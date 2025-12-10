CEO Ford cảnh báo châu Âu đang 'bán tương lai' cho xe Trung Quốc

CEO Ford Jim Farley kêu gọi EU và Anh nới lỏng chính sách về khí thải và xe điện nếu không muốn trở thành "bảo tàng của nền sản xuất thế kỷ 20".

Không lâu sau khi ngành công nghiệp ôtô Mỹ được thở phào nhờ Tổng thống Donald Trump nới lỏng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, CEO Ford Jim Farley lại tiếp tục công kích những mục tiêu điện hóa mà châu Âu đang áp đặt. Ông cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đang tự đặt mình vào nguy cơ bị các hãng xe Trung Quốc nuốt chửng nếu không điều chỉnh lại chính sách cấm xe xăng từ năm 2035.

CEO Ford chỉ ra yếu kém về mặt chính sách đối với xe điện

Ông Jim Farley cáo buộc các nhà hoạch định chính sách tại châu Âu xây dựng những quy định "không thực tế", rồi lại điều chỉnh vội vã vào cuối năm - một công thức "gây hỗn loạn" cho ngành công nghiệp. Theo ông, điều này khiến các hãng xe tiêu tốn hàng tỷ USD vì quá trình thiết kế sản phẩm, kỹ thuật và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Giám đốc điều hành Ford Jim Farley đã chia sẻ thẳng thắn những trăn trở của ông trước tình hình nhu cầu xe điện ngày một sụt giảm. Trước đó, ông cũng xác nhận các nhà sản xuất ôtô bị ép bán xe điện dưới thời Biden.

Trong cuộc trao đổi tại Nhà Trắng gần đây, giám đốc điều hành của Ford cũng cho rằng các chính sách thời Biden "không hợp lý" và đi ngược nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Ông so sánh trực tiếp với châu Âu, nơi thị phần xe điện đã chững lại ở mức khoảng 16%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 25% vào năm 2025 của Liên minh châu Âu.

Ông khẳng định: "Cách tiếp cận kiểu: cứ bắt buộc rồi họ sẽ mua đã thất bại". Ông Jim Farley cho rằng mục tiêu trung hòa carbon phải gắn với khả năng tiếp nhận của thị trường, đồng thời cần cung cấp cho các hãng xe một tầm nhìn ổn định trong 10 năm. Điều này bao gồm việc cho phép người tiêu dùng tiếp tục sử dụng xe hybrid lâu hơn, thay vì ép họ mua xe điện khi chưa sẵn sàng.

Theo CEO Ford, những chính sách "xanh" bất chấp mức độ tiếp thu của thị trường đã khiến nhiều doanh nghiệp tiêu tốn hàng tỷ USD, đồng thời hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Vị doanh nhân người Mỹ này nhấn mạnh rằng các hãng xe châu Âu đã rót hàng trăm tỷ USD vào điện hóa, nhưng chính phủ chưa thực sự hỗ trợ tương xứng. Ông kêu gọi triển khai ưu đãi mua xe và đầu tư hạ tầng trạm sạc nghiêm túc hơn, không chỉ tập trung ở các khu đô thị giàu có.

Nguy cơ xe Trung Quốc thống trị thị trường châu Âu và toàn cầu

Bên cạnh các vấn đề về chính sách, ông Jim Farley đặc biệt lo ngại đà tiến công của các hãng xe Trung Quốc. Với năng lực sản xuất dư thừa và ưu thế vượt trội về công nghệ pin, các thương hiệu Trung Quốc có khả năng tràn vào thị trường châu Âu với tốc độ khó lường.

Chỉ cần vài năm, thị trường châu Âu đã tràn ngập các mẫu xe điện giá rẻ, thậm chí doanh số còn vượt qua Tesla. BYD còn lên kế hoạch xây dựng các nhà máy tại Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ hay có thể sắp tới là Tây Ban Nha.

Chỉ trong một năm, thị phần EV Trung Quốc tại châu Âu đã tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, ngành sản xuất ôtô châu Âu đang đi xuống nhanh chóng, với sản lượng giảm khoảng 3 triệu xe so với trước đại dịch. Nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng và riêng trong năm 2024, khoảng 90.000 việc làm trong ngành đã biến mất - những công việc mà vị CEO cho rằng đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định xã hội.

Theo CEO Ford, sự kết hợp giữa xe điện giá rẻ từ Trung Quốc và các quy định carbon cứng nhắc có thể khiến ngành công nghiệp địa phương sụp đổ nhanh hơn nhiều so với dự đoán của giới hoạch định chính sách. Ông Jim Farley khẳng định ngành công nghiệp không tìm kiếm cứu trợ, cũng không muốn được bảo hộ để che đậy sự kém hiệu quả.

Ford đã cắt giảm các mẫu xe thiếu hiệu quả về lợi nhuận và ít khách, trong đó có mẫu bán tải thuần điện F-150 Lightning, vốn từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu "làn sóng xanh" mà các nhà hoạch định chính sách từng mơ tưởng tới.

Ford đã đóng cửa các nhà máy cũ, cắt giảm nhân sự và tinh gọn chi phí để trở nên linh hoạt hơn. Nhưng theo ông, nếu châu Âu không muốn trở thành "bảo tàng của nền sản xuất thế kỷ 20", thì họ cần một cú "reset" khẩn cấp cùng một kế hoạch dài hạn.

Đối với ông Jim Farley, tiến trình hiện nay không còn là "chuyển dịch sang xe điện" mà giống một giai đoạn "thoái trào của cả ngành công nghiệp ôtô châu Âu". Nếu không có sự điều chỉnh ngay lập tức, ngành "xương sống" của nền công nghiệp châu Âu có thể suy yếu trong nhiều thập kỷ tới.