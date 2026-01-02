|
Ducati vừa tri ân nhà vô địch MotoGP 2025 Marc Márquez bằng phiên bản đặc biệt Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica với số lượng giới hạn.
|
Cụ thể, chiếc xe được phát triển từ biến thể Panigale V4 S với nhiều nâng cấp mới, đồng thời mô phỏng theo mẫu xe đua Desmosedici GP25 đã cùng anh giành chức vô địch.
|
Ngoại hình của chiếc xe mang tùy chọn phối màu "Marc Márquez 2025 Factory Ducati Lenovo Replica", với các chi tiết được sơn trực tiếp vào bề mặt thân vỏ.
|
Xe được trang bị bộ mâm bằng sợi carbon có khối lượng nhẹ hơn 0,95 kg so với mâm forged của Panigale V4 S, đồng thời giúp hạ thấp mô-men quán tính ở bánh trước và bánh sau lần lượt 12% và 19%.
|
Mẫu superbike này cũng được trang bị ốp hông khí động học (corner sidepod) giúp tạo ra hiệu ứng mặt đất. Cơ cấu này được Ducati giới thiệu tại MotoGP từ năm 2021 nhằm tối ưu khả năng vào cua của các mẫu xe đua.
|
Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica sở hữu bảng đồng hồ điện tử 6.3 inch với đồ họa độc quyền cho phiên bản này, đi kèm kính đua plexiglass.
|
Tên gọi của phiên bản đặc biệt cũng như số thứ tự của mẫu superbike này được được đánh dấu trên chảng ba, kết hợp trợ lực tay lái Ohlins đi kèm công nghệ Smart EC 3.0.
|
Mẫu siêu môtô này được tay thắng Brembo MCS 19.21 với khả năng điều khiển thuộc tính từ xa, cho phép người lái có thể dễ dàng thay đổi khả năng vận hành theo mong muốn.
|
Mỗi chiếc xe sẽ nhận được chữ ký gốc của chính tay đua Marc Márquez tại bình xăng. Nắp bình xăng đua được làm từ nhôm nguyên khối của thương hiệu Rizoma.
|
|
Khách hàng có thể lựa chọn giữa yên xe tiêu chuẩn hoặc tùy chọn yên xe bọc chất liệu Alcantara, đi kèm logo "MM93" quen thuộc của tay đua người Tây Ban Nha.
|
Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica sử dụng động cơ V4 Desmosedici Stradale dung tích 1.103 cc, công suất 218,5 mã lực và mô-men xoắn 122,1 Nm, kết hợp ly hợp khô STM-EVO SBK.
|
Hệ thống treo Ohlins của xe sử dụng cơ cấu NPX-30 ở bánh trước và TTX 36 ở bánh sau, kết hợp hệ thống Ohlins Smart EC 3.0 và hệ thống kiểm soát điện tử Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0.
|
Bánh trước được trang bị hệ thống phanh Front Brake Pro+, bao gồm bao gồm 2 đĩa phanh Brembo T-drive đường kính 338,5 mm, kết hợp cùm phanh Brembo GP4 Sport Production hiệu năng cao.
|
Hệ thống ống xả Akrapovic được đồng bộ hóa với động cơ, giúp giảm khối lượng thêm 2,5 kg so với cấu hình tiêu chuẩn. Tổng khối lượng của chiếc xe chỉ đạt 186,5 kg.
|
Mỗi chủ nhân của siêu môtô này sẽ được giao lưu trực tiếp cùng Marc Márquez tại sự kiện World Ducati Week 2026 hoặc một trong những chặng đua của mùa giải MotoGP 2026.
|
Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica chỉ được sản xuất giới hạn 293 chiếc trên toàn cầu. Tại Mỹ, mẫu siêu môtô này có giá khởi điểm từ 93.000 USD.
