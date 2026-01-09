Hết 'ngáo giá', Honda Prelude giảm ngay... 2.400 USD

Với mức giảm gần 2.400 USD , đại lý này hy vọng có thể tìm được khách hàng quan tâm mẫu xe thể thao này. Điều này có vẻ đi ngược lại với xu hướng của nhiều nơi bán khác khi tăng giá xe để "điều chỉnh thị trường" lên đến 25.000 USD .