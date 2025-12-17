Rồi ai sẽ mua xe điện của Ferrari?

Ferrari đã tạo ra chiếc xe điện hiện đại nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: ai sẽ sẵn sàng mua một chiếc Ferrari không có tiếng động cơ?

Không phải lúc nào Maranello cũng đúng. Một trong những "nước cờ hỏng" hiếm hoi của Ferrari trong những năm gần đây là việc loại bỏ các phím vật lý trên vô lăng và thay bằng cảm ứng. Thiếu xúc giác và cảm xúc, giải pháp này nhanh chóng bị cả giới truyền thông lẫn khách hàng quay lưng. Và Ferrari đã phải "quay xe".

Ai cũng từng mắc sai lầm, và Ferrari không phải ngoại lệ

Ông Ernesto Lasalandra, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Ferrari, chia sẻ tại ngày hội nhà đầu tư của hãng hồi tháng 10: "Trước đây, chúng tôi từng giới thiệu cảm biến chạm trên vô lăng. Nhưng dựa trên phản hồi của khách hàng, chúng tôi nhận ra công nghệ này không mang lại giá trị. Vì vậy, Ferrari quyết định quay trở lại với nút vật lý. Tất cả các mẫu xe mới đang sản xuất sẽ có trang bị này, và chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho khách hàng của các mẫu xe trước đó".

Từ khi ra mắt mẫu hypercar LaFerrari, Ferrari đã cho thấy khát vọng "xanh hóa" dàn siêu xe của thương hiệu với công nghệ hybrid, vốn được kế thừa từ các mẫu xe đua F1 của đội Scuderia Ferrari.

Câu chuyện nhỏ ấy phản ánh một thực tế lớn hơn: chưa bao giờ việc dự đoán khách hàng muốn gì, và muốn vào lúc nào, lại khó khăn đến thế. Năm 2022, Ferrari từng tin rằng đến năm 2030, xe điện sẽ chiếm gần một nửa doanh số, với tỷ lệ dự kiến 40% EV, 40% Hybrid và 20% động cơ đốt trong. Nhưng mọi thứ đã đổi khác. CEO Benedetto Vigna mới đây công bố tỷ lệ điều chỉnh: chỉ 20% EV, 40% Hybrid và 40% xe động cơ đốt trong. Và đúng ngày công khai những thông tin đầu tiên về mẫu xe điện đầu tiên của mình, tạm gọi là Elettrica, cổ phiếu hãng lại trải qua phiên giao dịch tệ nhất trong lịch sử.

Cú sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ định hướng kinh doanh không đạt kỳ vọng, hơn là do thay đổi tỷ lệ hệ truyền động hay các thông số kỹ thuật của Elettrica. Tuy vậy, trong bối cảnh những nỗ lực xe điện hiệu suất cao của Rimac hay Lotus chưa thực sự thành công (và đó cũng là lý do vì sao Bugatti thế hệ tiếp theo do chính CEO Mate Rimac định hướng, không phải xe thuần điện), cùng với việc Lamborghini còn lâu mới tung ra EV, câu hỏi đặt ra là: vì sao Ferrari vẫn kiên định, và ai sẽ mua chiếc Ferrari đầu tiên không có động cơ?

Ferrari Elettrica không phải là siêu xe như đồn đoán

Elettrica không phải là siêu xe, và điều này đã được xác nhận. Ông Gianmaria Fulgenzi, Giám đốc Phát triển Sản phẩm, cho rằng công nghệ pin hiện tại chưa đủ để tạo ra lợi thế hiệu suất bù đắp cho khối lượng tăng thêm. Vì vậy, chiếc xe thuần điện đầu tiên của hãng sẽ là một mẫu GT 4 cửa, thay vì một chiếc "296 GTB không động cơ".

Trong khi các đối thủ như Lamborghini, Koenigsegg, Pagani và thậm chí là Bugatti còn tỏ ra hoài nghi, Ferrari đã "all-in" cho dự án Elettrica. Tuy nhiên điều đáng nói là hãng đã nhiều lần lùi thời điểm ra mắt của mẫu xe thuần điện này.

Xe sử dụng 4 động cơ điện, cho tổng công suất hơn 1.000 mã lực. Cầu sau đạt 843 mã lực, trong khi cầu trước đóng góp 286 mã lực. Khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h dưới 2,5 giây, tốc độ tối đa khoảng 310 km/h và tầm hoạt động hơn 530 km cho một chu kỳ sạc.

Với pin dung lượng 122 kWh và khối lượng khoảng 2.300 kg, Elettrica sở hữu một trong những bộ pin lớn nhất từng xuất hiện trên xe điện, nhưng vẫn nhẹ hơn khoảng 300 kg so với Porsche Cayenne Turbo Electric có công suất tương đương. Pin do Ferrari tự phát triển và lắp ráp hoàn thiện tại Maranello, trong khi cell pin được cung cấp bởi SK On - đối tác Hàn Quốc đã hợp tác nhiều năm với Ferrari.

