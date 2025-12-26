Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời lộ diện

  • Thứ sáu, 26/12/2025 11:35 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Phiên bản facelift của Mercedes-Benz S-Class W223 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt vào năm sau.

mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 1

Ra mắt vào tháng 9/2020, Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 7 (W223) đã có mặt trên thị trường hơn 5 năm. Và năm 2026 cũng là thời điểm thương hiệu xe hạng sang đến từ Đức ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu sedan này, đúng dịp kỷ niệm 140 năm thành lập thương hiệu.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 2

Nằm trong giai đoạn chuyển tiếp chiến lược điện hóa, và đặc biệt khi hãng xe này chia tay Giám đốc Thiết kế Gordon Wagener, Mercedes-Benz S-Class bản facelift đã lựa chọn hướng đi an toàn trong thiết kế.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 3

Phiên bản thử nghiệm mới nhất gần như không có nhiều sự thay đổi so với hiện tại. Tuy nhiên, chiếc sedan hạng sang cỡ lớn sở hữu cụm đèn trước dạng ngôi sao trên các dòng xe mới, đồng thời hốc gió cản trước cũng được tinh chỉnh lại.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 4

Phần đuôi của S-Class cũng được nâng cấp họa tiết ngôi sao 3 cánh. Theo một số thông tin bị rò rỉ, các thay đổi của mẫu xe này sẽ lấy cảm hứng từ concept Vision Iconic.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 5

Điểm thay đổi rõ rệt nhất là không gian nội thất. Thay vì bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm tách rời, Mercedes-Benz S-Class mới sử dụng lại thiết kế MBUX Hyperscreen của dòng EQS, vốn sắp bị khai tử.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 6

Thông tin vận hành của mẫu sedan hạng sang này vẫn chưa được tiết lộ. Rất có thể xe vẫn sử dụng động cơ 6 xy-lanh 3.0L MHEV trên nhiều phiên bản, bổ sung bản PHEV và động cơ V8 twin-turbo 4.0L trên S 63 E Performance.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 7

Khi doanh số của EQS không mấy khả quan vì thiết kế cấp tiến, Mercedes-Benz đang có kế hoạch biến mẫu xe thuần điện này có phong cách tương đồng với bản sử dụng động cơ đốt trong, vốn cũng đang được BMW áp dụng cho dòng 7 Series và i7.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 8

Theo một số nguồn tin, Mercedes-Benz S-Class phiên bản nâng cấp giữa vòng đời có thể ra mắt trong tháng 1/2026. Tại Việt Nam, dòng sedan cỡ lớn này vẫn dẫn đầu phân khúc về doanh số với mức giá khởi điểm từ 5,039 tỷ đồng.
mercedes, mercedes-benz, s-class, facelift anh 9

Trước đó, Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới đã được lựa chọn làm phương tiện thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại UAE, mở ra cơ hội phát triển công nghệ tự lái Cấp độ 4.

