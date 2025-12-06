Cổ phiếu nhiều hãng xe tăng mạnh nhờ Tổng thống Donald Trump

Cổ phiếu các hãng xe châu Âu bật tăng sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, mở đường cho xe xăng tại thị trường Mỹ.

Cổ phiếu các hãng ôtô châu Âu đồng loạt tăng từ 2,5% đến 5% ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cắt giảm các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mà chính quyền Joe Biden đã hoàn thiện trước đó. Động thái này được Nhà Trắng mô tả là nhằm giúp các thương hiệu dễ dàng bán xe xăng hơn và giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.

Cụ thể, cổ phiếu Porsche đã tăng hơn 5%, cổ phiếu Mercedes-Benz và Volvo tăng gần 4%, trong khi Renault tăng 3,3%. Cổ phiếu Stellantis, niêm yết tại Milan và Paris, tăng khoảng 2,7% sau khi đã bật gần 8% trong phiên trước đó.

Trong tuyên bố gửi báo giới, CEO Stellantis Antonio Filosa cho biết ông mong muốn hợp tác với Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) để xây dựng "những chính sách thân thiện với môi trường nhưng vẫn cho phép chúng tôi mang tới cho khách hàng quyền tự do lựa chọn loại xe họ muốn với mức giá phải chăng".

Tuy đặt mục tiêu trở thành một thương hiệu thuần điện trong quá khứ, Volvo đã phải "quay xe" và cho biết sẽ mở rộng việc sản xuất các mẫu xe hybrid ngay tại Mỹ. Nhiều thương hiệu khác cũng đã mở rộng quy mô nhà máy tại quốc gia này.

Volvo cho biết còn quá sớm để đánh giá hệ quả từ thay đổi quy định. Dù đặt mục tiêu trở thành hãng xe thuần điện và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040, Volvo từng thông báo sẽ bắt đầu sản xuất nhiều mẫu xe hybrid tại Mỹ, với một số mẫu kéo dài tới năm 2029.

Theo chuyên gia phân tích Martino De Ambroggi của Equita, đề xuất của chính quyền ông Donald Trump không gây bất ngờ, nhưng được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho toàn ngành. Ông cũng lưu ý rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể xem xét nới lỏng hoặc điều chỉnh mạnh mục tiêu điện hóa vào năm 2035.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai, ông Trump đã "lật lại" những chính sách chồng chéo của người tiền nhiệm để các doanh nghiệp ôtô trong nước phát triển, đặc biệt là những chính sách thiên vị cho xe điện.

Các nguồn tin trong ngành cho biết Ủy ban châu Âu (EC) nhiều khả năng sẽ trì hoãn việc công bố gói hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô. Giới sản xuất kỳ vọng gói hỗ trợ này có thể bao gồm việc sửa đổi lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035.