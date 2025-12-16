Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tomorrow XX - công nghệ tái chế mới của Mercedes-Benz

  • Thứ ba, 16/12/2025 16:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mercedes-Benz Tomorrow XX mang đến hàng loạt công nghệ mới trong các tiếp cận và bảo vệ môi trường của hãng xe đến từ Đức.

Mercedes-Benz vừa chính thức ra mắt chương trình công nghệ Tomorrow XX, một động lực đổi mới nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của hãng xe đến từ Đức.
Lần đầu tiên, chương trình công nghệ này được áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm, không giới hạn mẫu xe hay hệ truyền động của Mercedes-Benz trong tương lai.
Cụm đèn trước được lắp ráp bằng vít thay cho keo, giúp dễ tháo rời, sửa chữa và tái chế. Thiết kế đơn vật liệu có gấp đôi tỷ lệ vật liệu tái chế và giảm gần một nửa phát thải CO₂.
Mercedes-Benz phát triển module cửa dùng nhựa sinh học và nhựa từ CO₂. Giải pháp này giúp giảm khoảng 30% phát thải CO₂.
Công nghệ liên kết mới cho tấm ốp tapi cửa sử dụng đinh tán nhiệt có thể tháo rời thay cho hàn siêu âm, giúp tách vật liệu nhanh hơn và việc sửa chữa trở nên hiệu quả hơn.
Kết cấu PET đơn vật liệu giúp hộc cửa nhẹ hơn trên 40% nhưng vẫn giữ hiệu năng. Giải pháp này giảm mạnh dấu chân carbon và sắp được sản xuất hàng loạt.
Thiết kế pin của Mercedes-Benz được làm theo nguyên tắc tuần hoàn, dễ tháo rời và phân loại vật liệu. Điều này giúp nâng cao chất lượng vật liệu tái chế thu hồi.
Mercedes-Benz sử dụng nhôm sản xuất bằng năng lượng tái tạo và tăng hàm lượng nhôm tái chế. Một số chi tiết có thể chứa tới 86% nhôm phế liệu hậu tiêu dùng.
Thiết kế tối ưu sinh học BIONICAST giúp chỉ dùng vật liệu ở nơi cần thiết. Công nghệ này giảm tới 25% trọng lượng và lượng vật liệu sử dụng.
Má phanh mới của Mercedes-Benz chứa khoảng 40% vật liệu từ má phanh cũ. Nhờ đó, lượng phát thải CO₂ có thể giảm tới 85%.
Phương pháp Urban Mining giúp tận dụng toàn bộ phần còn sót lại của xe cũ, vốn được xem là nguồn nguyên liệu giá trị cho xe mới và khép kín vòng tuần hoàn vật liệu.
Mercedes-Benz Tomorrow XX giúp giảm phát thải carbon, tối ưu tài nguyên và kinh tế tuần hoàn từ khâu thiết kế đến cuối vòng đời xe. Điều này đóng vai trò then chốt trong bối cảnh hãng xe Đức đang vận động EU dành ưu đãi cho các dòng xe hybrid được sản xuất bằng những phương pháp thân thiện với môi trường, thay vì chỉ tập trung ưu tiên xe thuần điện.

