Châu Âu sẽ điều chỉnh lộ trình cấm xe xăng?

  • Thứ sáu, 5/12/2025 18:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên minh châu Âu có thể lùi thời hạn công bố gói hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô, mở ra hy vọng xem xét lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035.

Liên minh châu Âu (EU) có thể trì hoãn việc công bố gói hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp ôtô, vốn là động thái mà các hãng xe kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội điều chỉnh lại quy định cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035.

Lệnh cấm xe xăng từ năm 2035 của châu Âu có nguy cơ hủy bỏ?

Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu (EC), đóng vai trò là cơ quan hành pháp của EU, sẽ công bố gói hỗ trợ này vào ngày 10/12. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ tại Đức cho biết thời hạn này "nhiều khả năng bị lùi lại". Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng toàn bộ các nhà sản xuất ôtô đều cảm nhận được khả năng EC sẽ dời lịch công bố sau ngày 10/12, dù đến nay chưa có thông báo chính thức.

cam xe xang, chau au, cong nghiep oto anh 1

Nhiều hãng xe lớn tại châu Âu như BMW, Mercedes-Benz... đã lên tiếng chỉ trích thời hạn cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong của EU kể từ năm 2035.

Trong tuần này, Ủy viên Giao thông EU Apostolos Tzitzikostas nói với tờ Handelsblatt rằng thông báo có thể bị lùi đến đầu tháng 1/2026. Trong bối cảnh này, các hãng xe châu Âu đang tăng cường vận động hành lang tại Brussels nhằm tìm kiếm sự linh hoạt hơn đối với lệnh cấm động cơ đốt trong, bao gồm đề xuất công nhận nhiên liệu trung hòa CO₂ và duy trì chỗ đứng cho xe plug-in hybrid (PHEV).

Sức ép lên ngành công nghiệp ôtô trước lệnh cấm xe xăng

Ngành công nghiệp ôtô châu Âu hiện đứng trước thách thức kép: chi phí chuyển đổi sang xe điện ngày càng đắt đỏ, trong khi phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Trung Quốc và đối mặt với các mức thuế quan gây sức ép lên biên lợi nhuận.

cam xe xang, chau au, cong nghiep oto anh 2

Thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện, các doanh nghiệp châu Âu cho biết EU nên mở rộng phạm vi cho các công nghệ khác như PHEV, EREV hay xe sử dụng pin hydrogen...

Một lá thư gửi Brussels từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong đó kêu gọi miễn trừ cho xe PHEV và các mẫu xe dùng động cơ đốt trong "hiệu quả cao", đã nhận được phản hồi tích cực, theo lời ông Tzitzikostas.

Về phía mình, Ủy ban châu Âu cho biết hôm 2/12 rằng mọi mốc thời gian hiện chỉ mang tính tham khảo. Người phát ngôn EC cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận thêm ý kiến. Đóng góp từ Đức đã được gửi vào thứ Sáu, và chúng tôi vẫn chờ một số nước khác. Đây là một quá trình đang diễn ra, và dựa trên toàn bộ thông tin nhận được, quyết định về các bước tiếp theo sẽ được đưa ra".

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

BMW kỳ vọng EU sẽ xem xét lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035

EU sắp cập nhật kế hoạch cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035, và BMW kỳ vọng quyết định gây tranh cãi này sẽ được xem xét lại để tránh tác động lớn đến ngành công nghiệp ôtô.

08:38 26/11/2025

Thủ tướng Đức kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong từ 2035

Đức thúc giục EU xem xét lại kế hoạch điện hóa 2035, cho rằng quy định này gây áp lực quá lớn lên ngành ôtô châu Âu vốn đang chật vật trước cạnh tranh toàn cầu.

14:13 28/9/2025

Châu Âu cứng rắn với mục tiêu điện hóa 2035, bất đồng vẫn sâu sắc

Hội nghị Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 tại Brussels (Bỉ) khẳng định điện hóa là tương lai tất yếu của ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

16:05 19/9/2025

Uy vien Cong nghiep EU canh cao ve xe Trung Quoc hinh anh

Ủy viên Công nghiệp EU cảnh cáo về xe Trung Quốc

07:56 9/11/2025 07:56 9/11/2025

0

Ủy viên Công nghiệp EU Stephane Sejourne cảnh báo sản lượng ôtô tại châu Âu có thể giảm mạnh trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi linh hoạt hơn với mục tiêu dừng sản xuất xe động cơ đốt trong từ năm 2035.

Sieu xe Nissan GT-R 'gia re' chi 9.000 USD hinh anh

Siêu xe Nissan GT-R 'giá rẻ' chỉ 9.000 USD

16:42 1/12/2025 16:42 1/12/2025

0

Dự án nâng cấp mẫu Ford Cougar thành Nissan GT-R khá ấn tượng, khiến nhiều người không phân biệt được "siêu xe đường phố" này chỉ là bản replica.

Việt Hà

Theo Autonews

cấm xe xăng châu âu công nghiệp ôtô cấm xe xăng châu âu cấm động cơ động cơ đốt trong hybrid phev ev xe điện

