Porsche Cayenne thuần điện giành được sự quan tâm lớn tại Mỹ

Porsche Cayenne Electric nhận được hơn 10.000 khách hàng đăng ký quan tâm và hơn 110.000 bản cấu hình độc đáo đã được tạo.

Porsche vừa chính thức mở cổng đặt hàng cho mẫu Cayenne Electric tại thị trường Mỹ và nhanh chóng ghi nhận mức độ quan tâm vượt ngoài kỳ vọng, chủ yếu nhờ khả năng cá nhân hóa thuộc hàng phong phú nhất của thương hiệu.

Porsche Cayenne thuần điện giành được sự quan tâm lớn

Thương hiệu xe thể thao này cho biết Cayenne Electric sẽ bán song song cùng các phiên bản chạy xăng và hybrid hiện tại khi phiên bản EV có mặt tại Mỹ vào nửa sau năm 2026.

Sức hút của mẫu SUV thuần điện này đã lập nên kỷ lục mới: chỉ trong 4 ngày đầu mở cấu hình trực tuyến, đã có hơn 110.000 bản cấu hình độc nhất được tạo ra - con số cao nhất lịch sử thương hiệu này tại Mỹ.

Bên cạnh đó, 10.500 khách hàng đã đăng ký quan tâm thông qua chương trình "hand-raiser" của hãng. Điểm nổi bật giúp Cayenne Electric hút khách chính là khả năng cá nhân hóa.

Khả năng cá nhân hóa cao là ưu thế của Porsche Cayenne Electric

Mẫu EV này cung cấp 13 màu sơn tiêu chuẩn, 9 thiết kế mâm, 12 tùy chọn nội thất, trong đó tổ hợp ngoại thất xanh Algarve Blue Metallic kết hợp nội thất nâu Club Leather Espresso đang được khách hàng chọn nhiều nhất.

Với khả năng cá nhân hóa cao, đặc biệt là với chương trình Paint to Sample hay Sonderwunsch, Cayenne Electric là mẫu xe nhận được con số kỷ lục hơn 110.000 cấu hình được tạo ra tại Mỹ.

Ngoài ra, Porsche còn cho phép khách nâng cấp qua chương trình Paint to Sample, hoặc thậm chí tạo nên những chiếc xe "độc bản" đúng nghĩa thông qua Sonderwunsch.

Ông Timo Resch, Chủ tịch kiêm CEO Porsche Cars North America, cho biết: "Cayenne Electric là phiên bản mạnh mẽ, rộng rãi và thiên về hiệu năng nhất từ trước đến nay". Với hơn 22.000 xe bán ra tại Mỹ trong năm ngoái, Cayenne tiếp tục là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của hãng xe đến từ Đức.

Phiên bản Cayenne Turbo Electric trở thành mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất của hãng xe này với công suất tối đa 1.156 mã lực. Chiếc SUV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 260 km/h.

Porsche Cayenne Electric là mẫu SUV thuần điện thứ hai của hãng xe thể thao Đức, đánh dấu bước đi mạnh mẽ trong chiến lược điện hóa dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu.

Xe được trang bị 2 động cơ điện tại cầu trước và sau, sản sinh công suất 408 mã lực. Với chế độ Launch Control, công suất tối đa lên đến 442 mã lực và mô-men xoắn cực đại 835 Nm.

Tại Việt Nam, Cayenne Electric và Cayenne Turbo Electric có giá khởi điểm lần lượt là 5,81 tỷ đồng và 7,81 tỷ đồng . Tương tự Taycan hay Macan Electric, mẫu SUV thuần điện này có khả năng tiếp tục được đem về Việt Nam.

