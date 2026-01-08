Chi tiết siêu xe Aston Martin Valhalla tại Nhật Bản

Aston Martin Valhalla chỉ được sản xuất giới hạn 999 chiếc trên toàn cầu, và đã bán được hơn 500 chiếc tính tại thời điểm tháng 5/2025. Tại Nhật Bản, siêu xe này có giá từ 128,9 triệu yen (hơn 823.000 USD ).