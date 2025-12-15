Trong khi Jaguar chuẩn bị chuyển mình thành thương hiệu xe thuần điện, những mẫu Jaguar chạy xăng cuối cùng vẫn âm thầm tồn tại tại Trung Quốc với mức giá giảm sâu kỷ lục.

Dù đã ngừng sản xuất tại các thị trường phương Tây, Jaguar vẫn tiếp tục lắp ráp và phân phối 3 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc thông qua liên doanh Chery Jaguar Land Rover. Ít ai ngờ rằng Trung Quốc lại trở thành "pháo đài cuối cùng" của những chiếc Jaguar động cơ đốt trong.

Jaguar vẫn tiếp tục bán xe xăng ở Trung Quốc, giảm giá hơn 50%

Không chỉ duy trì sản xuất, Jaguar còn tìm cách giành lại chút chỗ đứng trên thị trường Trung Quốc nhờ các chương trình giảm giá mạnh tay trên diện rộng. Theo nhà báo Tycho de Feijter, nhiều đại lý Jaguar tại Trung Quốc đã giảm giá sâu nhằm giữ cho thương hiệu này không bị lu mờ trong bối cảnh các hãng xe nội địa đang áp đảo.

Tại Trung Quốc, Jaguar Land Rover hợp tác cùng Chery để sản xuất những mẫu xe dành riêng cho thị trường này như phiên bản kéo dài trục cơ sở XEL và XFL, bên cạnh mẫu crossover cỡ nhỏ E-Pace.

Mức giảm giá của một số xe thậm chí lên tới hơn 50%. Mẫu xe gây chú ý nhất là Jaguar XEL, phiên bản trục cơ sở kéo dài của sedan hạng trung XE, vốn không được bán ở các thị trường khác. Với chiều dài cơ sở tăng thêm 10 cm so với XE tiêu chuẩn, Jaguar XEL sử dụng động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L công suất 250 mã lực. Từng có giá niêm yết 334.600 NDT (khoảng 47.000 USD ), Jaguar XEL chỉ còn 159.800 NDT (khoảng 22.600 USD ), giảm tới 52,2%.

Jaguar cũng bán tại Trung Quốc mẫu sedan thứ hai là XFL, phiên bản trục cơ sở kéo dài của XF. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp với hai tùy chọn công suất 250 mã lực hoặc 300 mã lực. Trước đây, XFL có giá khởi điểm 439.900 NDT (khoảng 62.000 USD ), nhưng nay giảm còn 239.800 NDT (khoảng 44.000 USD ), tức thấp hơn 45,5% so với trước.

Nhằm tạo sức cạnh tranh so với các thương hiệu nội địa, liên doanh Chery Jaguar Land Rover đã giảm giá mạnh tất cả các mẫu xe của thương hiệu hơn 40%, giúp doanh số tăng nhẹ trong thời gian gần đây.

Bên cạnh hai mẫu sedan, Jaguar E-Pace, mẫu SUV cỡ nhỏ đã ngừng sản xuất tại các thị trường phương Tây từ năm 2024, vẫn tiếp tục "tồn tại" ở Trung Quốc. E-Pace được bán với hai tùy chọn động cơ: máy xăng 1.5L tăng áp cho công suất 200 mã lực hoặc 2.0L tăng áp 250 mã lực. Từng có giá khởi điểm 263.800 NDT (khoảng 37.000 USD ), nay mẫu SUV này chỉ còn 148.000 NDT (khoảng 21.000 USD ), giảm 43,9%.

Doanh số Jaguar vẫn tiếp tục chật vật mặc dù giảm giá "sốc"

Các con số bán hàng cho thấy Jaguar vẫn đang chật vật tại thị trường tỷ dân. Vào năm 2024, Jaguar chỉ bán được 18.326 xe tại Trung Quốc, xếp thứ 76 trong tổng số 108 thương hiệu với thị phần chỉ 0,08%. Tính đến hết tháng 10/2025, doanh số giảm xuống còn 11.600 xe, khiến Jaguar tụt xuống vị trí 81/110 thương hiệu, thị phần còn 0,06%.

Mặc dù đã giảm giá mạnh, thị phần của Jaguar tại Trung Quốc vẫn còn rất thấp, thậm chí thứ hạng doanh số còn giảm hơn so với năm ngoái. Trong khi đó, kế hoạch điện hóa của thương hiệu vẫn còn xa vời.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi các chương trình giảm giá được tung ra. Trong tháng 5 - thời điểm trước khi giảm giá, Jaguar chỉ bán được 759 xe. Sau đó, doanh số tăng đều: 1.455 xe trong tháng 6, 1.566 xe tháng 7 và đạt đỉnh 1.925 xe vào tháng 8. Dù giảm nhẹ trong các tháng tiếp theo, với 1.866 xe tháng 9 và 1.782 xe tháng 10, doanh số vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi giảm giá.

Dẫu vậy, đà tăng này có dấu hiệu chững lại, cho thấy Jaguar có thể đang tiến gần đến giới hạn nhu cầu đối với các mẫu xe động cơ đốt trong đã cũ, ngay cả khi chúng được bán với mức giá rẻ chưa từng thấy. Trong bối cảnh Jaguar hướng tới tương lai thuần điện, Trung Quốc có lẽ chỉ còn là chặng dừng chân cuối cùng của những chiếc Jaguar chạy xăng trước khi chúng chính thức lui vào dĩ vãng.

Mẫu concept Jaguar Type 00 loại bỏ hết những thiết kế quen thuộc cũng như di sản lâu đời của Jaguar, khiến cộng đồng đam mê xe tức giận và đòi sa thải toàn bộ dàn lãnh đạo của thương hiệu này.

Jaguar đang trong quá trình cải tổ lại thương hiệu để trở thành một hãng xe thuần điện. Mẫu concept đầu tiên Type 00 đã trở thành một "scandal" nghiêm trọng trong mắt công chúng lẫn những người yêu xe khi lột bỏ toàn bộ nhận diện quen thuộc, đồng thời truyền bá tư tưởng "woke". Nhiều nguồn tin cho biết hãng đã sa thải Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern, trong khi Jaguar đính chính lại không có chuyện đó.