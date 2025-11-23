Xe Xiaomi đặc biệt màu tím pha lê, sạc 12 phút chạy 620 km

Xiaomi YU7 Max đặc biệt màu Crystal Purple không chỉ khác biệt về thiết kế, màu sắc mà còn nâng cấp trang bị an toàn.

Tại Triển lãm ôtô Quảng Châu 2025, Xiaomi đã giới thiệu phiên bản sơn tùy chỉnh Xiaomi YU7 Max SUV với màu "Crystal Purple" (Tím Pha Lê), thực hiện lời hứa trước đó về việc ra mắt dịch vụ sơn xe theo yêu cầu.

Chương trình này dự kiến cung cấp 100 màu sắc độc đáo trong vòng ba năm, với các tùy chọn sơn đặc biệt có giá từ 11.000 NDT (khoảng 1.540 USD ).

Theo Auto-home đưa tin, lớp hoàn thiện Crystal Purple sử dụng sơn cao cấp và kỹ thuật tiên tiến. Khách hàng cũng có thể chọn mâm hợp kim tùy chỉnh, kẹp phanh Brembo có màu và huy hiệu độc quyền với các lớp hoàn thiện như vàng 24K, gốm đen, trắng, hoặc sợi carbon vàng.

YU7 Max cung cấp cả phiên bản dẫn động hai bánh (2WD) và dẫn động bốn bánh (4WD) được xây dựng trên kiến trúc điện áp cao 800 V silicon-carbide. Phiên bản 2WD sử dụng một động cơ công suất 235 kW, mô-men xoắn 528 N.m, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,88 giây, pin lithium-sắt-phosphate 96,3 kWh, cho phạm vi di chuyển 835 km.

Tùy chọn 4WD với 2 phiên là 496-690 mã lực. Các biến thể cao cấp nhất hỗ trợ tốc độ sạc 5.2C, cho phép sạc từ 10-80% trong 12 phút và bổ sung tới 620 km năng lượng chỉ trong 15 phút.

Thiết kế của Xiaomi YU7 bản màu đặc biệt. Ảnh: CarnewsChina.

Cùng với việc tùy chỉnh màu sắc, Xiaomi đã công bố phiên bản nâng cao của hệ thống hỗ trợ lái xe Xiaomi HAD Enhanced và các cải tiến đáng kể về tính năng hỗ trợ an toàn. Các bản cập nhật sẽ được tung ra qua OTA (cập nhật không dây) trên toàn bộ dòng sản phẩm theo phiên bản Xiaomi HyperOS 1.11.

Các cải tiến chính bao gồm hệ thống Phanh Khẩn cấp Tự động Tốc độ Thấp (LAEB/RAEB) mới. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện người đi bộ, phương tiện hoặc xe hai bánh và tự động can thiệp khi có nguy cơ va chạm mà người lái không phản ứng.

Ở tốc độ 80-135 km/h, hệ thống có thể kích hoạt Hỗ trợ Lái khẩn cấp (AES) nếu chỉ phanh hoàn toàn vẫn dẫn đến va chạm nghiêm trọng và việc né tránh bên được đánh giá là khả thi.

Đặc biệt, tính năng MAI (Mis-Acceleration Inhibition) của Xiaomi hoạt động cùng với RAEB để ngăn chặn công suất và áp dụng phanh khi người lái nhấn nhầm chân ga thay vì chân phanh khi lùi xe.

Theo dữ liệu tháng 10/2025 từ Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc (CPCA), Xiaomi đã ghi nhận 48.654 xe năng lượng mới được bán lẻ, với YU7 đóng góp 33.662 chiếc.

Trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn, doanh số bán lẻ xe chở khách của Trung Quốc đạt khoảng 2,24 triệu chiếc trong tháng 10. Dữ liệu CPCA xếp Xiaomi vào nhóm các nhà sản xuất xe năng lượng mới hàng đầu quốc gia trong tháng, với YU7 nằm trong số các mẫu SUV điện thuần cỡ trung có doanh số cao nhất.