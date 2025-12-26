Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời lộ diện

Ra mắt vào tháng 9/2020, Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 7 (W223) đã có mặt trên thị trường hơn 5 năm. Và năm 2026 cũng là thời điểm thương hiệu xe hạng sang đến từ Đức ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu sedan này, đúng dịp kỷ niệm 140 năm thành lập thương hiệu.