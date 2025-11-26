BMW kỳ vọng EU sẽ xem xét lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035

EU sắp cập nhật kế hoạch cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035, và BMW kỳ vọng quyết định gây tranh cãi này sẽ được xem xét lại để tránh tác động lớn đến ngành công nghiệp ôtô.

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến cập nhật đề xuất cấm bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong vào ngày 10/12 tới. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc định hình tương lai ngành công nghiệp ôtô châu Âu và BMW kỳ vọng quyết định ban đầu sẽ được nới lỏng.

BMW phản đối lệnh cấm động cơ xăng từ năm 2035 của EU

BMW từ lâu đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch gây tranh cãi của EU về việc cấm các mẫu xe mới phát thải CO₂ từ năm 2035. Mặc dù quy định không trực tiếp "cấm" động cơ đốt trong, nhưng việc cấm các phương tiện tạo ra khí thải vẫn đồng nghĩa với việc động cơ truyền thống gần như không còn đất sống sau giữa thập kỷ tới. Tuy nhiên, theo CEO Oliver Zipse, mọi thứ vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng.

CEO Oliver Zipse hy vọng EU sẽ từ bỏ yêu sách vô lý khi cấm xe xăng từ năm 2035, khi chiến lược này đi ngược lại lợi ích của người tiêu dùng cũng như làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với Automobilewoche, ông Zipse bày tỏ sự lạc quan rằng EU sẽ phải xem xét lại đề xuất cấm xe xăng này. Ông cho rằng giới chức sẽ sớm nhận ra tác động sâu rộng đối với ngành công nghiệp ôtô châu Âu nếu quy định được giữ nguyên.

Theo ông Zipse, chỉ riêng tại Đức, gần 50.000 việc làm đã biến mất trong năm nay và "có thể có liên quan đến các quy định mới". Trước đó, Deutsche Welle cũng cảnh báo con số mất việc có thể lên đến 51.500 vào năm 2025.

Đề xuất cách tính lượng phát thải mới

Không chỉ phản đối lệnh cấm động cơ đốt trong, người đứng đầu BMW còn muốn EU thay đổi cách tính lượng phát thải CO₂, vốn hiện chỉ dựa trên khí thải từ ống xả. Ông Zipse cho rằng đây là phương pháp "hoàn toàn lỗi thời", vì phớt lờ toàn bộ chuỗi giá trị. "Nếu tôi sử dụng thép "xanh", tôi muốn điều đó được tính vào đánh giá CO₂ của mình", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, CEO của BMW còn yêu cầu châu Âu đưa ra cách tính mức độ "xanh" của xe, thay vì chỉ khư khư sử dụng thông số khí thải mà bỏ qua các nỗ lực khác của thương hiệu như sử dụng các vật liệu tái chế trong quá trình lắp ráp.

Lập luận này không phải không có cơ sở, bởi một chiếc xe đã tạo ra lượng khí thải đáng kể trước khi được giao đến tay khách hàng. Trong những năm gần đây, BMW đã tăng cường đầu tư vào thép giảm phát thải CO₂ và đẩy mạnh sử dụng vật liệu tái chế.

Khoảng một phần ba trọng lượng của mẫu BMW iX3 mới được làm từ vật liệu tái chế. Tại nhà máy Debrecen, mỗi chiếc xe điện xuất xưởng sử dụng khoảng 740 kg vật liệu thứ cấp - từ nhôm tái chế, chai PET đến lưới đánh cá và dây thừng bỏ đi.

BMW iX3 hoàn toàn mới được ứng dụng mạnh mẽ chiến lược "xanh hóa" nguyên vật liệu khi sử dụng nhôm tái chế, chai PET đến lưới đánh cá và dây thừng bỏ đi.

CEO của BMW cho rằng nỗ lực này xứng đáng được ghi nhận, thay vì chỉ chăm chăm vào lượng khí thải từ ống xả. Việc giảm dấu chân carbon của một chiếc xe đòi hỏi nhiều hơn là động cơ sạch hơn hay chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Xe sử dụng pin hydrogen và nhiên liệu xanh là những giải pháp mới

BMW cũng đang thúc đẩy các loại nhiên liệu bền vững hơn như HVO100, vốn có thể thay thế dầu diesel, và eFuel thay cho xăng truyền thống. Hai loại nhiên liệu này có lượng phát thải carbon thấp hơn đáng kể, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ.

Ngoài ra, ông Oliver Zipse còn đưa ra nhiều giải pháp khác mà BMW đang theo đuổi trong việc bảo vệ môi trường như sử dụng nhiên liệu bền vững, mở rộng dòng sản phẩm pin nhiên liệu hydrogen...

Không thể bỏ qua công nghệ hydrogen, lĩnh vực mà BMW đang tăng tốc đầu tư. Hãng dự kiến ra mắt mẫu xe chạy pin nhiên liệu (fuel-cell) đầu tiên vào năm 2028, dựa trên thế hệ mới của X5 (G65) - mẫu xe sẽ ra mắt trong năm tới với tùy chọn động cơ xăng, diesel, PHEV và BEV.

Phiên bản sử dụng pin nhiên liệu sẽ xuất hiện vài năm sau đó, với sự hỗ trợ công nghệ từ Toyota. Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang đứng trước nhiều biến động, BMW tin rằng một cách tiếp cận toàn diện hơn, thay vì chỉ chú trọng cấm đoán, mới là chìa khóa để châu Âu duy trì sức mạnh cạnh tranh.