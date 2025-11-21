9 ngày cuối để nhận ưu đãi hấp dẫn khi mua VinFast VF 3

Nhỏ gọn, đa năng, vận hành thoải mái và chi phí sử dụng gần như bằng không, VinFast VF 3 sở hữu những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt với đông đảo người dùng.

Trong tháng 11, khách hàng có thể mua VinFast VF 3 với loạt ưu đãi chồng ưu đãi hấp dẫn.

Nhỏ gọn, dễ xoay trở, chở 4 người thoải mái leo dốc

Sống và làm việc ở thủ đô hơn 20 năm, chị Yến Nhi (34 tuổi) chỉ thực sự quyết định mua ôtô khi con đầu lòng chuẩn bị vào lớp một. Gia đình chị cần một chiếc xe nhỏ gọn, đủ che mưa nắng, tránh khói bụi, dễ xoay trở trong ngõ phố nhưng vẫn nằm trong khả năng tài chính. “Sau khi cân nhắc nhiều mẫu xe, chiếc VinFast VF 3 giá 299 triệu đồng phù hợp nhất với những gì chúng tôi muốn”, chị Nhi chia sẻ.

Ở ngõ nhỏ nơi chị Nhi sống, chiếc hatchback cỡ A hay sedan cỡ B khó xoay trở một cách thoải mái, trong khi VF 3 lại “lọt” được mọi góc, ra vào bãi và đỗ xe trước cửa nhà thuận tiện hơn. Với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong nội thành, đưa đón con đi học và đến công sở của gia đình, VF 3 đều đáp ứng một cách xuất sắc.

VF 3 dễ xoay trở trong địa hình hẹp.

Không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, VF 3 còn nhanh chóng được nhiều khách hàng lựa chọn làm “xe công việc”. Anh Lâm Hùng (TP.HCM), quản lý một chuỗi cà phê, cho biết VF 3 trở thành phương tiện làm việc chính. Anh chia sẻ mẫu xe VinFast có tầm hoạt động hơn 200 km, sử dụng 2-3 ngày mới cần sạc một lần, thoải mái với công việc đi kiểm tra hệ thống cửa hàng cà phê hàng ngày.

Động cơ của VF 3 cũng là một điểm cộng khi đáp ứng đa dạng nhu cầu đối với một chiếc xe đô thị. Mô-tơ điện đặt cầu sau có mô men xoắn 110 Nm, cho khả năng vọt nhanh và dứt khoát trong dải tốc độ hay dùng trong phố. Anh Lâm Hùng cho biết xe phản hồi nhanh mỗi khi cần vượt, quay đầu hay leo dốc hầm chung cư, chở đủ 4 người vẫn không bị ì. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe tới 191 mm, cao hơn nhiều mẫu hatchback cỡ A dùng động cơ xăng, giúp người dùng VF 3 tự tin đi vào các đoạn đường gồ ghề, ổ gà, vỉa hè thấp hay điểm hay ngập nhẹ khi mưa lớn, rất phù hợp điều kiện hạ tầng đô thị Việt Nam hiện nay.

Một khía cạnh khác được đánh giá cao của VF 3 là tính tiện dụng. Theo reviewer Kenz Nguyễn (kênh YouTube GearUp), khi sử dụng bộ sạc nhanh tại các trạm công cộng, thời gian sạc cho VF 3 chỉ khoảng hơn 30 phút để pin lên mức 70%. Việc di chuyển đến các địa điểm sạc cũng thuận tiện với hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên cả nước. “Những ưu điểm này có thể giúp VF 3 thay thế xe máy để dùng hàng ngày mà người dùng không cần thay đổi nhiều về thói quen di chuyển”, reviewer Kenz Nguyễn nhấn mạnh.

Giá dưới 300 triệu đồng, chi phí dùng gần như bằng không

Sở hữu tính đa dụng và năng lực vận hành cực tốt trong hình hài nhỏ nhắn, khác biệt với hầu hết mẫu xe trên thị trường, VF 3 còn chinh phục khách hàng bằng chi phí vận hành hợp lý, phù hợp số đông. Nhờ đó, VF 3 đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường Việt Nam từ khi ra mắt đến nay. Mua VF 3, người dùng không lo về chi phí vận hành hàng ngày vì được sạc điện miễn phí tới giữa năm 2027. Kèm theo đó là chi phí bảo dưỡng rất nhẹ nhàng, yếu tố vốn là một đặc trưng của xe điện.

Chi phí sử dụng của VF 3 gần như bằng không khi người dùng được sạc miễn phí đến năm 2027.

Sức hấp dẫn của VinFast VF 3 còn đến từ giá bán chưa đến 300 triệu đồng, khoản chi phù hợp nhiều khách hàng Việt. Đặc biệt, hiện tại, các chính sách ưu đãi của nhà sản xuất cũng khiến cơ hội sở hữu mẫu xe “quốc dân” này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cụ thể, người mua sẽ được giảm 4% trên giá bán trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, kết hợp ưu đãi tiền mặt hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cao nhất tới 7,5 triệu đồng. Khách hàng còn nhận được quà tặng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại khu vực Hà Nội hoặc TP.HCM.

Ở tầm giá dưới 300 triệu đồng, VinFast VF 3 đang hội tụ đầy đủ yếu tố mà khách Việt cần ở một chiếc ôtô đầu tiên. Doanh số dẫn đầu thị trường với hơn 36.000 chiếc bán ra trong 10 tháng của năm 2025 cho thấy lựa chọn của phần đông khách hàng đã rất rõ ràng: Nếu muốn sở hữu một mẫu xe điện thực dụng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí, VF 3 là phương án nổi bật ở thời điểm hiện tại.