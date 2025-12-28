Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toyota Corolla Altis có phiên bản mới tại Trung Quốc

  16:12 28/12/2025

FAW Toyota Corolla sở hữu thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ các mẫu xe mới nhất của thương hiệu tại thị trường toàn cầu.

Liên doanh FAW Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng sedan hạng C Corolla. Tại thị trường Đông Nam Á, mẫu xe này còn được biết đến với tên gọi Toyota Corolla Altis.
Chiếc xe được ra mắt song song với mẫu GAC Toyota Levin L, vốn cũng là dòng sản phẩm nội địa Trung Quốc đến từ liên doanh GAC Toyota.
So với mẫu xe "đồng môn", FAW Toyota Corolla có thiết kế hiện đại hơn nhờ cụm đèn trước LED mỏng dạng móc câu, lấy cảm hứng từ chiếc liftback hạng C Toyota Prius.
So với phiên bản tiêu chuẩn, FAW Toyota Corolla sở hữu trục cơ sở tăng thêm 50 mm, đạt mức 2.750 mm. Con số này vẫn ngắn hơn "đàn anh" Camry với chiều dài 2.825 mm.
Tương tự, cụm đèn hậu cũng được vuốt mỏng hơn, kết nối bởi một dải LED chạy theo bề ngang thân xe.

Điểm nổi bật trong không gian nội thất của chiếc FAW Toyota Corolla là bảng taplo hiện đại hơn được bọc chất liệu da tổng hợp, đi kèm với bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8.8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12.9 inch.
Ghế ngồi cũng được thiết kế hiện đại, tích hợp tựa đầu và bổ sung các vị trí đệm vai và hông. Khách hàng có thể lựa chọn màu da sáng hoặc tối theo ý thích.

FAW Toyota Corolla được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 2.0L mạnh 173 mã lực, hoặc động cơ tăng áp 1.2 sản sinh công suất tối đa 116 mã lực.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể nâng cấp động cơ hybrid 1.8L, sản sinh công suất 137 mã lực. Tất cả đều được trang bị hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
FAW Toyota Corolla cũng như GAC Toyota Levin L chỉ được phân phối thị trường Trung Quốc nội địa. Mức giá của từng phiên bản vẫn chưa được công bố. Tại Việt Nam, mẫu sedan hạng C này có giá khởi điểm từ 725 triệu đồng.

Việt Hà

