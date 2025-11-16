Nexperia trấn an nguồn cung giữa cơn khủng hoảng chip

Hãng vi mạch Nexperia cho biết vẫn sẽ đảm bảo nguồn cung cho các khách hàng, đồng thời khẳng định việc đứt gãy nguồn cung do chính sách từ nhà máy tại Trung Quốc.

Nhà sản xuất chip Hà Lan Nexperia cho biết vẫn đang duy trì các giải pháp chuỗi cung ứng thay thế nhằm giảm thiểu gián đoạn phát sinh từ tranh chấp giữa đơn vị tại châu Âu và nhà máy đóng gói tại Trung Quốc. Công ty nhấn mạnh rằng hoạt động giao hàng không bị dừng hoàn toàn, bất chấp tình hình căng thẳng leo thang.

Nexperia trấn an khách hàng, chỉ rõ gián đoạn là từ phía Trung Quốc

Nexperia khẳng định: "Nexperia không hề dừng việc xuất xưởng wafer (tấm bán dẫn). Chúng tôi cam kết đưa wafer vào chuỗi cung ứng và tiếp tục cung cấp các giải pháp thay thế để hạn chế gián đoạn và duy trì việc giao hàng ở mức cao nhất có thể".

Nguồn cung chip của Nexperia đã gián đoạn do tranh chấp giữa chính phủ Hà Lan và Trung Quốc, do lo ngại việc chuyển giao công nghệ của hãng vi mạch này, vốn thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Wingtech.

Theo các nguồn tin của Reuters, Nexperia đã làm việc với khách hàng để triển khai một "patch" tạm thời, giúp giảm bớt áp lực đối với thị trường ôtô toàn cầu - nơi tình trạng thiếu chip Nexperia đã làm ảnh hưởng đến sản lượng của một số hãng xe và nhà cung ứng linh kiện.

Theo tính toán của Nexperia, đơn vị Trung Quốc hiện vẫn sở hữu "một lượng wafer và thành phẩm đủ lớn" để duy trì hoạt động trong vài tháng. Công ty nhấn mạnh: "Do đó, bất kỳ việc ngừng giao hàng nào hoàn toàn là trách nhiệm của các đơn vị Nexperia tại Trung Quốc".

Việc gián đoạn vi mạch từ Nexperia, vốn có công nghệ lỗi thời nhưng đóng vai trò quan trọng khi xuất hiện trên hầu hết hệ thống vận hành của xe, đã khiến nhiều thương hiệu cắt giảm sản lượng.

Sự đối đầu giữa đơn vị châu Âu và nhà máy tại Đông Quan bắt nguồn từ việc chính phủ Hà Lan tiến hành thu giữ Nexperia vì lo ngại nguy cơ chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc. Động thái này đã làm tắc nghẽn nguồn cung chip vốn đóng vai trò thiết yếu cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Sự tranh chấp khó có thể giải quyết trong ngắn hạn

Nexperia hiện sản xuất wafer (tấm bán dẫn) - vật liệu nền để tạo ra nhiều loại chip - tại châu Âu, sau đó chuyển sang nhà máy ở Đông Quan để cắt, hoàn thiện và đóng gói. Tuy nhiên, do căng thẳng kéo dài, phía châu Âu đã tạm dừng toàn bộ hoạt động chuyển wafer sang Trung Quốc, khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tranh chấp giữa Nexperia và chính phủ Trung Quốc khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều, đặc biệt là sau khủng hoảng vi mạch đã làm lộ ra điểm yếu trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ôtô.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một biện pháp tạm thời giúp giảm áp lực cho các hãng xe bằng cách nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đối với chip do nhà máy Đông Quan sản xuất. Đây được xem là động thái nhượng bộ nhằm giảm tác động kinh tế trong bối cảnh nguồn cung chip toàn cầu đang căng thẳng.

Theo dự kiến, một phái đoàn từ Hà Lan sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới để tiếp tục đàm phán, với hy vọng tìm ra giải pháp tháo gỡ tình thế bế tắc, khôi phục dòng chảy chip thiết yếu cho ngành công nghiệp ôtô.