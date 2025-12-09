CEO Ford tiết lộ bị ép bán xe điện dưới thời Biden

CEO Ford Jim Farley cho rằng việc chính quyền Tổng thống Trump đặt lại tiêu chuẩn CAFE sẽ giúp giảm giá xe, mở rộng lựa chọn giữa động cơ xăng, hybrid và xe điện cho người tiêu dùng Mỹ.

CEO Ford Jim Farley đã trở thành lãnh đạo đầu tiên của một hãng xe công khai ủng hộ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thiết lập lại tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu liên bang (CAFE). Ông cho rằng động thái này mang lại khoảng "xả hơi" cần thiết để các hãng có thể sản xuất xe giá dễ tiếp cận hơn tại Mỹ, mà vẫn không phải từ bỏ mục tiêu về công nghệ điện hóa hay hiệu suất.

Tổng thống Trump ưu tiên lựa chọn của người dân và doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Farley gọi cập nhật mới là "một chiến thắng cho khả năng chi trả và lẽ thường", nhấn mạnh rằng Ford sẽ có điều kiện tung ra các phiên bản giá rẻ hơn của những mẫu xe chủ lực, cũng như phát triển thêm các dòng xe mới tập trung vào yếu tố giá.

Tổng thống Trump đã có buổi gặp mặt trực tiếp các quan chức chính phủ và đại diện các doanh nghiệp tại Mỹ, bao gồm Ford. Tại đây, ông đã đề xuất cắt giảm các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mà chính quyền Joe Biden đã hoàn thiện trước đó.

CEO của Ford phát biểu: "Chúng tôi tin rằng người dân cần có sự lựa chọn, như ngài Tổng thống đã nói. Quy định mới cho phép chúng tôi đầu tư vào những mẫu xe giá phải chăng, sản xuất tại Mỹ, và điều đó sẽ giúp xe trở nên dễ tiếp cận hơn".

Tổng thống Trump chỉ trích các tiêu chuẩn nhiên liệu trước đây là "một trò lừa đảo xe xanh", cho rằng người tiêu dùng bị ép trả nhiều tiền cho những chiếc xe "không hoạt động tốt như quảng cáo". Ông khẳng định quy định mới sẽ giúp tạo ra những chiếc xe "thân thiện môi trường, giá rẻ hơn và hoạt động tốt hơn".

Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Giám đốc Điều hành Jim Farley được "trải lòng" khi Ford và nhiều thương hiệu ôtô khác bị làm "khó dễ" trước yêu cầu vô lý từ chính quyền Biden trong nhiều năm qua về chương trình "xe xanh".

Ông Farley tránh mô tả sự thay đổi này như một bước ngoặt về mặt tư tưởng, mà tập trung vào tác động kinh tế. Lãnh đạo của Ford cho rằng tiêu chuẩn CAFE siết chặt thời chính quyền trước đã khiến chi phí tuân thủ tăng mạnh, làm cho các mẫu xe giá rẻ khó tiếp tục tồn tại trên thị trường.

Nhiều hãng xe, trong đó có Ford, bị ép bán xe điện

Theo CEO của Ford, áp lực này buộc các hãng phải ưu tiên bán xe điện và hybrid có biên lợi nhuận cao hơn để đáp ứng mức tỷ trọng doanh số "xe xanh". Trong chương trình Fox & Friends, ông cũng nhấn mạnh hệ thống trước đây "hoàn toàn xa rời thực tế thị trường".

Chiến lược mới của Ford không phải là sự buông bỏ các tiêu chuẩn môi trường, mà hướng tới việc mở rộng quyền lựa chọn cho người tiêu dùng với một danh mục sản phẩm đa dạng hơn.

"Chúng tôi đã bị buộc phải bán xe điện và những dòng xe khác để tuân thủ quy định, ngay cả khi nhu cầu khách hàng chưa theo kịp", ông Farley xác nhận. "Nhưng giờ đây chúng tôi không quay lại thời xe 'uống xăng như nước'. Ford có rất nhiều mẫu EV và hybrid, nhưng bây giờ khách hàng thực sự có quyền lựa chọn, chứ không phải bị ép theo cách chúng tôi buộc phải làm".

Ông cũng khẳng định Ford không có ý định từ bỏ các dòng xe hiệu quả nhiên liệu, đồng thời nhắc tới việc CEO General Motors Mary Barra gần đây đưa ra quan điểm tương tự về áp lực của tiêu chuẩn nhiên liệu.

Việc thiết lập lại tiêu chuẩn CAFE đảo ngược lộ trình tăng mạnh được đưa ra dưới thời chính quyền Biden, trong đó yêu cầu mức tiết kiệm nhiên liệu tăng 8% vào năm 2024 - 2025 và 10% vào năm 2026. Các ước tính liên bang trước đây cho thấy các quy định này có thể khiến giá một chiếc xe mới tăng thêm gần 1.000 USD .

Các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Trump cho thấy ông đề cao quyền tự quyết của người tiêu dùng và doanh nghiệp, thay vì chạy theo các chương trình "điện hóa" bất hợp lý của người tiền nhiệm.

Ngược lại, chính quyền Tổng thống Trump cho biết quy định mới sẽ giảm đáng kể chi phí tuân thủ; Nhà Trắng ước tính các hộ gia đình Mỹ sẽ tiết kiệm tổng cộng 109 tỷ USD . Thị trường hiện chờ xem liệu các hãng xe có thực sự hiện thực hóa lời hứa mang lại nhiều mẫu xe giá dễ tiếp cận hơn hay không. Thị trường chứng khoán cũng phản ứng tích cực trước động thái này của ông Trump khi hàng loạt mã cổ phiếu các thương hiệu xe đồng loạt khởi sắc.