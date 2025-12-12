Châu Âu lùi thời hạn cấm xe xăng đến năm 2040?

Áp lực vận động hành lang từ các nhà sản xuất, công đoàn và nhu cầu người tiêu dùng khiến kế hoạch cấm xe xăng của châu Âu chậm lại.

Theo nguồn tin của tờ The Times, Liên minh châu Âu (EU) được cho là đã đạt đồng thuận lùi thời điểm áp dụng quy định chỉ cho phép bán xe mới thuần điện đến ít nhất năm 2040. Động thái này xuất hiện sau sức ép mạnh mẽ từ các nhà sản xuất ôtô, các tổ chức công đoàn và lo ngại về nhu cầu xe điện còn nhiều biến động.

Thời hạn châu Âu cấm xe xăng lùi đến năm 2040?

Lãnh đạo EU đã đặt mục tiêu áp dụng quy định "không phát thải" từ năm 2035. Điều này đồng nghĩa với việc mọi mẫu xe mới lưu hành tại thị trường này từ thời điểm đó sẽ không còn sử dụng động cơ đốt trong. Bang California (Mỹ) và nhiều quốc gia khác cũng chọn mốc 2035, tạo nên một bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp ôtô.

Việc bắt buộc tất cả các hãng xe tại "lục địa già" phải bán xe thuần điện kể từ năm 2035 trở đi là một vấn đề gây tranh cãi lâu nay, khi chính sách này tác động tiêu cực đến thị trường và người lao động.

Tuy nhiên, sự phản đối ngày càng tăng từ các hãng xe về lo ngại về chi phí đầu tư khổng lồ và nguy cơ mất việc làm đã khiến Ủy ban châu Âu (EC) phải cân nhắc lại. The Times cho biết EU đã thống nhất lùi sáng kiến này thêm 5 năm, cho phép xe động cơ đốt trong tiếp tục tồn tại trên thị trường đến ít nhất năm 2040.

Hiện vẫn chưa rõ quy định mới sẽ xử lý các mẫu xe điện hóa như plug-in hybrid (PHEV) hay xe điện có động cơ mở rộng phạm vi (EREV) ra sao. EU cũng chưa ấn định thời điểm công bố chính thức thay đổi này.

Doanh nghiệp châu Âu lo kẹt vốn, chính trị gia cảnh báo mất việc làm

Ông Tim Tozer, Chủ tịch Allianz Partners tại Anh và từng là lãnh đạo Vauxhall, Mazda và Mitsubishi, nói với The Times: "Tôi có nguồn tin đáng tin cậy rằng EU sẽ cộng thêm 5 năm vào mốc 2035, đưa thời hạn thành 2040. Tức là kể từ 1/1/2040, tất cả xe phân phối mới phải là xe thuần điện".

Đầu tư dây chuyền sản xuất của bất kỳ mẫu xe nào cũng tiêu tốn doanh nghiệp hàng trăm triệu USD cho đến hàng tỷ USD, gây lãng phí lớn nếu không được sử dụng đến hết vòng đời.

Các nguồn tin trong ngành cho biết một phần nguyên nhân đến từ vòng đời sản phẩm và tiến độ sản xuất của các hãng xe. Những mẫu xe xăng và hybrid mới nhất chỉ vừa xuất hiện trên thị trường, đồng nghĩa nhiều nhà máy mới được đầu tư gần đây có thể phải bỏ đi nếu quy định 2035 giữ nguyên.

Chủ tịch Stellantis John Elkann nằm trong nhóm lãnh đạo vận động hành lang, nhấn mạnh nguy cơ chi phí "không thể bù đắp" cho doanh nghiệp. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đã gây sức ép lên Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, viện dẫn nguy cơ giảm mạnh việc làm nếu châu Âu áp một lệnh buộc chuyển sang xe điện quá cứng nhắc.

Trong thư công khai ngày 28/11 gửi bà von der Leyen, ông Merz viết: "Mục tiêu của chúng ta nên là các quy định CO₂ trung lập về công nghệ, linh hoạt và thực tế, vốn vừa đáp ứng mục tiêu bảo vệ khí hậu của EU, vừa không đe dọa đổi mới và giá trị công nghiệp".

Không chỉ các thương hiệu xe phản đối, những lãnh đạo như Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi EU từ bỏ mốc thời gian 2035 nhằm chấm dứt bán xe sử dụng động cơ đốt trong, và thay bằng một kế hoạch linh hoạt hơn.

EU dự kiến công bố toàn bộ bộ quy tắc khí thải sửa đổi vào ngày 17/12, mốc thời gian mà khối đã xác định từ trước. Nhiều dự đoán cho rằng quy định về các mẫu PHEV sẽ được giảm nhẹ, phù hợp với xu hướng EU từng nhượng bộ các mục tiêu khí thải khi chịu sức ép từ các hãng xe. Dù chi tiết cuối cùng còn chờ xác nhận, một điều có vẻ chắc chắn: kỷ nguyên mà các đại lý ôtô tại châu Âu chỉ còn bày bán xe điện hoàn toàn sẽ phải chờ lâu hơn dự tính.