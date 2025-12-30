Mất tích nhiều năm, Ford Probe IV bất ngờ được rao bán trên Facebook

|
Vào năm 1983, Ford chính thức ra mắt mẫu xe ý tưởng Probe IV, vốn là tác phẩm của thương hiệu này với nhà thiết kế xe Carrozzeria Ghia, nhằm tạo ra một phương tiện có chỉ số cản gió thấp nhất có thể.
Chỉ có 2 chiếc Chassis 001 và Chassis 002 được chế tạo. Sau hàng chục năm tưởng chừng như đã mất tích, chiếc Chassis 001 bất ngờ được rao bán trên Facebook.
Theo mô tả của người bán, chiếc xe không còn trong trạng thái hoàn hảo. Một số chi tiết hao mòn theo thời gian và một số phụ kiện bị thất lạc như tấm che bánh phía trước bên phải, kính chiếu hậu, kính chắn gió sau bị lỏng, bảng taplo bị bể...
Trên thực tế, Ford Probe IV Chassis 001 chỉ là mô hình để hãng xe nghiên cứu tính khí động học. Đến khi ra mắt chiếc Ford Probe IV Chassis 002, thương hiệu này mới trang bị đầy đủ hệ thống vận hành cho chiếc xe.
Tổng cộng đã có 5 bản concept khác nhau do Ford và Ghia sản xuất. Tuy nhiên phải đến năm 1989, thương hiệu này mới cho ra mắt chiếc Ford Probe thương mại đầu tiên, trước khi dòng xe này bị khai tử vào năm 1997 sau 2 thế hệ.
Ford Probe IV Chassis 001 sở hữu ngoại thất khí động học đặc trưng như thân xe dạng cái nêm, bổ sung tấm che hốc bánh... giúp chỉ số cản gió của xe đạt mức 0,152.
Nội thất của mẫu concept này khiến nhiều người liên tưởng đến các phương tiện du hành vượt thời gian, tương tự như chiếc DMC DeLorean trong loạt phim Back to the Future.
Cả 2 chiếc Ford Probe IV Chassis 001 và Chassis 002 đều được trang bị đầy đủ nội thất, bao gồm bộ ghế ngồi đậm chất tương lai với bề mặt bọc da lộn.
Chỉ có chiếc Chassis 002 là được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.6L đặt trước, sản sinh công suất 122 mã lực. Cơ cấu này phải được đặt nghiêng 70º để hạ thấp nắp capo.
Hiện tại, chiếc Ford Probe IV Chassis 001 đang được rao bán tại Texas (Mỹ) với giá 11.111 USD. Trước đó, chiếc Chassis 002 được bán với giá 125.000 USD vào năm 2022 và đang được trưng bày tại bảo tàng Petersen Automotive tại California.
