Bán tải tại Việt Nam không thiếu lựa chọn, chờ đón tân binh

Bán tải trở thành tùy chọn phù hợp với người dùng thường xuyên vận chuyển hàng hóa, di chuyển qua các khu vực đường xấu hay ngập nước.

Những mẫu bán tải luôn thu hút nhóm khách hàng riêng biệt nhờ gầm cao, không gian chứa hàng lớn. Đây cũng là dòng xe có khả năng lội nước tốt, đảm bảo vận hành trong điều kiện đường xấu hay ngập lụt.

Tại Việt Nam, Ford Ranger là mẫu bán tải phổ biến nhất, cũng là cái tên ghi nhận sức bán tốt trong thời gian dài. Ngôi vương của Ranger không khó hiểu bởi cái tên này không chỉ ghi điểm về thẩm mỹ, mà còn về số lượng phiên bản lớn với nhiều tùy chọn sức mạnh, hệ truyền động hay giá bán.

Ford Ranger có khoảng sáng gầm lớn tùy vào từng phiên bản. Ví dụ các tùy chọn XL hay XLS có khoảng sáng gầm khoảng 225-237 mm, trong khi bản Raptor cao đến 283 mm.

Ford Ranger là mẫu xe bán tải có sức bán tốt nhất thị trường Việt. Ảnh: Bối Hạ.

Ford Ranger bản giá thấp nhất là XLS 2.0L một cầu với giá 707 triệu đồng, tùy chọn cao nhất là Ranger Stormtrak 2.0L 2 cầu giá 1,039 tỷ đồng . Ngoài ra, Ford cũng bổ sung biến thể Ranger Raptor với duy nhất tùy chọn 2.0L 4WD giá dao động 1,299- 1.307 tỷ đồng .

Trong tháng 11, các mẫu bán tải thuộc dòng Ranger gồm Wildtrak, XLS, Stormtrak hay Raptor đều đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ. Trong khi đó tùy chọn XL hưởng khuyến mại 50% phí trước bạ.

Toyota Hilux

Toyota Hilux luôn là đối trọng thường được đặt lên bàn cân cùng Ranger. Dù tại Việt Nam, sức bán của cái tên này khó vượt qua "vua bán tải", nhưng danh tiếng của xe vẫn luôn được ghi nhận ở mức tốt.

Hilux thế hệ sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn diện về thiết kế, chuyển sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Đáng chú ý, thế hệ mới được dự đoán sẽ tăng cường các tính năng an toàn chủ động thông qua gói Toyota Safety Sense (TSS). Sự thay đổi này nhằm cạnh tranh sòng phẳng hơn về công nghệ với đối thủ Ranger.

Toyota Hilux thế hệ mới sắp đến Việt Nam. Ảnh: Autosocieties.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu bán tải Hilux thế hệ mới, gồm 2 tùy chọn một cầu số sàn, số tự động và 2 cầu số tự động.

Hilux khi mang về Việt Nam có thể được giữ nguyên sức mạnh động cơ như bản tại thị trường Thái Lan là máy 2.8L Turbo. Khối động cơ này cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số sàn hoặc tự động tùy vào phiên bản.

Giá bán và thời gian chính thức ra mắt của mẫu xe vẫn còn được bỏ ngỏ.

Mitsubishi Triton

Thực tế so với 2 cái tên trước đó, Triton không phải là một mẫu xe quá nổi bật. Tuy nhiên với người yêu thích thương hiệu cũng như ưu tiên tiết kiệm chi phí, đây vẫn là cái tên có thể lựa chọn.

Xe có khoảng sáng gầm khoảng 225 mm, đủ để di chuyển ở các đoạn đường gồ ghề hay ngập nước. Triton nổi bật nhờ bán kính quay đầu nhỏ (khoảng 5.900 mm), giúp xe dễ dàng xoay sở trong các con phố chật hẹp.

Mitsubishi Triton được phân phối với 2 tùy chọn. Ảnh: Phúc Hậu.

Điểm mạnh công nghệ của Triton là hệ thống dẫn động Super Select 4WD−II, cho phép người lái chuyển đổi chế độ 4WD trên đường nhựa, tối ưu hóa độ bám đường. Xe sử dụng động cơ MIVEC 2.4 L với công suất 181 mã lực và 430 Nm mô-men xoắn.

Xe được bán với giá dao động 785-924 triệu đồng với phiên bản AT Premium hay Athelete.

