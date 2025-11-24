Ôtô nào được trang bị sẵn 'ghế trẻ em'?

Tại thị trường Việt, mẫu xe nào đang được trang bị sẵn ghế trẻ em tích hợp, và nếu không có trang bị này thì người dùng còn lựa chọn nào?

Trang bị hỗ trợ an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô, hay còn được gọi tắt là "ghế trẻ em", dần trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người khi lựa chọn ôtô. Câu chuyện tìm mua ghế trẻ em, đệm nâng hay nôi an toàn không còn lạ, nhưng liệu có mẫu xe nào được tích hợp sẵn các trang bị hỗ trợ này bên trong hay không? Và nếu có, chúng sẽ trông ra sao?

Xe nào trang bị sẵn ghế trẻ em?

Thị trường Việt khá hiếm mẫu xe được lắp đặt sẵn ghế trẻ em. Đa phần, ghế ngồi ở hàng 2 hay 3 trên xe chỉ được đi cùng móc ISOFIX, nhằm dễ dàng lắp đặt ghế trẻ em tháo rời. Volvo là thương hiệu gần như duy nhất hiện tại sở hữu hàng ghế được thiết kế dành riêng cho trẻ em.

Volvo là thương hiệu hiếm hoi tại Việt Nam có đệm nâng an toàn tích hợp trong xe. Ảnh: Vũ Huỳnh.

Thực tế trang bị này không gọi là ghế trẻ em mà là ghế nâng tích hợp (integrated booster seat), một thiết bị an toàn quen thuộc xuất hiện ở hàng 2 của những mẫu xe Volvo bán tại thị trường Việt.

Theo thông tin của hãng, thiết kế đệm nâng trên xe Volvo phù hợp với trẻ em từ 4 tuổi trở lên, chiều cao khoảng 106-150 cm. Một số mẫu xe được trang bị sẵn đệm nâng từ Volvo có thể kể đến như XC60 hay XC90.

Trên thế giới, Dodge và Chrysler cũng là thương hiệu hiếm hoi từng đưa đệm nâng, ghế trẻ em tích hợp vào bên trong sản phẩm. Thậm chí, dòng xe Chrysler Town & Country được sản xuất giai đoạn 1995-1999 của tập đoàn Chrysler (nay là Stellantis) đã được tích hợp đệm nâng trẻ em. Chiếc Dodge Grand Caravan cũng được tích hợp ghế nâng ở hàng 2.

Ở Trung Quốc, thương hiệu Roewe cũng tích hợp vào hàng 2 ghế an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, trang bị này chỉ xuất hiện ở phiên bản cao cấp của một số mẫu xe như RX5 hay RX3.

Ghế trẻ em tích hợp trên chiếc Roewe RX5 Plus. Ảnh: Douyin/Luobongtongxue.

Theo Autohome, RX5 Plus được trang bị tùy chọn ghế an toàn cho trẻ tích hợp ở hàng 2 bao gồm đệm và bệ để chân. Các thiết bị này phù hợp với trẻ có chiều cao 90-150 cm, có thể gấp gọn ra phía sau nếu không cần sử dụng.

Không ghế tích hợp vẫn còn ISOFIX

Đương nhiên không phải người dùng nào cũng có thể đủ ngân sách chi cho những mẫu xe hàng tỷ đồng từ Volvo hay có cơ hội trải nghiệm các dòng xe sang Trung Quốc như Roewe.

Bù lại, gần như tất cả ôtô phân phối trên thị trường đều có trang bị ISOFIX, International Standards Organisation Fix, ở hàng ghế 2. Đây là trang bị nhằm kết nối, cố định ghế ngồi trẻ em rời lên hàng ghế của xe. Người dùng chỉ cần lắp đặt ghế, đệm nâng an toàn vào đúng vị trí điểm cài ISOFIX, dùng lực đẩy sao cho khớp của thiết bị an toàn khóa chặt vào vị trí.

Với ISOFIX, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn ghế, đệm nâng hay nôi an toàn phù hợp với ngân sách, thể trạng hay độ tuổi của trẻ.

Bởi theo quy chuẩn của Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), trang bị an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ôtô được phân thành 3 nhóm chính, gồm ghế quay mặt về sau, ghế quay mặt về trước và ghế nâng.

Đa số xe tại Việt Nam đều trang bị khóa ISOFIX. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, phụ huynh cần quan tâm đến một số quy chuẩn về ghế, đệm an toàn cho trẻ. Công nghệ bảo vệ an toàn ở mỗi ghế cũng khác nhau tùy vào giá tiền.

Ví dụ với mức giá thấp, ghế trẻ em sẽ thường được cố định bằng đai mềm, vòng qua lưng ghế ôtô, không tích hợp khung chịu lực bằng kim loại hoặc các lớp xốp hấp thụ xung lực chuyên dụng (như EPS/EPE) thường thấy ở ghế cao cấp, không công nghệ xoay 360 độ, không cảm biến va chạm 2 bên hay tự động điều chỉnh độ ngả.

Nhìn chung, mặc dù các trang bị ghế trẻ em hay đệm nâng tích hợp trên xe (như của Volvo, Roewe, Chrysler) mang lại sự tiện lợi, chúng vẫn là tùy chọn hiếm hoi trên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm với trang bị ISOFIX vốn đã trở thành tiêu chuẩn trên gần như tất cả các mẫu xe hiện nay. Điều quan trọng nhất là cần cân nhắc kỹ lưỡng về chất lượng, công nghệ bảo vệ an toàn và sự phù hợp với thể trạng, độ tuổi của trẻ theo các quy chuẩn đã được khuyến cáo.