BMW 7 Series lắp dàn phóng tên lửa

  • Thứ bảy, 20/12/2025 09:19 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Một chiếc BMW 7 Series thế hệ thứ ba đã được cải tiến với dàn phóng tên lửa, một thiết kế vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng.

Ra mắt vào năm 1994, BMW 7 Series (E38) là thế hệ thứ ba của dòng sedan hạng sang cỡ lớn đến từ Đức. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên tại châu Âu được trang bị định vị vệ tinh, và cũng là chiếc 7 Series cuối cùng được trang bị hộp số sàn.
Tuy nhiên mẫu sedan hạng sang hơn 25 năm tuổi này đóng một vai trò đặc biệt hơn khi được cải tạo thành phương tiện pháo phản lực cơ động.
Cụ thể, Lữ đoàn Phòng thủ số 114 của Ukraine đã cải tạo khoang hành lý phía sau của chiếc BMW thành dàn phóng MLRS, hoạt động tại khu vực Bakhmut.
Tuy vậy, dàn phóng tên lửa khá hạn chế về số lượng vì BMW 7 Series không được chế tạo cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, đổi lại chiếc xe có tính cơ động cao hơn so với các mẫu xe quân sự hạng nặng.
BMW 7 Series (E38) được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 2.8L, hoặc động cơ V8 dung tích từ 3.0L lên đến 5.4L; động cơ diesel I6 2.5L - 2.9L hoặc V8 3.9L. Đi kèm là hộp số sàn 5 - 6 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp.
Hình ảnh của chiếc BMW 7 Series đặc biệt này được chia sẻ lần đầu vào năm 2023. Hiện tại, số phận của chiếc xe này vẫn còn là ẩn số, khi tình hình chiến sự tại quốc gia này ngày một phức tạp.
Trước đó, lực lượng quân đội Ukraine đã cải tạo một chiếc BMW 6 Series Convertible (E64) với tháp súng máy NSV ở phía sau khoang hành lý.

