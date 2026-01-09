Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hết 'ngáo giá', Honda Prelude giảm ngay... 2.400 USD

  • Thứ sáu, 9/1/2026 15:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một đại lý tại Mỹ vừa giảm giá mẫu xe thể thao Honda Prelude xuống dưới 2.400 USD so với giá đề xuất, trong khi nhiều nơi lại tăng giá xe lên đến 25.000 USD.

Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 1

Dù được kỳ vọng rất nhiều, Honda Prelude lại khiến nhiều người "quay xe" khi mức giá khởi điểm tại Mỹ (42.000 USD) còn cao hơn cả Ford Mustang (32.640 USD).
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 2

Do đó, việc mẫu xe này khó kiếm được khách hàng tại thị trường trên là điều hiển nhiên, khi chất lượng cũng như cảm giác lái không thể bằng với mẫu xe thể thao cơ bắp Mỹ, đặc biệt là khi thiếu tùy chọn hộp số sàn "chất chơi".
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 3

Mới đây, một đại lý Honda tại bang California đã giảm giá chiếc Prelude phiên bản tiêu chuẩn, từ mức giá khởi điểm 43.850 USD xuống còn 41.465 USD.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 4

Với mức giảm gần 2.400 USD, đại lý này hy vọng có thể tìm được khách hàng quan tâm mẫu xe thể thao này. Điều này có vẻ đi ngược lại với xu hướng của nhiều nơi bán khác khi tăng giá xe để "điều chỉnh thị trường" lên đến 25.000 USD.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 5

Do đó, có thể dễ dàng hiểu tại sao chỉ có 174 người lựa chọn mua Honda Prelude trong tháng 12/2025. Để dễ hình dung, trong cùng khoảng thời gian trên, Honda đã bán được 18.176 chiếc Civic và 35.150 chiếc CR-V tại Mỹ.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 6

Honda Prelude thế hệ thứ sáu được hồi sinh sau gần 30 năm. Sau nhiều bản concept từ năm 2023, mẫu xe coupe thể thao này chính thức mở bán toàn cầu từ tháng 9/2025.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 7

Chiếc xe này có nhiệm vụ thay thế cho Civic và Accord Coupe tại nhiều thị trường khác nhau. Prelude cũng là một trong những thương hiệu được Honda mang trở lại trong kỷ nguyên hiện đại, bên cạnh Passport hay Integra.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 8

Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.0L hút khí tự nhiên mạnh 143 mã lực. Tuy nhiên, đóng vai trò vận hành chính là cụm động cơ điện e:HEV gồm 2 motor có công suất 184 mã lực, giúp chiếc xe có sức mạnh tối đa hơn 200 mã lực.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 9

Do đó, động cơ điện mới đóng vai trò chủ đạo khi vận hành. Prelude sử dụng hộp số e-CVT, tuy nhiên trang bị thêm tính năng Honda S+ Shift, giúp mang đến cảm giác giả lập với cảm giác "khựng" nhẹ khi sang số và âm thanh thay đổi khi tăng tốc.
Honda Prelude, Honda, Prelude, civic, civic type r anh 10

Mặc dù mang đến một trải nghiệm khác biệt với công nghệ e:HEV, Honda Prelude đang tỏ ra lép vế trước nhiều đối thủ tại Mỹ khi định giá quá cao so với phân khúc và cảm giác "thú vị" của những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong không còn nữa.

