Châu Âu sẽ điều chỉnh lộ trình cấm xe xăng?

Liên minh châu Âu có thể lùi thời hạn công bố gói hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô, mở ra hy vọng xem xét lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035.

Liên minh châu Âu (EU) có thể trì hoãn việc công bố gói hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp ôtô, vốn là động thái mà các hãng xe kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội điều chỉnh lại quy định cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035.

Lệnh cấm xe xăng từ năm 2035 của châu Âu có nguy cơ hủy bỏ?

Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu (EC), đóng vai trò là cơ quan hành pháp của EU, sẽ công bố gói hỗ trợ này vào ngày 10/12. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ tại Đức cho biết thời hạn này "nhiều khả năng bị lùi lại". Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng toàn bộ các nhà sản xuất ôtô đều cảm nhận được khả năng EC sẽ dời lịch công bố sau ngày 10/12, dù đến nay chưa có thông báo chính thức.

Nhiều hãng xe lớn tại châu Âu như BMW, Mercedes-Benz... đã lên tiếng chỉ trích thời hạn cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong của EU kể từ năm 2035.

Trong tuần này, Ủy viên Giao thông EU Apostolos Tzitzikostas nói với tờ Handelsblatt rằng thông báo có thể bị lùi đến đầu tháng 1/2026. Trong bối cảnh này, các hãng xe châu Âu đang tăng cường vận động hành lang tại Brussels nhằm tìm kiếm sự linh hoạt hơn đối với lệnh cấm động cơ đốt trong, bao gồm đề xuất công nhận nhiên liệu trung hòa CO₂ và duy trì chỗ đứng cho xe plug-in hybrid (PHEV).

Sức ép lên ngành công nghiệp ôtô trước lệnh cấm xe xăng

Ngành công nghiệp ôtô châu Âu hiện đứng trước thách thức kép: chi phí chuyển đổi sang xe điện ngày càng đắt đỏ, trong khi phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Trung Quốc và đối mặt với các mức thuế quan gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện, các doanh nghiệp châu Âu cho biết EU nên mở rộng phạm vi cho các công nghệ khác như PHEV, EREV hay xe sử dụng pin hydrogen...

Một lá thư gửi Brussels từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong đó kêu gọi miễn trừ cho xe PHEV và các mẫu xe dùng động cơ đốt trong "hiệu quả cao", đã nhận được phản hồi tích cực, theo lời ông Tzitzikostas.

Về phía mình, Ủy ban châu Âu cho biết hôm 2/12 rằng mọi mốc thời gian hiện chỉ mang tính tham khảo. Người phát ngôn EC cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận thêm ý kiến. Đóng góp từ Đức đã được gửi vào thứ Sáu, và chúng tôi vẫn chờ một số nước khác. Đây là một quá trình đang diễn ra, và dựa trên toàn bộ thông tin nhận được, quyết định về các bước tiếp theo sẽ được đưa ra".