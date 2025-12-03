Sau 'thảm họa' Concept Type 00, Jaguar sa thải Giám đốc thiết kế

Giám đốc thiết kế của Jaguar, ông McGovern được cho đã bị sa thải sau chiến dịch tái định vị thương hiệu không thành công.

Chiến lược tái định vị thương hiệu gần đây của Jaguar đã vấp phải nhiều chỉ trích nặng nề. Người hâm mộ của thương hiệu đã phản đối chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi của hãng và có nhiều ý kiến, phần lớn là tiêu cực, về mẫu concept Type 00.

Trước tình hình không mấy khả quan, JLR đã đưa ra quyết định sa thải vị Giám đốc thiết kế lâu năm của thương hiệu.

Theo các báo cáo từ Autocar và Autocar India, ông McGovern đã bị "hộ tống ra khỏi văn phòng" vào đầu tuần. Hiện tại, đại diện Jaguar vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự kiện trên.

Tin tức này đến chưa đầy một tuần sau khi cựu Giám đốc điều hành JLR Adrian Mardell nghỉ hưu. CEO mới, PB Balaji, từng là giám đốc tài chính tại Tata Motors trước khi tiếp quản vị trí sau khi ông Mardell nghỉ hưu. Ông Balaji có 32 năm kinh nghiệm cho vị trí này, với hơn một thập kỷ làm việc tại công ty mẹ của JLR là Tata Motors.

Mặc dù chi tiết thông tin về việc sa thải McGovern vẫn còn khan hiếm, có vẻ như ông Balaji đang muốn tạo ra một sự thay đổi lớn tại JLR. Động thái đó không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét những phản hồi tiêu cực xung quanh chiến lược tái định vị thương hiệu Jaguar.

Thiết kế gây tranh cãi của Jaguar concept Type 00. Ảnh: Jaguar.

Ông McGovern rời JLR sau 21 năm gắn bó với thương hiệu Jaguar và Land Rover. Cựu Giám đốc thiết kế chịu trách nhiệm cho một số mẫu xe phổ biến nhất trong danh mục sản phẩm của JLR, chẳng hạn như Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Land Rover Defender và dòng Range Rover hiện đại. McGovern cũng là người đứng đầu đội ngũ thiết kế cho mẫu concept gây tranh cãi Type 00.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại Tập đoàn Austin Rover và chịu trách nhiệm cho các mẫu concept như MG EX-E, cũng như các mẫu xe sản xuất phổ biến như xe thể thao MG F và Land Rover Freelander. Sau đó, ông McGovern làm việc tại Ford để giúp hồi sinh các thương hiệu Lincoln-Mercury.

Concept Type 00 của Jaguar được giới thiệu từ cuối năm 2024, tạo ra làn sóng tranh cãi lớn. Thậm chí hãng cũng đã mang chiếc xe lăn bánh tại sự kiện Paris Fashion Week, bên cạnh ngôi sao màn ảnh Barry Keoghan.

Tuy nhiên với thiết kế quá khác lạ, loại bỏ logo cũ và các chi tiết điện hóa "bất chấp", Jaguar đã nhận về hàng loạt sự phản đối từ người hâm mộ trung thành. "Tôi tưởng các ông sản xuất xe hơi?", "Xe đâu rồi?" là những câu hỏi phổ biến nhất về việc tái định vị thương liệu của Jaguar.