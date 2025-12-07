BMW 'bán lô' một lần 723 xe điện

BMW vừa lập dấu mốc mới khi bàn giao 723 xe điện cho PwC Belgium, thể hiện tốc độ điện hóa mạnh mẽ của các doanh nghiệp châu Âu.

PwC Belgium (Bỉ) vừa tiếp nhận 423 chiếc BMW iX1 eDrive20 - mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ bán chạy tại châu Âu. Bên cạnh đó, công ty thuộc nhóm "Big Four" trong lĩnh vực kiểm toán này còn bổ sung 300 chiếc MINI Aceman thuần điện vào dàn xe của mình.

BMW Belux vừa bàn giao 723 xe thuần điện cho tập đoàn PwC Belgium (Bỉ), bao gồm 423 chiếc BMW iX1 eDrive20 và 300 chiếc MINI Aceman hoàn toàn mới.

Hiện tại, 40% đội xe của PwC Belgium là xe thuần điện, 50% là xe hybrid và chỉ còn 10% sử dụng động cơ đốt trong. Mục tiêu của công ty là loại bỏ toàn bộ xe sử dụng động cơ đốt trong trước cuối năm 2028 và hướng đến trung hòa carbon vào năm 2030.

Để vận hành lượng xe điện hóa vừa bổ sung, PwC Belgium đang lắp đặt thêm 270 điểm sạc mới, nâng tổng số lên 475 trạm sạc quanh các văn phòng. Đây được xem là bước chuẩn bị bắt buộc để đội xe điện hóa quy mô lớn hoạt động hiệu quả.

MINI Aceman là mẫu hatchback 5 cửa thuần điện hoàn toàn mới được ra mắt vào năm 2024. Chiếc xe này là sản phẩm của Spotlight Automotive, vốn là liên doanh giữa BMW và Great Wall Motor, và được lắp ráp ở Giang Tô (Trung Quốc).

PwC Belgium trước đó đã nhiều lần chọn xe điện từ tập đoàn BMW. Năm ngoái, hãng đã thay thế 200 xe diesel bằng MINI Cooper SE, giúp giảm 400 tấn CO₂ mỗi năm. MINI Aceman và Cooper SE đều được sản xuất tại Trung Quốc, trong khi BMW iX1 được lắp ráp tại nhà máy Regensburg (Đức).

BMW iX1 và MINI Aceman là những mẫu xe thuần điện có giá "mềm" nhất của hãng xe này, và thương hiệu đến từ Đức vẫn tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Theo một số nguồn tin, mẫu hatchback thuần điện BMW i1 dự kiến đi vào sản xuất cuối 2028, theo sau là i2 Gran Coupe. Tuy nhiên, cả hai sản phẩm này đều không được phát triển từ nền tảng Neue Klasse mới, vốn đã được giới thiệu với mẫu iX3 mới.

Thỏa thuận này cho thấy nỗ lực điện hóa mạnh mẽ của các doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải tự bổ sung thêm các điểm sạc mới dành riêng cho dàn EV của mình, vốn phải đòi hỏi nguồn lực và cơ sở vật chất tốn kém hơn.

Các dòng xe Neue Klasse mới đã bắt đầu thử nghiệm, trong đó có mẫu xe thay thế cho BMW iX1. Phiên bản sản xuất của thế hệ tiếp theo dự kiến ra mắt không trước năm 2027. Khi đó, mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ chuyển sang nền tảng mới, sử dụng pin và động cơ thế hệ thứ 6 đi kèm hệ thống thông tin giải trí iDrive X, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về công nghệ so với bản CLAR hiện tại.