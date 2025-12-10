Mercedes-Benz S-Class chạy thử nghiệm robotaxi tại UAE

Mercedes-Benz đã bắt tay Momenta và Lumo để triển khai dịch vụ robotaxi với chiếc S-Class phiên bản mới đạt chuẩn SAE Level 4.

Mercedes-Benz và Momenta vừa công bố bước tiến mới trong hành trình phát triển công nghệ tự động hóa, khi kết hợp với nhà cung cấp dịch vụ di chuyển địa phương Lumo để triển khai dịch vụ robotaxi sử dụng mẫu sedan S-Class bản facelift. Đây là dự án robotaxi đạt chuẩn SAE Level 4, đánh dấu tham vọng mở rộng hoạt động xe tự hành của hãng xe Đức trên phạm vi toàn cầu.

Mercedes-Benz thử nghiệm dịch vụ robotaxi với S-Class mới

Sau giai đoạn thử nghiệm đầu tiên tại Abu Dhabi, Mercedes-Benz và Momenta cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ robotaxi sang nhiều địa điểm và thị trường khác. Những chiếc S-Class đầu tiên thuộc chương trình này sẽ sớm lăn bánh tại Abu Dhabi do Lumo, công ty con của tập đoàn công nghệ K2, vận hành.

Chiếc Mercedes-Benz S-Class phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2026 được sử dụng làm phương tiện thử nghiệm trong dự án robotaxi tại Abu Dhabi, UAE.

Lumo hiện đã nhận được phê duyệt từ cấp liên bang cho phép triển khai các phương tiện tự hành tại UAE, với những hoạt động ban đầu tập trung ở thủ đô Abu Dhabi. Sáng kiến này bổ sung cho các dự án SAE Level 4 khác của hãng, bao gồm những chương trình hướng trực tiếp đến khách hàng cuối lẫn các giải pháp mang tính thương mại. Tất cả cùng đóng góp dữ liệu và kinh nghiệm quý giá cho quá trình hoàn thiện công nghệ tự hành.

Mercedes-Benz cho biết hãng đang tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác hàng đầu, tận dụng sức mạnh của hệ điều hành MB.OS. Một trong số đó là việc nghiên cứu khả năng xây dựng hệ sinh thái robotaxi SAE Level 4 dựa trên nền tảng Nvidia Drive AV, nhằm tăng tốc phát triển công nghệ tự hành. Hai công ty vốn đã có nền tảng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực phát triển hệ thống lái tự động.

Mercedes-Benz đẩy mạnh công nghệ để chiếm lĩnh thị trường robotaxi

Mercedes-Benz khẳng định S-Class là mẫu xe lý tưởng cho trải nghiệm robotaxi Level 4, khi kết hợp được ba yếu tố: sự sang trọng, an toàn và loạt công nghệ tối tân. Hãng cũng là đơn vị quốc tế đầu tiên được cấp phép thử nghiệm công nghệ SAE Level 4 trên các tuyến đường đô thị và cao tốc được chỉ định tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chiếc Mercedes-Benz S-Class này được trang bị chức năng lái tự động cấp độ 4. Trước đó, hãng xe đến từ Đức cũng là thương hiệu đầu tiên có chứng nhận SAE Level 3 vào tháng 12/2021.

Những thử nghiệm này tập trung vào đánh giá công nghệ nhận thức đa cảm biến, kiểm chứng hiệu năng hệ thống trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, đồng thời nghiên cứu mức độ tích hợp sâu của các cảm biến như LiDAR, radar và camera. Dòng S-Class tiếp tục được lựa chọn làm xe thử nghiệm với nhiều trang bị cảm biến chuyên dụng.

Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời sắp ra mắt

Tờ Handelsblatt cho biết chiếc Mercedes-Benz S-Class bản facelift sẽ ra mắt vào cuối tháng 1/2026. Mẫu sedan hạng sang này đã nhiều lần xuất hiện trên đường thử dưới lớp ngụy trang, hé lộ một diện mạo mới mang phong cách ngôi sao ba cánh đặc trưng.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mercedes-Benz S-Class có thể được ra mắt vào tháng 1/2026. Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này cạnh tranh trực tiếp với BMW 7 Series, Audi A8 hay Lexus LS.

Bên cạnh cụm đèn trước và sau được tinh chỉnh lại, Mercedes-Benz S-Class mới dự kiến sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, gợi nhớ phần nào thiết kế của mẫu concept Vision Iconic. Ngoại thất cũng sẽ được thay đổi với cản trước và sau hiện đại hơn.

Nếu như phần lớn các bản nâng cấp giữa vòng đời chủ yếu tập trung ở ngoại thất, khoang nội thất của Mercedes-Benz S-Class lần này sẽ được lột xác gần như toàn diện.

Nội thất của chiếc S-Class phiên bản facelift sẽ được thay đổi hoàn toàn so với hiện tại. Mẫu sedan hạng sang này được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 5,039 tỷ đồng cho bản S 450 và 5,559 tỷ đồng cho bản S 450 Luxury.

Nổi bật nhất là bảng taplo hoàn toàn mới tích hợp màn hình siêu rộng MBUX Hyperscreen, đi kèm cụm điều khiển trung tâm tinh chỉnh lại và vô lăng thiết kế mới. Đây được xem là bước đi nhằm tiếp tục củng cố vị thế Mercedes-Benz S-Class như chuẩn mực của phân khúc hạng sang.