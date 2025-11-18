Xe điện Trung Quốc xuất khẩu tăng gấp đôi, xe xăng liên tục giảm

Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 10/2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn đối với xe năng lượng mới.

Dữ liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) cho thấy tổng lượng xe xuất khẩu trong tháng 10 đạt 666.000 chiếc, tăng 2,1% so với tháng 9 và tăng 22,9% so với cùng kỳ tháng 10/2024. Theo IT home báo cáo, lĩnh vực xuất khẩu này đã ghi nhận ba tháng liên tiếp với doanh số vượt quá 600.000 chiếc.

Xe chở khách chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, với 571.000 chiếc được xuất xưởng trong tháng 10, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu xe thương mại, bao gồm xe tải và xe buýt, đạt 94.000 chiếc, tăng 1,8% so với tháng 9 và tăng 23,5% so với một năm trước.

Một động lực tăng trưởng xuất khẩu đáng kể là ngành xe năng lượng mới (NEVs) của Trung Quốc. Tổng lượng xuất khẩu NEVs đạt 256.000 chiếc trong tháng trước, tăng 15,4% so với tháng 9 và gần gấp đôi con số của tháng 10/2024, tương đương mức tăng trưởng 99,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, xuất khẩu NEVs tích lũy đạt hơn 2 triệu chiếc, tăng 90,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng xe xuất khẩu nhiều đa phần là xe điện, ôtô năng lượng mới. Ảnh: Carscoops.

Ngược lại, xuất khẩu các loại xe động cơ đốt trong truyền thống lại sụt giảm, với lượng xuất xưởng trong tháng 10 đạt 409.000 chiếc, giảm 4,8% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong mười tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu xe truyền thống đạt 3.601.000 chiếc, giảm 5,1% so với năm 2024.

Các số liệu cho thấy NEVs ngày càng trở thành động cơ chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ôtô của Trung Quốc, phản ánh cả nhu cầu ngày càng tăng ở nước ngoài đối với xe điện và xe hybrid sạc điện, cũng như sự mở rộng năng lực sản xuất trong nước của Trung Quốc.

Các nhà phân tích lưu ý rằng xuất khẩu NEVs hiện đã vượt qua xe truyền thống về tốc độ tăng trưởng và là yếu tố then chốt trong việc duy trì sự mở rộng xuất khẩu ôtô chung của đất nước.

Nhìn chung, dữ liệu xuất khẩu ôtô tháng 10/2025 của Trung Quốc nhấn mạnh một sự thay đổi rõ ràng trong hồ sơ thương mại ôtô của đất nước, sự mở rộng nhanh chóng của xuất khẩu xe năng lượng mới song song với sự sụt giảm của xe chạy nhiên liệu truyền thống, làm nổi bật dấu ấn toàn cầu đang tăng tốc của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc.