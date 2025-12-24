Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe điện Rimac Nevera R Founder's Edition giới hạn 10 chiếc

  • Thứ tư, 24/12/2025 09:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rimac vừa cho ra mắt phiên bản giới hạn Founder's Edition dành riêng cho dòng siêu xe điện Nevera R với số lượng 10 chiếc.

Thương hiệu có trụ sở tại Croatia vừa giới thiệu mẫu siêu xe thuần điện Rimac Nevera R Founder's Edition, vốn chỉ dành riêng cho 10 thành viên của câu lạc bộ Founder's Club.
Mỗi chiếc sẽ được cá nhân hóa khi chủ nhân sẽ làm việc trực tiếp với CEO và là nhà sáng lập Mate Rimac, cùng Giám đốc Thiết kế Frank Heyl. Điểm nổi bật là phiên bản đặc biệt sở hữu bộ tem kéo dài theo thân xe, có họa tiết chỉ rộng 2 mm.
Xe được trang bị bộ mâm siêu nhẹ kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, đi kèm lốp Michelin Cup 2, cùm phanh EVO2 và đĩa phanh carbon-ceramic với lớp phủ silicone ma trận độc đáo giúp tối ưu hiệu năng vận hành.
Thay vì một bộ tem nổi bật, đội ngũ thiết kế đã sử dụng cấu hình 2 màu tương phản nhằm thể hiện cá tính cũng như sức mạnh của chiếc xe mà thương hiệu muốn truyền tải.
Nội thất của Rimac Nevera R Founder's Edition được thiết kế theo cấu hình ghế bất đối xứng, mô phỏng theo thiết kế chiếc Nevera cá nhân của CEO Mate Rimac.
Trên tapi cửa của phiên bản đặc biệt, Rimac đã đặt lên những dấu mốc thời gian quan trọng của thương hiệu: năm ra mắt chiếc Nevera (2021), năm ra mắt chiếc Nevera R (2024) và năm lập hàng loạt kỷ lục thế giới về tốc độ (2025).
Vị trí giữa hai ghế là huy hiệu MR cỡ lớn, đi kèm thông tin về phiên bản đặc biệt. Khách hàng có thể tự do cá nhân hóa tất cả các chi tiết tại không gian này theo sở thích cá nhân.
Rimac Nevera R Founder's Edition vẫn được trang bị 4 động cơ điện và công nghệ torque-vectoring, cho ra công suất tối đa 2.107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.340 Nm.

Cùng với bộ pin 108 kWh, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,72 giây và từng lập kỷ lục tốc độ 431,45 km/h. Nevera R có thể hoàn thành quãng đường đua drag (dài 0,25 dặm - 402 m) trong vòng 7,9 giây.
So với bản tiêu chuẩn, cánh gió cố định cỡ lớn bằng sợi carbon của Nevera R giúp tăng lực ép xuống mặt đất thêm 15% và hiệu quả khí động học thêm 10%.
Rimac Nevera R Founder's Edition được sản xuất giới hạn 10 chiếc với mức giá không được tiết lộ. Trước đó, Nevera R sẽ được sản xuất giới hạn 40 chiếc với giá khởi điểm từ 2,5 triệu USD.

Việt Hà

Ảnh: Rimac

