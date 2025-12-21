Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato

  • Chủ nhật, 21/12/2025 14:33 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Lực lượng cảnh sát thành phố Garfield đã bất ngờ giới thiệu siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato sẽ được sử dụng trong mục đích tuần tra cũng như các hoạt động cộng đồng.

lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 1

Mới đây, lực lượng cảnh sát thành phố Garfield (bang New Jersey, Mỹ) đã bất ngờ kết nạp siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato vào biên chế lực lượng tuần tra.
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 2

Tuy nhiên, siêu xe này được sử dụng với hình thức cho mượn từ đại lý Lamborghini Paramus trong khuôn khổ chương trình "Outrun Opioids", nhằm đẩy mạnh nhận thức cộng đồng về tác hại của những chất gây nghiện.
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 3

Về ngoại hình, chiếc Lamborghini Huracan Sterrato được khoác dàn áo mới đặc trưng của cảnh sát với hàng loạt ngôi sao cùng huy hiệu "Police City of Garfield" cỡ lớn.
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 4lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 5

Bên cạnh bộ đèn tín hiệu LED đặc trưng của cảnh sát, siêu xe địa hình này vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng như đèn off-road phụ trợ, baga mui cỡ lớn...
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 6

Ra mắt vào năm 2022, Lamborghini Huracan Sterrato là phiên bản mang phong cách việt dã độc đáo của mẫu siêu xe Huracan với khoảng sáng gầm lên đến 170 mm.
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 7

Xe vẫn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 260 km/h.
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 8

Bên dưới bài đăng của lực lượng cảnh sát thành phố Garfield, không ít ý kiến trái chiều vì hiểu lầm chiếc xe được mua bằng tiền thuế của người dân. Một số khác tỏ ra phấn khích khi sắp được chiêm ngưỡng mẫu siêu xe cảnh sát ngoài đời thật.
lamborghini, huracan, Sterrato, canh sat, my anh 9

Tại thời điểm ra mắt, Lamborghini Huracan Sterrato có giá khởi điểm từ 272.000 USD và chỉ được sản xuất giới hạn 1.499 chiếc. Có ít nhất 1 chiếc Huracan Sterrato đang lăn bánh tại Việt Nam, thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng tại TP.HCM.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe Ferrari Purosangue Mansory gia nhập lực lượng cảnh sát Dubai

Mẫu SUV hiệu năng cao Ferrari Purosangue Mansory Pugnator vừa chính thức được kết nạp vào đội hình toàn siêu xe của cảnh sát Dubai.

09:00 7/12/2025

Cảnh sát Nhật Bản sử dụng Toyota Crown Sport RS

Cảnh sát tỉnh Aichi vừa trưng bày mẫu xe tuần tra Toyota Crown Sport RS độc nhất thế giới tại triển lãm Japan Mobility Show Nagoya 2025.

07:04 26/11/2025

Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe McLaren 720S

Chiếc siêu xe McLaren 720S này là món quà của một đại lý dành cho lực lượng cảnh sát Casselberry (Florida) và chỉ sử dụng để trưng bày.

14:00 15/10/2025

BMW 7 Series lap dan phong ten lua hinh anh

BMW 7 Series lắp dàn phóng tên lửa

09:19 20/12/2025 09:19 20/12/2025

0

Một chiếc BMW 7 Series thế hệ thứ ba đã được cải tiến với dàn phóng tên lửa, một thiết kế vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng.

Việt Hà

Ảnh: City of Garfield Police Department

lamborghini huracan Sterrato cảnh sát mỹ cảnh sát cảnh sát mỹ mỹ siêu xe lamborghini huracan Sterrato

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý