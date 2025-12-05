Tổng thống Trump muốn đưa Kei car đến Mỹ

So với các chính phủ tiền nhiệm, Tổng thống Donald Trump đã cởi mở hơn với nhiều loại phương tiện mới, trong đó có dòng xe "siêu mini" Kei car của Nhật Bản.

Tổng thống Donald Trump vừa hé lộ một kế hoạch táo bạo: đưa những chiếc Kei car siêu nhỏ, giá rẻ và phổ biến tại Nhật Bản đến Mỹ.

Ông Trump yêu thích Kei car, cho biết chúng "dễ thương"

Trong buổi họp báo công bố việc nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, ông Trump bày tỏ sự yêu thích với dòng xe "siêu mini" mà ông nhìn thấy trong chuyến công du Nhật Bản gần đây, gọi chúng là "thực sự dễ thương", và nói rằng ông muốn chúng được sản xuất cũng như bán ngay tại Mỹ.

Trong chuyến công du đến Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump đã có ấn tượng mạnh với loại phương tiện đặc trưng Kei car, vốn thường được người dân "xứ Phù Tang" sử dụng trong các con phố nhỏ hẹp tại đất nước này.

Ông so sánh dòng xe này với "những chiếc Beetle ngày xưa", nhưng bổ sung rằng "hiện giờ các bạn không được phép sản xuất chúng, và tôi đã cho phép Bộ trưởng (Giao thông Vận tải) ngay lập tức phê duyệt việc sản xuất những chiếc xe đó".

Kei car là dòng xe đặc trưng của Nhật Bản với các giới hạn về động cơ, kích thước và công suất, vốn bị xem là quá nhỏ bé đối với phần lớn người tiêu dùng Mỹ, dù vẫn có một cộng đồng hâm mộ nhất định.

Kei car là loại xe nhỏ nhất trong số các loại phương tiện cơ giới hợp pháp chạy trên đường công cộng của Nhật Bản. Thuật ngữ 'kei' là viết tắt của kei-jidōsha (軽自動車), có nghĩa là "xe hạng nhẹ".

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết: "Tổng thống giao cho tôi nhiệm vụ tìm hiểu và tối ưu các quy định liên quan, và chúng tôi đã làm điều đó. Vì vậy, nếu Toyota hay bất kỳ hãng nào muốn sản xuất những chiếc xe nhỏ hơn, rẻ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, chúng tôi đã dọn đường để họ có thể làm điều đó ở Mỹ và bán chúng ngay tại đây".

Trở ngại lớn về mặt chính sách tại Mỹ

Dù vậy, những quy định liên bang nào sẽ được điều chỉnh để đưa Kei car được sản xuất tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Trở ngại lớn nhất hiện nay là Bộ tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang (FMVSS). Nhiều hãng xe tại Mỹ đã sản xuất các mẫu xe không đạt chuẩn FMVSS như xe chỉ dùng cho đường đua, nhưng đó là câu chuyện khác hoàn toàn so với việc bán xe mới dùng cho giao thông công cộng.

Để đặt chân vào Mỹ, các dòng xe phải vượt bài kiểm tra FMVSS phức tạp. Với kích thước nhỏ gọn, đa số các dòng sản phẩm xe cỡ nhỏ đến từ Nhật Bản đều không đặt được các yêu cầu này.

Vấn đề rắc rối hơn nằm ở quá trình đăng ký xe tại từng bang, nơi mỗi bang áp dụng các tiêu chuẩn riêng nhưng hầu hết đều yêu cầu xe mới phải tuân thủ FMVSS, vốn một bộ tài liệu dài 1.400 trang quy định chi tiết mọi khía cạnh cấu tạo của xe.

Bộ tiêu chuẩn này thậm chí nêu rõ vô lăng và trục lái được phép dịch chuyển bao nhiêu về phía người lái trong va chạm trước để tránh gây chấn thương xuyên thấu. Kei car với kích thước nhỏ thường không đáp ứng được các yêu cầu này, nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng bị cấm hoàn toàn trên đường công cộng.

Kei car còn được sản xuất với dạng các mẫu xe thể thao, đơn cử như Daihatsu Copen và Honda S660. Bên cạnh việc mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, bước đi này của ông Trump cũng góp phần hỗ trợ đưa các dòng xe Mỹ đến Nhật Bản trong một thỏa thuận "win-win" giữa 2 nước.

Trong khi nhiều bang không cho phép đăng ký xe mới không đạt chuẩn FMVSS, họ vẫn cho phép một số phương tiện đặc biệt, đơn cử như xe golf, tham gia giao thông với nhiều hạn chế đi kèm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các tiêu chuẩn an toàn liên bang vẫn chưa được cập nhật theo chỉ đạo mới nhất của ông Trump. Lần cập nhật gần nhất được ghi nhận là vào tháng 3/2025. Trước đó, ông Trump đã "cởi trói" cho nhiều ngành công nghiệp như sản xuất xe tự hành hay xe bay.