BMW M3 phiên bản thuần điện bất ngờ xuất hiện

Dựa trên bản concept Vision Driving Experience được giới thiệu vào đầu năm 2025, BMW đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản thương mại của chiếc M3 thuần điện đầu tiên.
Mới đây, mẫu sedan thuần điện hiệu năng cao này đã được phát hiện ở thị trấn Nurburg (Đức). BMW M3 EV có mã nội bộ ZA0 và theo kế hoạch sẽ ra mắt vào năm 2027.
Về ngoại hình, BMW M3 ZA0 có thiết kế đặc trưng của các dòng xe điện Neue Klasse mới của thương hiệu như cụm đèn trước tối giản hơn, lưới tản nhiệt nhỏ và nằm ngang...
Xe được trang bị cùm phanh hiệu năng cao và đĩa phanh cỡ lớn. Một số nguồn tin cho biết khối lượng của xe có thể vượt 2 tấn, cao hơn mức 1.780 kg của chiếc M3 xDrive hiện tại.
Xe không có ống xả vì sử dụng cơ cấu thuần điện, cũng như chưa rõ có được trang bị hệ thống khí động học chủ động hay không. Các chi tiết khác vẫn bị che chắn kỹ lưỡng.
BMW M3 ZA0 có 4 động cơ điện, công suất dao động 800 - 900 mã lực, thấp hơn mức 1.300 - 1.700 mã lực như thông tin trước đó về chiếc Vision Driving Experience.
Song song với phiên bản thuần điện, hãng xe Đức cũng đang thử nghiệm chiếc BMW M3 G84 sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng MHEV, thay vì PHEV như đàn anh M5.
BMW M3 ZA0 sẽ ra mắt vào tháng 3/2027, và giới thiệu bản thuần điện X3 M vào tháng 11. Thương hiệu cũng được cho rằng đang thử nghiệm mẫu coupe thể thao M4 EV (ZA2).
