Jaguar: 'Không có chuyện chúng tôi sa thải Giám đốc Thiết kế'

Jaguar bác bỏ tin đồn sa thải Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern, trong bối cảnh hãng xe Anh đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt quanh chiến lược tái định vị thương hiệu và thay đổi lãnh đạo.

Jaguar mới đây đã chính thức bác bỏ thông tin cho rằng hãng đã sa thải Giám đốc Thiết kế kỳ cựu Gerry McGovern, giữa lúc làn sóng chỉ trích nhắm vào chiến lược tái định vị thương hiệu của nhà sản xuất xe sang Anh Quốc đang leo thang.

Không có chuyện Jaguar sa thải Giám đốc Thiết kế

Sau khi liên hệ với Jaguar lần thứ hai để làm rõ sự việc, hãng đã phát đi tuyên bố khẳng định thông tin sa thải là không đúng sự thật. Người phát ngôn của Jaguar nói với Motor1 rằng: "Việc chúng tôi chấm dứt hợp đồng lao động với Gerry McGovern là không đúng sự thật và chúng tôi không có ý định bình luận thêm về những câu chuyện mang tính suy đoán".

Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern là người đứng sau các thiết kế nổi tiếng như mẫu concept Land Rover LRX, tiền thân của chiếc Range Rover Evoque hiện đại, cũng như toàn bộ dòng Range Rover hay Defender.

Những đồn đoán về việc ông McGovern bị cho thôi việc xuất hiện trong bối cảnh Jaguar đang hứng chịu nhiều phản ứng tiêu cực sau đợt tái định vị thương hiệu gần đây. Chiến dịch quảng cáo mới của hãng bị người hâm mộ và giới quan sát chỉ trích gay gắt, trong khi mẫu xe ý tưởng Type 00 cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều, phần lớn mang tính tiêu cực. Chính điều này đã làm dấy lên suy đoán rằng Jaguar có thể đang tìm cách "chịu trách nhiệm" cho phản ứng của dư luận bằng việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo nguồn tin từ Autocar và Autocar India, ông Gerry McGovern được cho là đã bị "hộ tống rời khỏi văn phòng" vào đầu tuần trước. Khi được hỏi về thông tin này, Jaguar tiếp tục khẳng định với Motor1 rằng hãng không hề chấm dứt hợp đồng với vị Giám đốc Thiết kế.

Bản concept Jaguar Type 00 gây tranh cãi lớn không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp ôtô và còn là chủ đề được nhiều chính trị gia nhắc đến khi đả kích chủ nghĩa cánh tả woke, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk.

Thông tin đồn đoán này xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi cựu CEO Jaguar Land Rover (JLR) Adrian Mardell tuyên bố nghỉ hưu. Người kế nhiệm ông là P.B. Balaji, người từng nắm vai trò Giám đốc Tài chính của Tata Motors, công ty mẹ của JLR. Với 32 năm kinh nghiệm trong ngành, trong đó có hơn một thập kỷ làm việc tại Tata Motors, ông Balaji được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi mạnh mẽ cho JLR.

Jaguar có thể thay đổi sâu rộng khi có CEO mới

Ông Gerry McGovern đã gắn bó với Jaguar Land Rover trong suốt 21 năm và được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến diện mạo hiện đại của các thương hiệu này. Ông là người đứng sau thành công của nhiều mẫu xe quan trọng trong danh mục sản phẩm JLR, bao gồm dải sản phẩm Range Rover và Defender. Ông McGovern cũng chính là người dẫn dắt đội ngũ thiết kế thực hiện mẫu concept gây tranh cãi Type 00.

Điều đáng chê trách ở mẫu concept này, bên cạnh thông điệp mang màu sắc "woke" được đẩy mạnh, chính là việc Jaguar gần như xóa bỏ toàn bộ di sản thương hiệu lâu đời, bao gồm cả huy hiệu "The Leaper" - biểu tượng báo đốm gắn liền với lịch sử của hãng.

Trước khi gia nhập JLR, ông McGovern khởi nghiệp tại Austin Rover Group, nơi ông tham gia thiết kế các mẫu xe ý tưởng như MG EX-E, đồng thời góp phần tạo nên những mẫu xe thương mại nổi tiếng như MG F và Land Rover Freelander. Sau đó, ông chuyển sang làm việc cho Ford, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hồi sinh các thương hiệu Lincoln và Mercury.

Trong bối cảnh Jaguar đang tìm cách định hình lại hình ảnh và chiến lược cho kỷ nguyên mới, vai trò của ông Gerry McGovern - nếu tiếp tục được giữ nguyên như tuyên bố của hãng - vẫn sẽ là yếu tố then chốt, đặc biệt khi những tranh cãi xung quanh thiết kế và bản sắc thương hiệu vẫn chưa có hồi kết.

Không rõ JLR có giữ lại ông McGovern tại vị trí Giám đốc Thiết kế hay đây chỉ là nước đi giúp giữ "mặt mũi" cho nhà thiết kế này, trong khi tân Giám đốc Điều hành P.B. Balaji đang có kế hoạch cải tổ toàn diện thương hiệu này.

Dù chi tiết xung quanh "cuộc ra đi" bị đồn đoán của ông Gerry McGovern vẫn còn khá mơ hồ ngoài những gì báo chí và Jaguar đã công bố, nhiều ý kiến cho rằng tân CEO P.B. Balaji có thể đang cân nhắc việc cải tổ sâu rộng tại Jaguar Land Rover. Điều này không quá bất ngờ, nhất là khi phản hồi tiêu cực xoay quanh màn tái định vị thương hiệu Jaguar vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.