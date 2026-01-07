Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng trăm người 'bao vây' siêu xe Pagani Utopia

  • Thứ tư, 7/1/2026 15:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc Pagani Utopia đầu tiên xuất hiện tại London đã thu hút hàng trăm tín đồ tốc độ cũng như những người tò mò trước siêu xe này.

Bên cạnh những địa điểm nổi tiếng như Monaco hay Paris, London (Anh) là một nơi mà những người đam mê tốc độ có thể tận mắt chiêm ngưỡng những cỗ máy tốc độ sản xuất giới hạn lăn bánh trên đường phố.
Mới đây, một chiếc Pagani Utopia đã bất ngờ xuất hiện trên "thánh địa" siêu xe Mount Street. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên mẫu hypercar này xuất hiện tại London.
Điều này đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh chiếc xe này, bao gồm các tay săn ảnh cũng như các YoutuberTikToker chuyên quay các video siêu xe tại London.
Thay vì các phối màu đơn sắc hoặc chất liệu sợi carbon, ngoại thất của chiếc Pagani Utopia này được lấy cảm hứng từ chiếc Zonda Cinque, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 5 chiếc Coupe và 5 chiếc Roadster (mui trần).
Cụ thể, siêu phẩm mới nhất của Pagani mang màu sơn trắng Pearl White, kết hợp các bề mặt bằng sợi carbon màu đen và các đường chỉ đỏ tại thân xe và bộ mâm Turbine.
Cánh gió khí động học chủ động tạo thành hình ellipse, kết nối 2 cụm đèn hậu với nhau. Hệ thống ống xả đặc trưng được làm từ titanium và ốp chất liệu gốm.
Nội thất của siêu xe Pagani Utopia "Cinque" này được trang bị ghế bọc da cao cấp màu đen Nero và đỏ Rosso, đi kèm với các đường chỉ đỏ tương phản và ốp sợi carbon.
Pagani Utopia được trang bị khối động cơ V12 twin-turbo 6.0L do các kỹ sư AMG lắp ráp thủ công, mang đến công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.
Chủ nhân của siêu xe này đã lựa chọn hộp số sàn tự động AMT 7 cấp Xtrac. Ngoài ra, Pagani cho phép khách hàng nâng cấp hộp số sàn 7 cấp với trang bị chân côn.

Khả năng tăng tốc cũng như vận tốc tối đa của siêu xe này không được công bố. Đối với phiên bản mui trần Utopia Roadster, tốc độ được giới hạn điện tử ở mức 350 km/h.
Thay thế Huayra kể từ năm 2022, Pagani Utopia được đặt tên theo cuốn sách của một cuốn sách ra mắt vào năm 1516 của nhà triết học Thomas More. Chiếc xe mang phong cách thẩm mỹ tối giản hơn so với 2 mẫu xe "đàn anh".
Tại thời điểm ra mắt, mức giá của mẫu hypercar này được dự đoán khoảng 2,2 triệu USD. Toàn bộ 99 chiếc Pagani Utopia đã có chủ trước khi được giới thiệu trước công chúng.

