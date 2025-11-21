Ôtô Trung Quốc - nhìn lại một năm 'khuấy động' thị trường xe Việt

Làn sóng ôtô Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2024 tạo ra những cuộc chạy đua thú vị, cả trong thị trường lẫn trên mặt trận truyền thông.

Năm 2024, thị trường xe Việt chứng kiến làn sóng đổ bộ tiếp theo của loạt ôtô thương hiệu Trung Quốc. Nhiều cái tên gần như mới toanh lần đầu ra mắt khách Việt, điểm chung là sự thận trọng và những toan tính thấy rõ trong cách tiếp cận giai đoạn đầu.

Sau khoảng một năm "chinh chiến" tại thị trường xe Việt, ôtô Trung Quốc là những cái tên đã tạo ra vài cuộc chạy đua thú vị.

Cuộc đua ôtô thuần điện

Khi ra mắt Việt Nam, phần lớn hãng xe Trung Quốc như BYD, Wuling, GAC Aion chọn ôtô thuần điện làm sản phẩm chủ lực ở giai đoạn đầu. Động thái này một phần giúp các hãng "đón" làn sóng ôtô điện đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm của BYD thời gian đầu có 3 mẫu xe thuần điện, gồm BYD Dolphin, BYD Atto 3 và BYD Seal. Hãng xe Trung Quốc sau đó bổ sung thêm BYD M6, BYD Han và BYD Sealion 8 - ban đầu tên BYD Tang - và tất thảy đều là ôtô thuần điện.

Wuling thì ra mắt thị trường Việt dưới quyền phân phối của TMT Motors. Sản phẩm đầu tiên Wuling Hongguang Mini EV, sau đổi tên thành Wuling Mini EV như hiện tại, là cái tên khai phá phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam.

BYD và Wuling là những hãng ôtô Trung Quốc chọn xe điện để chào sân thị trường Việt. Ảnh: Phúc Hậu, TMT Motors.

GAC Aion cũng là một hãng xe Trung Quốc đáng chú ý ra mắt thị trường Việt trong năm 2024. Thương hiệu ôtô điện thuộc tập đoàn GAC dành hơn một năm để tìm hiểu thị trường Việt, thậm chí hoàn thành showroom từ rất lâu nhưng phải đến tháng 10/2024 mới chính thức ra mắt.

Tuy nhiên, cuộc chơi của các hãng Trung Quốc tại thị trường xe điện Việt Nam ngay từ đầu đã được dự báo sẽ không dễ dàng.

Hạ tầng trạm sạc chậm phát triển là thứ cản trở sự phát triển của nhóm xe điện tới từ Trung Quốc.

Câu chuyện trạm sạc vẫn làm khó các hãng xe điện Trung Quốc. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Gần như khó có khả năng cạnh tranh sòng phẳng, tuy nhiên các hãng xe điện Trung Quốc có mặt ở Việt Nam không phải không có cơ hội. BYD là cái tên đã được nhiều thị trường quốc tế công nhận, còn Wuling nhiều khả năng sẽ dễ bán hơn trong tương lai nếu kế hoạch xây dựng 30.000 trạm sạc được TMT Motors triển khai thành công.

Mặt khác, sự hiện diện của loạt xe điện Trung Quốc còn được xem như "động lực" để thị trường xe điện Việt Nam phát triển.

'Phổ cập' PHEV

Thị trường xe Việt từng rất hiếm lựa chọn PHEV trong phân khúc phổ thông. Kia Sorento PHEV ( 1,399 tỷ đồng ) từng là cái tên duy nhất, bên cạnh loạt xe sang trang bị loại hệ truyền động này như Volvo S90 ( 2,75 tỷ đồng ), Porsche Cayenne S E-Hybrid ( 6,33 tỷ đồng ) hay gần đây là Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC ( 4,669 tỷ đồng ).

Omoda & Jaecoo Việt Nam hồi đầu năm cho ra mắ Jaecoo J7 PHEV đã phá vỡ thế độc tôn đó của Kia Sorento PHEV. Phiên bản trang bị hệ truyền động hybrid của mẫu SUV cỡ C này có giá 999 triệu đồng tại thời điểm ra mắt.

Không lâu sau đó, đến lượt BYD Sealion 6 trình làng với giá 799-899 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ C đánh dấu bước chuyển chiến lược của BYD tại Việt Nam, đã bổ sung tính đa dạng cho danh mục sản phẩm bằng xe hybrid thay vì tập trung toàn lực vào ôtô thuần điện.

BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 tạo ra cuộc đối đầu thú vị. Ảnh: BYD, Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Cùng là SUV cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV, Jaecoo J7 và BYD Sealion 6 tạo ra cuộc đối đầu thú vị tại Việt Nam. Không những cạnh tranh nhau trên thị trường, 2 mẫu SUV Trung Quốc còn "kèn cựa" nhau trên mặt trận truyền thông.

Theo một thống kê chưa chính thức mà Tri Thức - Znews có được, BYD Sealion 6 là cái tên tạm thời chiến thắng trên đường đua doanh số trước Jaecoo J7 PHEV. Mẫu xe của BYD cũng từng được xác nhận là cái tên được thảo luận hàng đầu trên mạng xã hội theo dữ liệu do một đơn vị độc lập khảo sát.

