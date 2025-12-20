Ra mắt vào năm 1994, BMW 7 Series (E38) là thế hệ thứ ba của dòng sedan hạng sang cỡ lớn đến từ Đức. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên tại châu Âu được trang bị định vị vệ tinh, và cũng là chiếc 7 Series cuối cùng được trang bị hộp số sàn.