Ferrari Elettrica được kỳ vọng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại cùng những thông số “lóa mắt”, đủ sức chinh phục những ai say mê so sánh hiệu năng trên giấy tờ. Tuy nhiên, bài học từ Mercedes-AMG C 63 vẫn còn nguyên giá trị, cho thấy việc “xanh hóa” một mẫu xe biểu tượng có thể dẫn tới những hệ quả như thế nào.

Các động cơ điện cũng là một điểm nhấn kỹ thuật: công suất riêng đạt 4,3 mã lực/kg ở cầu trước và 6,5 mã lực/kg ở cầu sau. Thay vì làm mát stator bằng dầu trực tiếp như Porsche, Ferrari sử dụng một loại nhựa dẫn nhiệt cao, được thẩm thấu chân không vào stator để dẫn nhiệt hiệu quả ra hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Vật liệu này còn giúp tăng độ bền cơ học - yếu tố quan trọng khi các motor phải chịu lực ly tâm cực lớn. Ngoài ra, rotor còn được trang bị các ống bọc carbon dày 1,6 mm để bảo vệ nam châm ở vòng tua cao.

Kết hợp với hệ thống treo chủ động hoàn toàn và đánh lái bánh sau độc lập, Ferrari Elettrica trở thành một trong những chiếc xe tinh vi nhất từng được chế tạo - một cỗ máy có khả năng thách thức các định luật vật lý theo cách chưa từng thấy.

Sự kết nối về mặt cảm xúc giữa chiếc xe và người cầm lái Ferrari còn được thể hiện qua âm thanh trứ danh của khối động cơ V12, V8 hay thậm chí là V6. Tuy nhiên, liệu âm thanh giả lập của Elettrica có đủ thuyết phục những nhà sưu tập khó tính?

Nhưng còn chất "Ferrari" thì sao? Âm thanh mê hoặc, cảm giác lên xuống số bằng cần gạt hay lẫy chuyển số? Ferrari cố gắng tái hiện điều đó: Elettrica có lẫy chuyển số và một "hộp số" mô phỏng, với 5 mức mô-men xoắn định sẵn để người lái chuyển đổi. Âm thanh cũng xuất hiện khi bạn muốn: một cảm biến gia tốc gắn trên vỏ motor sau rung động theo tốc độ và tải, truyền âm thanh vào khoang lái. Hệ thống lọc sẽ loại bỏ tần số khó chịu và khuếch đại những âm thanh "đúng chất". Ferrari ví điều này như đàn guitar điện: âm thanh có nguồn gốc thật, nhưng được khuếch đại điện tử thay vì cộng hưởng tự nhiên.

Rồi ai sẽ mua xe điện của Ferrari?

Ferrari khẳng định sẽ không ép khách hàng truyền thống phải mua Elettrica. CEO Vigna nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không nói rằng nếu anh không mua Elettrica thì sẽ không còn là khách hàng đặc biệt. Đó là lựa chọn của họ. Với xe điện, chúng tôi phải nhắm đến những khách hàng vốn đã đam mê hệ truyền động này".

Ferrari đang hướng đến nhóm khách hàng tiềm năng vốn đã đam mê các dòng xe thuần điện, các "Ferrarista" chuyên sưu tập tất cả các sản phẩm của thương hiệu, bên cạnh những khách hàng sống tại Trung Quốc - nơi các mẫu EV nhận được nhiều ưu đãi từ chính phủ.

Ngoài nhóm "Ferrarista" yêu công nghệ EV, hãng còn hướng đến các nhà sưu tập, những người muốn sở hữu đủ mọi chương trong lịch sử Ferrari. Kể từ 2022, số xe trung bình trong bộ sưu tập của mỗi khách hàng Ferrari đã tăng 22%, và 45% trong số đó là khách hàng mới. Bên cạnh đó, Elettrica nhiều khả năng sẽ hấp dẫn khách hàng tại Trung Quốc, nơi xe nhập khẩu dung tích lớn chịu thuế nặng, trong khi mức độ chấp nhận xe điện thuộc hàng cao nhất thế giới.

Chính Ferrari cũng thừa nhận tương lai điện hóa không còn chắc chắn như thời điểm Elettrica được "bật đèn xanh". Hãng sẽ tiếp tục phát triển các động cơ V6, V8 và V12, cũng như sẵn sàng cho nhiên liệu tổng hợp trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Ferrari Elettrica - một "kỳ quan" công nghệ - lại giống như sản phẩm của một thập kỷ khác, khi niềm tin vào kỷ nguyên xe điện còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.