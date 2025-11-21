Foxconn cảnh báo thị trường xe Trung Quốc bước vào giai đoạn đào thải

Foxconn đẩy mạnh đầu tư vào AI quy mô lớn, trong khi Chủ tịch Young Liu cảnh báo ngành xe điện Trung Quốc sắp bước vào giai đoạn đào thải mạnh mẽ.

Theo Chủ tịch Foxconn Young Liu (Lưu Dương Vĩ), nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới sẽ chi từ 2 đến 3 tỷ USD mỗi năm vào AI. Ông cũng nhận định thị trường xe điện Trung Quốc, vốn đã quá đông đúc, sẽ sớm chứng kiến một cuộc đào thải mạnh mẽ, giai đoạn các hãng yếu kém phải lùi bước khi cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.

Các bình luận của ông Liu cho thấy chiến lược tái cơ cấu mạnh mẽ của Foxconn trong 3 đến 5 năm tới. Theo ông, AI sẽ chiếm hơn một nửa mức chi đầu tư khoảng 5 tỷ USD mỗi năm của công ty, chủ yếu tập trung vào hạ tầng và phát triển công nghệ.

Foxconn cho biết mảng Điện toán đám mây và Hạ tầng mạng, bao gồm hệ thống máy chủ AI, đã vượt mặt điện tử tiêu dùng trong 2 quý liên tiếp, phản ánh mức độ chuyển dịch cực nhanh trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn. Đây được xem là hướng đi chiến lược khi nhu cầu toàn cầu cho thiết bị điện tử truyền thống chậm lại.

Ông Young Liu, người nắm quyền lãnh đạo Foxconn từ năm 2019, cho rằng ngành EV tại Trung Quốc hiện ở trong một cuộc cạnh tranh "rất dữ dội". Ông dự đoán nhiều start-up xe điện không có lợi nhuận sẽ biến mất khi trợ lực từ chính phủ giảm, từ đó mở đường cho một thị trường "ổn định hơn".

"Họ không kiếm được tiền", ông Liu nhận xét thẳng thắn, cho rằng nguồn lực hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc không đủ để nuôi sống tất cả các hãng xe trong thị trường lớn nhất thế giới. Tác động của áp lực cạnh tranh đã rõ rệt: BYD - hãng xe điện số 1 Trung Quốc - vừa ghi nhận mức giảm lợi nhuận quý mạnh nhất trong hơn 4 năm, đồng thời hạ mục tiêu doanh số 2025 xuống còn 4,6 triệu xe.

Foxconn trước đó cũng phải trì hoãn mục tiêu nắm 5% thị phần EV toàn cầu vào năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu xe điện chậm lại tại nhiều thị trường lớn. Tuy nhiên, ông Liu khẳng định Foxconn không từ bỏ EV, chỉ tạm thời "giữ nhịp" trước khi bơm thêm vốn khi thị trường hồi phục. Bên cạnh xe điện, Foxconn cũng mở hướng sang máy tính lượng tử và công nghệ robot.

Ông Liu cho biết Foxconn đang trao đổi với chính phủ Nhật Bản về khả năng hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực AI hoặc EV, song chưa tiết lộ chi tiết. Ông đồng thời nhấn mạnh sản xuất AI ngay tại địa phương là cực kỳ quan trọng để đảm bảo chủ quyền dữ liệu.

Theo ông Liu, ngành xe điện hoàn toàn có thể lặp lại mô hình của thời kỳ hoàng kim máy tính cá nhân, khi sự cạnh tranh gay gắt khiến việc tự sản xuất trở nên không kinh tế, buộc các hãng phải thuê các bên thứ ba. Foxconn từng tiên phong xu hướng này từ thập niên 1990 khi hợp tác với Compaq, lúc đó là nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới.

Vị Chủ tịch của Foxconn khẳng định: "Một khi có một ví dụ thành công trong việc thuê các bên thứ ba, các hãng khác sẽ lập tức làm theo. Điều đó đã từng xảy ra trong thị trường PC", hàm ý rằng thị trường xe điện đang tiến rất nhanh đến điểm bùng nổ tương tự.