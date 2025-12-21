Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato

Tuy nhiên, siêu xe này được sử dụng với hình thức cho mượn từ đại lý Lamborghini Paramus trong khuôn khổ chương trình "Outrun Opioids", nhằm đẩy mạnh nhận thức cộng đồng về tác hại của những chất gây nghiện.

Về ngoại hình, chiếc Lamborghini Huracan Sterrato được khoác dàn áo mới đặc trưng của cảnh sát với hàng loạt ngôi sao cùng huy hiệu "Police City of Garfield" cỡ lớn.

Bên cạnh bộ đèn tín hiệu LED đặc trưng của cảnh sát, siêu xe địa hình này vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng như đèn off-road phụ trợ, baga mui cỡ lớn...

Ra mắt vào năm 2022, Lamborghini Huracan Sterrato là phiên bản mang phong cách việt dã độc đáo của mẫu siêu xe Huracan với khoảng sáng gầm lên đến 170 mm.

Xe vẫn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 260 km/h.

Bên dưới bài đăng của lực lượng cảnh sát thành phố Garfield, không ít ý kiến trái chiều vì hiểu lầm chiếc xe được mua bằng tiền thuế của người dân. Một số khác tỏ ra phấn khích khi sắp được chiêm ngưỡng mẫu siêu xe cảnh sát ngoài đời thật.

Tại thời điểm ra mắt, Lamborghini Huracan Sterrato có giá khởi điểm từ 272.000 USD và chỉ được sản xuất giới hạn 1.499 chiếc. Có ít nhất 1 chiếc Huracan Sterrato đang lăn bánh tại Việt Nam, thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng tại TP.HCM.

