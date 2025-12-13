Range Rover SV Black - SUV siêu sang 'toàn màu đen'

Song song với việc nâng cấp dòng Range Rover cho đời xe 2026, Land Rover cũng đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Range Rover SV Black với nhiều tùy chọn độc đáo.

Nguồn cảm hứng cho chiếc SUV này đến từ tòa nhà văn phòng Seagram Building nổi tiếng tại thành phố New York ( Mỹ ), chấp bút bởi kiến trúc sư Ludwig Mies van der Rohe.

Range Rover SV Black chỉ có duy nhất màu sơn ngoại thất đen Narvik Black, đi kèm với các chi tiết trang trí sơn màu đen bóng thay vì màu đồng Corinthian Bronze.

Ghế ngồi được bọc da Near-Aniline cao cấp màu đen SV Black Ebony. Đây cũng là mẫu SUV đầu tiên của Land Rover được trang bị tiêu chuẩn công nghệ Body and Soul cho hàng ghế sau cùng sàn xe tương tác cảm giác Sensory Floor.

Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu SUV này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 261 km/h.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn giữa cấu hình 5 ghế tiêu chuẩn hoặc hàng ghế phía sau thương gia SV Signature Suite với bàn làm việc bọc da, ghế khoang hành lý, ốp động cơ bằng sợi carbon, gói hỗ trợ kéo xe...

Range Rover SV Black đã chính thức ra mắt tại tuần lễ nghệ thuật Design Miami 2025. Xe có giá khởi điểm từ 238.900 USD , cao hơn phiên bản Range Rover SV tiêu chuẩn 19.400 USD .

