launch Mode.
Đi kèm là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu SUV nặng 2.510 kg này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
Đặc biệt, mẫu xe này được bổ sung thêm OCTA Mode. Khi kết hợp cùng Off‑Road Launch, Off-Road ABS và TracDSC/DSC off, Defender OCTA sẽ có khả năng vận hành tốc độ cao ngay cả trên địa hình phức tạp.
Theo thông tin từ website của Land Rover Việt Nam, Defender OCTA có giá từ 17,959 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 19,759 tỷ đồng cho bản Defender OCTA Edition One.
Dựa trên Defender OCTA, Land Rover đã ra mắt mẫu xe đua Defender Dakar D7X‑R, vốn sẽ tham dự mùa giải World Rally‑Raid Championship (W2RC) 2026 ở thể thức "Stock".

