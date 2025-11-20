Các mẫu xe mới của Volvo sẽ không còn được trang bị tính năng này

Volvo bất ngờ loại bỏ cảm biến LiDAR khỏi các mẫu xe mới, chấm dứt hợp tác với Luminar và làm dấy lên tranh cãi về chiến lược tự lái của hãng.

Volvo và nhà cung cấp LiDAR Luminar từng được xem là cặp đôi tiên phong trong cuộc đua công nghệ tự lái. Nhưng mối quan hệ hợp tác từng được kỳ vọng này vừa rẽ sang hướng hoàn toàn khác, khi Volvo tuyên bố dừng trang bị cảm biến LiDAR trên các mẫu xe mới.

Từ một trang bị dẫn đầu trong phân khúc, cảm biến LiDAR trên các mẫu xe Volvo dần trở thành một tùy chọn cho khách hàng, và cuối cùng bị loại bỏ trên các mẫu xe mới từ năm 2026 trở đi.

Đầu tuần này, Volvo xác nhận rằng hai mẫu ES90 và EX90 đời 2026 sẽ không còn được trang bị cảm biến LiDAR. Công nghệ từng được giới thiệu là trang bị tiêu chuẩn, sau đó trở thành tùy chọn, và giờ đây bị loại bỏ hoàn toàn.

Theo Volvo, quyết định này được đưa ra "để đáp ứng nhu cầu khách hàng và do nguồn cung phần cứng LiDAR bị hạn chế". Hãng cũng cam kết rằng ES90 và EX90 vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Volvo và "cung cấp mức hỗ trợ lái xe cao", dù không còn cảm biến LiDAR. Tuy nhiên, hãng không bình luận việc loại bỏ này có ảnh hưởng đến các tính năng hỗ trợ lái nâng cao hay không.

Với thay đổi này, các mẫu xe Volvo có sẵn được trang bị LiDAR có thể sẽ bán chạy hơn trong thời gian ngắn, tuy nhiên những khách hàng đặt chờ xe sẽ không được sử dụng công nghệ này trong tương lai.

Tại Mỹ, đại diện Volvo Cars cho biết: quyết định loại bỏ LiDAR nhằm "giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng, và đây là hệ quả trực tiếp từ việc Luminar không đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng đối với Volvo Cars".

Volvo khẳng định bộ cảm biến còn lại kết hợp với nền tảng điện toán trung tâm mạnh mẽ vẫn có thể duy trì khả năng an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến, "dù có hoặc không có LiDAR". Hãng thừa nhận quyết định này sẽ ảnh hưởng đến một số đơn đặt hàng hiện tại và đang chủ động liên hệ với khách hàng bị tác động.

Chưa rõ Volvo có khả năng cung cấp trở lại tính năng này trong tương lai hay không. Tuy nhiên, nhà cung ứng công nghệ này là Luminar đang đối mặt với nguy cơ phá sản trước động thái của hãng xe Thụy Điển thuộc sở hữu của Trung Quốc này.

Luminar, công ty Mỹ từng là đối tác quan trọng của Volvo, tỏ ra không bất ngờ nhưng vẫn thất vọng. Cuối tháng 10/2025, ngay khi Volvo chuyển LiDAR từ trang bị tiêu chuẩn sang tùy chọn, Luminar đã nộp đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại đáng kể, đồng thời cảnh báo khả năng thu hồi khoản lỗ này là rất thấp.

Đến ngày 14/11, Luminar xác nhận Volvo đã chấm dứt hợp đồng hoàn toàn. Đây là cú đánh mạnh đối với hãng công nghệ, bởi Volvo là khách hàng lớn nhất của Luminar. Việc mất đi đối tác chủ lực có thể buộc Luminar phải tính toán lại chiến lược dài hạn và tương lai trong mảng công nghiệp ôtô.

Một số hãng xe cũng không sử dụng LiDAR để phục vụ cho chức năng hỗ trợ lái tự động, điển hình nhất là Tesla. CEO Elon Musk cho rằng LiDAR đắt và không cần thiết nếu hệ thống AI và camera đủ mạnh.

Quyết định của Volvo không chỉ khép lại một mối quan hệ hợp tác mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách các hãng xe nhìn nhận vai trò của LiDAR trong công nghệ tự lái. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng các ưu tiên đang thay đổi nhanh hơn nhiều so với dự đoán.