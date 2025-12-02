Taxi, xe công nghệ sẽ không bắt buộc trang bị ghế trẻ em?

Theo nội dung dự thảo, quy định bắt buộc dùng trang bị an toàn cho trẻ em sẽ miễn trừ nhóm ôtô kinh doanh vận tải hành khách.

Theo nội dung dự thảo mới nhất của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, nhóm ôtô kinh doanh vận tải bao gồm taxi sẽ không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Cụ thể, sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nội dung quy định liên quan đến chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m bằng ôtô.

Theo Điều 7 của dự thảo nói trên, nội dung khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được sửa đổi thành "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ôtô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách".

Trước đó, nguyên văn nội dung quy định này tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 là "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ôtô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em".

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đang trình Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 1/2026.

Nếu nội dung dự thảo Luật nói trên được thông qua, quy định trên sẽ miễn trừ xe kinh doanh vận tải hành khách không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an lý giải thay đổi này nhằm đảm bảo tính khả thi và để phù hợp với điều kiện thực tiễn giao thông ở Việt Nam.

Về phía ôtô cá nhân, quy định về bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi.

Tại khoản 13 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, "thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em" được định nghĩa là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Nhìn chung, thiết bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô bao gồm ghế ngồi quay mặt về sau, ghế ngồi quay mặt về trước và ghế nâng. Tùy vào độ tuổi và thể trạng của trẻ mà người lớn lựa chọn và sử dụng thiết bị an toàn cho phù hợp.