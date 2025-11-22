AUDI E Concept, xe điện sạc 800 V độc lạ xuất hiện

Không phải Audi, AUDI mới là thương hiệu vừa mang mẫu SUV Concept điện độc đáo đến thị trường Trung Quốc.

AUDI, được viết hoa và không có logo bốn vòng nổi tiếng, là một thương hiệu xe điện mới tại Trung Quốc. Hãng ôtô này vừa ra mắt mẫu E SUV Concept tại Triển lãm ôtô Quảng Châu. E SUV Concept đóng vai trò là nền tảng cho mẫu xe thứ hai của thương hiệu, chiếc SUV AUDI E8.

Mẫu E SUV Concept mới, tiền thân của AUDI E8, chia sẻ cùng ngôn ngữ thiết kế với E5 Sportback. Có thể thấy xe có một bộ cảm biến LiDAR nằm phía trên kính chắn gió phía trước, vòm bánh xe cơ bắp và bánh xe lớn. Xe trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số. Ở phía sau, logo AUDI phát sáng ở trung tâm giúp chiếc xe dễ nhận biết.

Theo thông tin từ CarNewsChina, hệ truyền động của phiên bản cao cấp nhất sẽ có cấu trúc 800 V, pin dung lượng 109 kWh và công suất 770 mã lực. Xe sẽ có cả phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Ngoài biến thể thuần điện (BEV), phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) cũng sẽ được cung cấp.

Giá khởi điểm dự kiến của mẫu xe mới khoảng 260.000 NDT (khoảng 36.600 USD ). E SUV Concept trông gần như sẵn sàng để sản xuất, vì vậy việc ra mắt được dự kiến vào đầu năm 2026.

AUDI E Concept dự kiến ra mắt vào năm sau. Ảnh: CarnewsChina.

AUDI hiện là một thương hiệu chỉ dành riêng cho Trung Quốc, được ra mắt vào tháng 11/2024. Mẫu xe đầu tiên của hãng, AUDI E5 Sportback là một chiếc shooting brake (hay Kombi theo cách gọi của người Đức) sedan ra mắt vào tháng 9, nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ trong vòng 30 phút.

Thương hiệu xe điện cao cấp mới này là một phần trong chiến lược "Ở Trung Quốc vì Trung Quốc" của Volkswagen, nhằm mục đích nội địa hóa sản phẩm cho người dùng trong nước và giải quyết các vấn đề về phần mềm và kết nối bằng cách phát triển sản phẩm cùng các đối tác Trung Quốc.

Liên doanh SAIC Audi phát triển và sản xuất tất cả các dòng xe AUDI. Mẫu E5 Sportback dựa trên nền tảng được SAIC điều chỉnh cho AUDI, gọi là Nền tảng Số hóa Tiên tiến (ADP), và sử dụng các công nghệ do SAIC phát triển, chủ yếu từ IM Motors, thương hiệu xe điện cao cấp của SAIC.