Nissan Navara

Thị trường vẫn đang chờ đợi sự góp mặt của Nissan Navara thế hệ mới. Mẫu xe vừa được giới thiệu tại Australia và nhiều khả năng mang đến thị trường châu Á từ năm sau.

Khác với phiên bản tiền nhiệm có phần "nhàm chán" về thiết kế, chiếc Navara mới hầm hố hơn, thậm chí mạnh mẽ hơn. Xe có khoảng sáng gầm 220 mm.

Nissan Navara mới thu hút nhờ thiết kế hầm hố. Ảnh: Nissan.

Nếu được mang đến Việt Nam, đây sẽ là tùy chọn thu hút lượng lớn khách hàng. Trái tim của Nissan Navara là động cơ diesel 2.4L tăng áp, mạnh 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Kết hợp với động cơ này là hộp số 6 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD.

Isuzu D-max

Một mẫu bán tải cũng từng được người dùng yêu thích phong cách hầm hố yêu thích là Isuzu D-max. Mẫu xe này trải qua đợt nâng cấp gần nhất vào tháng 10/2024, mang lại vẻ ngoài hợp thời hơn. Đặc biệt, khoảng sáng gầm của xe cũng được nâng từ 225-235 mm lên 240 mm, trở thành điểm cộng lớn của cái tên này.

Isuzu D-max có giá khởi điểm thấp gần nhất thị trường, từ 650 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Xe được trang bị động cơ diesel 1.9L, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Dù không sở hữu ADAS, D-max vẫn được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, cảm biến đỗ xe trước/sau, ga tự động hay cân bằng điện tử.

Tại Việt Nam, xe được bán với 2 phiên bản, giá dao động 650-880 triệu đồng.

Bán tải năng lượng mới dự kiến "gây bão"?

Ngoài những cái tên quen thuộc được trang bị động cơ xăng hay dầu, thị trường bán tải Việt dự kiến trở nên sôi động hơn với những mẫu bán tải năng lượng mới.

Đầu tiên không thể không nhắc đến BYD Shark 6, bán tải điện được thương hiệu giới thiệu tại Triển lãm ôtô Bangkok (Thái Lan) vào tháng 3 năm nay. Ấn tượng của chú cá mập này không chỉ đến từ động cơ plug-in hybrid mà còn là khoảng sáng gầm 230 mm cùng cấu hình cabin kép thuận tiện.

BYD Shark từng được giới thiệu tại Thái Lan vào đầu năm nay. Ảnh: Đan Thanh.

Hãng xe Trung Quốc trang bị cho BYD Shark 6 động cơ xăng 1.5L kết hợp 2 motor điện, cung cấp công suất 430 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Mẫu bán tải PHEV sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây.

Thời gian mở bán hay giá của Shark 6 tại Việt Nam vẫn còn chưa công bố. Tuy nhiên đây sẽ trở thành lựa chọn thú vị, nhiều khả năng tiếp nối được thành công của đàn em BYD Sealion 6 tại Việt Nam nhờ hệ truyền động PHEV độc đáo.

VinFast Wild cũng là mẫu bán tải dự kiến tạo cơn sốt nếu được cho ra mắt. Mẫu xe nhiều lần được thương hiệu ôtô Việt trưng bày vào năm ngoái dưới hình thức concept. VinFast Wild ghi điểm nhờ kiểu thiết kế hiện đại, lược bỏ cột B với cửa mở ngược phong cách Rolls-Royce.

Đặc biệt dù là bán tải, nội thất trong xe vẫn được trang bị đầy đủ với 3 màn hình ở táp lô, 2 màn hình giải trí phụ ở ghế sau, tạo không gian sang trọng.

VinFast Wild sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc bán tải khi ra mắt. Ảnh: Đan Thanh.

Thông tin về hệ truyền động của VinFast Wild vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều khả năng đây là một sản phẩm thuần điện tiếp theo của hãng, bổ sung vào chỗ trống còn thiếu của thương hiệu trên bản đồ phân khúc. Tuy nhiên cũng có thể Wild sẽ được trang bị công nghệ PHEV, giúp tăng khả năng vận hành ở điều kiện đường khó, offroad hay vùng xa.

Hiện tại, VinFast dường như đã phủ khắp thị trường Việt với đa dạng sản phẩm ở mọi tầm giá, chỉ thiếu sedan và bán tải. Chắc chắn việc bổ sung Wild vào danh sách ở thời điểm này sẽ giúp hãng xe của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm sức cạnh tranh, giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần xe điện tại Việt Nam.