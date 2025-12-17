Ford F-150 Lightning thuần điện bị khai tử, thay thế bằng EREV

Thay vì sử dụng cấu hình thuần điện như trước, Ford F-150 Lightning sẽ được trang bị công nghệ EREV với quãng đường di chuyển hơn 1.100 km.

Ford vừa xác nhận F-150 Lightning phiên bản thuần điện sẽ dừng sản xuất trong năm nay. Thay thế mẫu xe này là thế hệ hoàn toàn mới, giờ đây được trang bị công nghệ EREV (Extended-Range Electric Vehicle).

Ford F-150 Lightning thế hệ mới sẽ sử dụng cơ cấu EREV

Tận dụng công nghệ EREV tiên tiến, Ford F-150 Lightning thế hệ mới mang đến ưu thế "2 trong 1": cảm giác vận hành mượt mà, tăng tốc tức thì của hệ truyền động điện, đồng thời có thêm sự tự do nhờ máy phát điện tích hợp, cho phép tầm hoạt động hơn 1.100 km.

Thế hệ thứ hai của mẫu bán tải Ford F-150 Lightning sẽ sở hữu cơ cấu EREV (xe điện có phạm vi mở rộng), thay vì sử dụng cơ cấu BEV (động cơ điện hoàn toàn).

Khác với xe hybrid truyền thống, Ford F-150 Lightning EREV được dẫn động 100% bằng động cơ điện. Điều này đảm bảo người dùng vẫn có trải nghiệm thuần chất xe điện: tăng tốc nhanh, vận hành êm ái, nhưng không còn nỗi lo phải dừng lại sạc pin khi kéo tải nặng trên những hành trình dài.

Tương tự thế hệ hiện tại, mẫu xe mới cũng hỗ trợ khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị ngoại vi (V2L) như công trường, khu cắm trại hoặc thậm chí cho cả ngôi nhà khi xảy ra mất điện.

Ưu điểm của xe EREV là sự kết hợp lợi ích của việc di chuyển hoàn toàn bằng điện trong phạm vi ngắn với sự yên tâm về khả năng tiếp nhiên liệu xăng cho các chuyến đi dài hơn.

Ford cho biết việc sản xuất F-150 Lightning thế hệ đầu tiên sẽ kết thúc trong năm nay. Chiếc F-150 Lightning EREV mới cũng sẽ được lắp ráp tại Rouge Electric Vehicle Center ở nhà máy Dearborn (Michigan, Mỹ). Các thông tin chi tiết hơn về cấu hình và thời điểm ra mắt chính thức sẽ được hãng công bố trong thời gian tới.

Ford F-150 Lightning liên tục gặp khó khăn

Là mẫu bán tải điện bán chạy nhất tại Mỹ, F-150 Lightning đã đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng doanh số xe điện của Ford tại thị trường này. Sau khi Tổng thống Trump chấm dứt chương trình hỗ trợ thuế cho EV, doanh số của mẫu xe này lao dốc mạnh.

Trong thời gian gần đây, Ford F-150 Lightning gặp khó khăn khi hàng loạt yếu tố bất lợi cùng xảy ra cùng lúc như nhu cầu xe điện sụt giảm, chấm dứt ưu đãi thuế liên bang, vụ hỏa hoạn cháy nhà máy nhôm nguyên liệu, khách hàng kiện cáo...

Chỉ trong tháng 11/2025, hãng chỉ bán được 1.006 chiếc F-150 Lightning, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 25.583 chiếc được bán, thấp hơn năm ngoái 9,6%. Con số này đáng báo động khi F-150 luôn là dòng xe đứng top đầu doanh số tại Mỹ.

Không dừng lại tại đó, hàng loạt vụ cháy nhà máy nhôm Novelis đã khiến nguồn cung nguyên liệu của Ford gặp khủng khoảng. Hãng đã cho dừng sản xuất các mẫu xe "ế khách" như Ford Expedition, Lincoln Navigator và đặc biệt là F-150 Lightning.

Ford F-150 Lightning EREV được kỳ vọng sẽ vực lại doanh số cho thương hiệu "Blue Oval" khi nhu cầu về xe điện sụt giảm, trong khi các chính sách ưu đãi cho BEV ngày một hạn chế tại nhiều thị trường.

Có thể nói, chiến lược thay đổi từ cấu hình BEV sang EREV của F-150 Lightning là một "canh bạc lớn" đối với hãng xe Mỹ. Quyết định này không chỉ phản ánh nỗ lực dung hòa giữa ưu điểm của xe điện và những giới hạn thực tế về hạ tầng sạc, mà còn cho thấy Ford đang lắng nghe sát sao nhu cầu của nhóm khách hàng bán tải – những người đòi hỏi khả năng kéo mạnh, tầm hoạt động dài và sự linh hoạt trong mọi điều kiện sử dụng.