Cuộc đối đầu BYD Sealion 6 - Jaecoo J7 thu hút sự chú ý và phần nào có thể xem đã giúp PHEV trở nên gần gũi hơn với khách hàng Việt Nam. Người Việt - vốn đang dần làm quen với xe hybrid nhờ danh mục sản phẩm HEV, MHEV đa dạng của Toyota, Suzuki - giờ đây không còn xa lạ với khái niệm xe xăng cắm sạc.

Hiệu ứng này trở thành tiền đề để loạt xe PHEV mới liên tiếp được các hãng cho ra mắt. BYD Seal 5 (669 triệu đồng) trở thành PHEV đầu tiên trong phân khúc sedan cỡ C, BYD M9 (1,999- 2,388 tỷ đồng ) là MPV cỡ lớn trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc còn Lynk & Co 08 (1,299- 1,389 tỷ đồng ) là PHEV cỡ D cạnh tranh cùng Ford Everest, Hyundai Santa Fe.

Các hãng xe Trung Quốc liên tiếp giới thiệu xe PHEV mới. Ảnh: Phong Vân, Phúc Hậu.

Sẽ là không quá lời khi cho rằng các hãng ôtô Trung Quốc đã góp phần giúp PHEV trở nên quen thuộc hơn với khách hàng Việt Nam.

So với các loại hybrid khác, PHEV được xem là sự hòa trộn hoàn hảo giữa xe xăng với ôtô thuần điện, cho phép sử dụng như một xe xăng thông thường hoặc cắm sạc để hoạt động thuần điện liên tục trong các hành trình đô thị.

Muôn vẻ chiêu ưu đãi

Là những cái tên mới, lại phải đối diện rào cản tâm lý lâu đời mà thị trường Việt dành cho xe Trung Quốc, những BYD, Geely hay Omoda và Jaecoo đều đã tung ra những cách thú vị để lôi kéo khách hàng.

Omoda & Jaecoo Việt Nam duy trì nhiều ưu đãi "độc lạ" nhất. Omoda C5 được áp dụng chính sách 0% lệ phí trước bạ, lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu, miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm.

Jaecoo J7 Flagship được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, tương đương 70 triệu đồng, kèm ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, Jaecoo J7 PHEV (SHS) Flagship nhận ưu đãi trên 100 triệu đồng.

Jaecoo J7 còn có chương trình mua lại nguyên giá trong 30 ngày, chỉ dành cho phiên bản PHEV. Như vậy, giả sử khách hàng thay đổi quyết định trong vòng một tháng kể từ ngày nhận J7 PHEV, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẵn sàng hoàn lại toàn bộ giá trị đã thanh toán.

Thương hiệu Omoda & Jaecoo cam kết bảo hành xe trong một triệu km di chuyển, hoặc 7 năm đối với xe và 10 năm cho động cơ, tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng của các hãng này có thể chọn phương án vận chuyển xe đến nhà như một hộp quà.

Khách hàng mua Geely Monjaro được hưởng gói ưu đãi đặc quyền. Ảnh: Phong Vân.

Geely gần đây thông báo khách mua SUV cỡ D Monjaro được cung cấp gói ưu đãi đặc quyền, bao gồm quyền lợi cứu hộ VETC 24/7 trong 10 năm, tặng một năm sử dụng VETC miễn phí qua trạm BOT, đưa đón sân bay miễn phí trong 2 năm, gói bảo dưỡng định kỳ miễn phí lên đến 3 năm.

Geely cũng nâng thời hạn bảo hành cho hơn 30 linh kiện quan trọng trong hệ thống động cơ trên ôtô của hãng, từ 36 tháng lên 60 tháng, đồng thời kéo dài chính sách bảo hành cho động cơ và hộp số.

BYD cũng từng triển khai chương trình dùng thử xe 30 ngày miễn phí. Các mẫu xe nằm trong chương trình dùng thử bao gồm BYD Dolphin, BYD Atto 3 Dynamic, BYD Atto 3 Premium, BYD Seal Advanced và BYD Seal Performance. Hiện tại BYD Việt Nam vẫn đang duy trì ưu đãi từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng với các mẫu xe đang bán trên thị trường.

Jaecoo J7 PHEV có chính sách mua lại nguyên giá trong 30 ngày. Ảnh: Phong Vân.

Loạt chiêu thú vị, độc lạ này khiến ôtô Trung Quốc thu hút khá nhiều sự chú ý trên mặt trận truyền thông. Riêng với chất lượng sản phẩm cũng như cam kết gắn bó của từng thương hiệu, người dùng Việt vẫn cần thêm thời gian để có đáp án thích hợp.

Nhìn chung, ôtô Trung Quốc khoảng một năm qua đã có loạt động thái làm "khuấy động" thị trường xe Việt. Về mặt thị phần, ôtô Trung Quốc vẫn còn hành trình dài phía trước cần chinh phục trước các đối thủ đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Âu Mỹ.

Trước mắt, cách làm của nhiều hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam đang giúp phá băng phần nào tâm lý khách hàng Việt Nam. Sau MG, ôtô các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo hay Geely, Lynk & Co đang dần trở nên quen thuộc hơn trên đường phố Việt Nam.