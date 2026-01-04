Siêu xe Red Bull RB17 lộ ảnh thiết kế chính thức

|
Sau hơn 1 năm ra mắt tại Goodwood Festival of Speed 2024, siêu xe Red Bull RB17 đã được giới thiệu thiết kế chính thức, vốn sẽ được áp dụng trên bản thương mại.
|
Mặc dù Giám đốc kỹ thuật Adrian Newey đã rời đội đua Red Bull, ông vẫn được đội ngũ phát triển tin tưởng trong các thiết kế mới trên mẫu hypercar này.
|
Được thiết kế dành riêng cho đường đua, Red Bull RB17 phiên bản mới nhất đã được trang bị các tính năng quen thuộc như cần gạt mưa, kính chiếu hậu, đèn trước và sau...
|
So với phiên bản concept, mẫu hypercar này đã được bổ sung cụm đèn trước LED chiếu sáng siêu mỏng tích hợp trực tiếp vào thân xe, giúp tối ưu khả năng khí động học.
|
Phần thân xe và các đường hầm gió lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua F1. Cửa hút gió trên nóc được làm lớn hơn, giúp dẫn luồng khí vào khối động cơ đặt giữa thân xe.
|
Điểm khác biệt rõ rệt nhất so với bản concept là Red Bull RB17 sẽ có cửa ống xả nằm trên trung tâm thân xe, do đó các chi tiết khí động học phải được tính toán lại nhằm giảm khả năng các chi tiết ngoại thất bị bắt lửa.
|
Thay vì cửa cánh chim gullwing như các mẫu xe của Aston Martin, cơ cấu cửa nhị diện cánh bướm trên RB17 cho phép người lái có thể di chuyển vào xe linh hoạt hơn.
|
Nội thất của Red Bull RB17 được tối ưu hóa hoàn toàn cho khả năng tập trung của người lái khi loại bỏ màn hình cảm ứng và các phím haptic, thay vào đó là hệ thống điều khiển cơ học truyền thống.
|
Theo những thông tin ban đầu, Red Bull RB17 được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 4.5L do Cosworth phát triển với công suất đạt mức 1.014 mã lực.
|
Khối động cơ này có mức giới hạn vòng tua lên đến 15.000 vòng/phút, mang đến âm thanh phấn khích như các mẫu xe F1 sử dụng động cơ V10 trước đây.
|
Đi kèm là động cơ điện phụ trợ có công suất 203 mã lực. Tổng sức mạnh của cơ cấu hybrid này giúp Red Bull RB17 vượt mức 1.200 mã lực.
|
Chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống treo chủ động, vốn là một trang bị không được phép lắp đặt trên các mẫu xe đua F1. Hộp số 6 cấp tuần tự sẽ được phát triển cùng Xtrac.
|
Mẫu siêu xe này đang được chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm thực tế. Thương hiệu cho biết sẽ sản xuất giới hạn 50 chiếc Red Bull RB17 với mức giá chưa được tiết lộ.
|
Theo một số nguồn tin, toàn bộ số lượng xe đều đã được đặt hàng. Siêu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy của Red Bull Racing tại Milton Keynes, Anh Quốc.
