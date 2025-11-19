Volvo S90 mới và XC60 nâng cấp ra mắt Việt Nam, giá không đổi

Dù ra mắt bản mới, giá của cả 2 đại diện dường như không có nhiều sự thay đổi.

Volvo vừa giới thiệu 2 mẫu xe mới tại Việt Nam. Trong đó, chiếc sedan hạng sang S90 là bản thế hệ mới trong khi XC60 là phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe hiện hành.

Volvo XC60 nâng cấp được thay đổi một số chi tiết ở ngoại thất, nổi bật với mặt ca lăng tương tự đàn anh XC90 được giới thiệu vào năm 2024.

Volvo XC60 2026 có giá 2,299- 2,75 tỷ đồng . Ảnh: Đan Thanh.

Nội thất của xe cũng được thay đổi nhiều chi tiết, nhưng giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Scandinavia Bắc Âu quen thuộc. Đặc biệt ở lần facelift này, Volvo đã gia tăng kích thước màn giải trí trung tâm từ 9 lên 11,2 inch với giao diện Volvo Car UX.

XC60 Ultra 2026 sở hữu động cơ 2.0 lít I4 Mild Hybrid Turbo Charge với pin 48 V, mạnh 249 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây.

Trong khi đó, bản Recharge sử dụng công nghệ Plug-in hybrid với công suất đến 462 mã lực, mô men xoắn cực đại 709 Nm. Khối động cơ lai giúp mẫu SUV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây. Bộ pin LFP dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn WLTP là 89 km/lần sạc.

Giá của XC60 mới dao động 2,299- 2,75 tỷ đồng . So với XC60 tiền nhiệm, phiên bản Ultra mới có giá nhỉnh hơn khoảng 20 triệu trong khi bản PHEV không có sự chênh lệch. Chiếc SUV hạng sang tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC-Class, BMW X3, Audi Q5 và Lexus NX (từ 2,56 tỷ đồng ).

Volvo S90 mới được giữ nguyên giá so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Đan Thanh.

Khác với XC60, S90 là bản hoàn toàn mới. Ở bản 2026, hãng đã lược bỏ tùy chọn động cơ MHEV mà chỉ mang phiên bản PHEV đến Việt Nam. Thiết kế của S90 cũng được lấy cảm hứng bởi XC90 nhưng kéo dài trục cơ sở. Điểm khác biệt nằm ở hệ thống đèn hậu.

Volvo S90 PHEV có công suất tổng hợp lên đến 455 mã lực và mô-men xoắn 309 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa vẫn giới hạn ở mức 180 km/h. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và bộ pin điện 18,8 kWh.

Giá bán của cả XC60 và S90 không chênh lệch nhiều so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Đan Thanh.

Xe được giữ nguyên mức giá 2,75 tỷ đồng , không đổi so với bản tiền nhiệm tại Việt Nam. Mẫu sedan này có cùng tầm giá với một số cái tên như Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series, Audi A6.