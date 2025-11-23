Toyota Vios Hybrid đến Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Mẫu sedan cỡ B, Toyota Vios với công nghệ hybrid, dự kiến sẽ tạo nên làn sóng mới khi đến thị trường Đông Nam Á.

Toyota Vios, hay còn gọi là Toyota Altis Ativ ở Thái Lan, vừa được bổ sung phiên bản động cơ hybrid tại Malaysia.

Gần đây, 2 phiên bản của chiếc sedan hạng B thế hệ mới được bắt gặp đang lái thử ở Malaysia, chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức. Paultan cho rằng 2 phiên bản của Vios HEV được tinh chỉnh lại từ biến thể Premium và GR Sport vừa ra mắt tại Thái Lan, với màu sơn xanh và đỏ.

Như vậy nhiều khả năng trong tháng cuối năm nay hoặc quý I/2026, Toyota sẽ trình làng 2 phiên bản của Vios HEV tại Malaysia, với cấu hình tương tự Thái Lan.

Cả 2 biến thể trang bị hybrid tại Thái Lan đều được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng 1.496 cc nạp khí tự nhiên 2NR-VEX, sản sinh công suất 90 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 121 Nm từ 4.000 đến 4.800 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với một motor điện 78 mã lực, 141 Nm, được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 0,7 kWh.

Hai phiên bản của Toyota Vios Hybrid được bắt gặp tại Malaysia. Ảnh: Paultan.

Tổng công suất kết hợp của hệ thống là 110 mã lực, truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động E-CVT.

Về trang bị an toàn, Vios Hybrid được trang bị gói Toyota Safety Sense với chức năng Kiểm soát Giữ làn đường (LKC) hoạt động cùng hệ thống Ga tự động Thích ứng (ACC) hoạt động ở mọi dải tốc độ.

Ngoài ra, xe còn có các tính năng hỗ trợ như giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, màn hình quan sát toàn cảnh, camera hành trình kỹ thuật số (dashcam), hai cảm biến đỗ xe phía trước và bốn cảm biến phía sau, cùng sáu túi khí.

Khi Toyota Vios Hybrid chính thức ra mắt tại Malaysia, xe sẽ mang đến một lựa chọn điện hóa mới cho dòng sedan hạng B ở thị trường này, nơi đối thủ Honda đã có sẵn đại diện City e:HEV RS.

Tương lai về việc Toyota Vios Hybrid có đến Việt Nam hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu được mở bán, đây sẽ là tùy chọn thú vị ở phân khúc sedan B, nơi mà người dùng Việt ưu tiên giảm chi phí, quan tâm đến việc tiết kiệm mức tiêu thụ nhiên liệu.