Xe sản xuất tại Ấn Độ có thể thay thế xe Trung Quốc?

Các hãng xe bắt đầu lựa chọn Ấn Độ là nơi đặt nhà máy sản xuất nhằm tìm cách giảm phụ thuộc vào các sản phẩm từ Trung Quốc.

Các hãng xe đang đẩy mạnh sản lượng tại Ấn Độ, dựa trên những thành công gần đây của các thương hiệu Nhật Bản và đánh dấu bước tiến mới cho các đại bản doanh sản xuất tại quốc gia Nam Á - nơi vốn chủ yếu cung ứng cho Mỹ Latin, châu Phi và Trung Đông.

Ấn Độ ghi nhận sản lượng xuất khẩu ôtô ấn tượng

Làn sóng xuất khẩu sang châu Âu cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất chi phí thấp. Các hãng như Suzuki và Honda đã coi quốc gia Nam Á là "bánh răng" quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh từ xe Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Nhiều thương hiệu Nhật Bản đã lựa chọn quốc gia Nam Á này làm nơi lắp ráp các dòng xe, vốn sẽ phục vụ cho nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Á, châu Phi...

Theo số liệu của chính phủ, giá trị xuất khẩu ôtô của nước này sang Anh, Đức, Tây Ban Nha và Na Uy đạt 63 triệu USD trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 8/2025, chỉ chiếm 2% tổng giá trị nhưng đã gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm tài khóa trước.

Điều này phản ánh xu hướng tương tự tại Nhật Bản: trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng gần 4 lần, đạt mức 813 triệu USD ; riêng giai đoạn tháng 4 đến tháng 8/2025 đạt 328,64 triệu USD .

Ấn Độ trở thành "cứ điểm chi phí thấp" của nhiều thương hiệu

Ông Rahul Bharti, Giám đốc cấp cao của Maruti Suzuki, nhấn mạnh: "Ấn Độ mang lại lợi thế chi phí rõ rệt". Ông cho biết lực lượng lao động tay nghề cao, hạ tầng tốt và nhà cung ứng ổn định giúp tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp, giúp tối ưu nguồn lực và tăng tính cạnh tranh.

Suzuki đang dồn lực cho thị trường này: công bố khoản đầu tư 7,7 tỷ USD đến năm 2031 để nâng công suất từ 2,5 triệu lên 4 triệu xe/năm, đồng thời biến nước này thành trung tâm sản xuất xe điện. Hãng đã xuất khẩu hơn 7.400 xe e Vitara sang châu Âu kể từ khi bắt đầu sản xuất từ tháng 8/2025.

Với lực lượng lao động tay nghề cao, hạ tầng tốt và nhà cung ứng ổn định giúp tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp, đây được xem là lựa chọn thay thế tối ưu về mặt chi phí.

Honda cũng không đứng ngoài cuộc. Hãng vừa công bố kế hoạch biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất một mẫu xe điện sắp ra mắt, phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Á. Xu hướng này được củng cố bởi những khoản đầu tư khổng lồ: Hyundai cam kết chi 5 tỷ USD đến năm 2030, Toyota ký biên bản ghi nhớ với bang Maharashtra để đầu tư hơn 2,25 tỷ USD cho nhà máy mới.

Làn sóng rót vốn diễn ra trong bối cảnh các hãng xe tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời tận dụng thị trường Ấn Độ, nơi người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh từ xe hạng A sang SUV, phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Đối trọng trước xe Trung Quốc tại nhiều thị trường

Các chuyên gia nhận định xe sản xuất tại Ấn Độ có thể trở thành đối trọng cạnh tranh với ôtô Trung Quốc, vốn đang tăng tốc mở rộng toàn cầu. Alix Partners ước tính thị phần xe Trung Quốc tại châu Âu có thể tăng gấp đôi, lên 10% vào năm 2030.

Ông Harshvardhan Sharma từ Nomura Research Institute đánh giá: "Trước sự bành trướng nhanh chóng của nhà sản xuất Trung Quốc, Ấn Độ đang nổi lên như đối trọng đáng tin cậy, một cơ sở sản xuất chi phí thấp, giàu giá trị, giúp các hãng toàn cầu đáp trả đà tăng trưởng của Trung Quốc".

Sau khủng hoảng chip Nexperia, các thương hiệu ôtô cũng như các nhà cung ứng linh kiện đã "giật mình" trước lỗ hổng về chuỗi cung ứng khi quá dựa dẫm vào Trung Quốc.

Trong giai đoạn tháng 4 đến cuối tháng 10/2025, quốc gia 1,46 tỷ dân này đã xuất khẩu 514.622 xe, tương đương 67% tổng xuất khẩu cả năm tài khóa 2024–25; dẫn đầu là Maruti Suzuki, theo sau là Hyundai, Nissan và Volkswagen.

Nam Phi là thị trường lớn nhất với 17% tổng giá trị ( 1,24 tỷ USD ), tiếp đến là Saudi Arabia (16,5%), Mexico (13%), Nhật Bản (11%) và UAE (7%). Nếu Nam Phi, Saudi Arabia và Mexico vốn là các thị trường truyền thống tương đồng về sản phẩm và giá, thì sự nâng cấp tiêu chuẩn an toàn đang mở ra thêm các thị trường mới.

Công nghiệp linh kiện Ấn Độ bùng nổ

Ngành linh kiện ôtô của nước này cũng đang tăng trưởng mạnh, tăng sức hút của quốc gia này trong chuỗi cung ứng. Các tập đoàn toàn cầu như Bosch và Tenneco đã xây nhà máy, trong khi các doanh nghiệp nội địa như Motherson Group, Sona Comstar, Bharat Forge và Lumax Group đã xuất khẩu nhiều năm, tạo dựng uy tín về chất lượng.

Trong thế trận xoay chiều để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Ấn Độ đã và đang là một thị trường tiềm năng để các hãng xe đặt nhà máy sản xuất cũng như cung ứng linh kiện.

Năm tài khóa vừa qua, xuất khẩu linh kiện đạt 22,9 tỷ USD , trong đó châu Âu chiếm 29%. Ông Sharma khẳng định: "Hệ sinh thái cung ứng tại thị trường này đã phát triển thành mạng lưới tinh vi đạt chuẩn toàn cầu. Với những hãng đầu tư sớm, giờ là lúc họ thu trái ngọt".

Giới phân tích cho rằng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu giúp các hãng tận dụng tối đa công suất nhà máy khi nhu cầu trong nước giảm. Ông V.G. Ramakrishnan từ Avanteum Advisors nói: "Nếu doanh số nội địa chững lại, thì xuất khẩu sẽ lấp đầy công suất, giúp các hãng tránh thua lỗ vì nhà máy hoạt động dưới mức tối ưu".