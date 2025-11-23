BYD khai tử màn hình xoay

Từng được xem là một trang bị độc đáo, màn hình xoay cho thấy ít giá trị sử dụng thực tiễn và đã bị BYD loại bỏ từ dòng Atto 2.

Khi BYD bước ra thị trường toàn cầu, hãng xe Trung Quốc này gây chú ý bằng những ý tưởng độc đáo, và nổi bật nhất là màn hình trung tâm xoay. Tuy nhiên, BYD vừa xác nhận tùy chọn này sẽ biến mất trên toàn bộ dải sản phẩm, kể cả xe đang phân phối lẫn sắp ra mắt.

Màn hình xoay là trang bị độc đáo của BYD

Màn hình giải trí trung tâm của BYD có khả năng xoay 90°, chuyển đổi linh hoạt giữa dạng dọc và ngang. Dù mang tính "trình diễn" nhiều hơn là thực dụng, màn hình trung tâm xoay đã giúp các mẫu xe của BYD trở nên khác biệt giữa thị trường ngày càng bão hòa.

Màn hình trung tâm xoay, một tính năng độc đáo có trên các mẫu xe BYD, sẽ sớm bị loại bỏ trên các dòng sản phẩm tương lai của thương hiệu Trung Quốc này.

Tùy chọn này sẽ biến mất trên các mẫu xe mới, bắt đầu từ Atto 2. Tất cả những màn hình sau này sẽ được thiết kế với dạng ngang. Lý do của sự thay đổi này đến từ khả năng tương thích với các ứng dụng kết nối.

BYD hy sinh màn hình xoay để tối ưu Apple Carplay và Android Auto

Phó chủ tịch BYD Stella Li cho biết màn hình trung tâm xoay giới hạn nhiều ứng dụng, đặc biệt là Apple CarPlay và Android Auto. Bà Li bổ sung: "Chúng tôi đang bắt đầu làm việc với rất nhiều ứng dụng. Atto 2 sẽ là mẫu xe đầu tiên hỗ trợ Google và Apple CarPlay".

Các mẫu xe của BYD, đặc biệt là những phiên bản nội địa Trung Quốc, thường không hỗ trợ sẵn chức năng kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay và Android Auto.

"Và nếu muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất, màn hình xoay thực ra lại hạn chế các ứng dụng đó. Khách hàng của chúng tôi thích tính năng này, nhưng tần suất sử dụng thực tế lại rất nhỏ", nữ tướng của hãng xe Trung Quốc này xác nhận.

Chế độ màn hình dọc từng mang lại lợi thế về dẫn đường và thao tác khi dừng xe hoặc đang di chuyển. Nhưng trong phần lớn xe hiện đại, màn hình ngang đã trở thành chuẩn phổ biến và hoạt động tối ưu hơn, đặc biệt vì Apple CarPlay và Android Auto chỉ vận hành ở chế độ này.

Với việc lược bỏ màn hình xoay, BYD đã tối ưu khả năng vận hành của Apple Carplay và Android Auto. Quá trình này sẽ được áp dụng đầu tiên trên mẫu Atto 2.

Quyết định "khóa" màn hình cũng phù hợp với chiến lược hợp tác sâu rộng hơn giữa BYD và các tập đoàn công nghệ như Apple và Google. Khi màn hình được cố định, BYD có thể giảm bớt những tùy chỉnh giao diện, đơn giản hóa phần mềm và cải thiện độ mượt khi vận hành.

Song song với việc tinh chỉnh sản phẩm, BYD cũng đang tăng tốc tham vọng toàn cầu. Hãng đặt mục tiêu tạo cú bứt phá lớn tại châu Âu vào năm 2026. Giám đốc khu vực của BYD tiết lộ kế hoạch nhân đôi số lượng điểm bán, hướng tới khoảng 2.000 đại lý trên toàn châu Âu trong năm tới - một bước đi quan trọng trong cuộc cạnh tranh với các tên tuổi đã có chỗ đứng.

BYD đang bắt đầu tối ưu chi phí cũng như chuẩn hóa dải sản phẩm của thương hiệu, bắt đầu bằng việc sử dụng màn hình nằm ngang tiêu chuẩn trên toàn bộ các mẫu xe của thương hiệu này.

Việc khai tử màn hình xoay vì thế không chỉ là thay đổi thiết kế, mà còn là bước đi chiến lược của BYD: từ một thương hiệu "thích thử nghiệm" trở thành một hãng xe toàn cầu chú trọng chuẩn hóa, kết nối sâu và tối ưu trải nghiệm người dùng.