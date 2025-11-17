Hàn Quốc tăng trợ cấp cho xe điện trong năm 2026

Hàn Quốc tăng mạnh trợ cấp xe điện và mở rộng hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô nhằm giảm thiểu tác động từ các mức thuế từ Mỹ.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ nâng mức trợ cấp cho xe điện thêm 20% trong năm 2026, như một phần của gói hỗ trợ nhằm giúp ngành công nghiệp ôtô trong nước ứng phó với các rủi ro về thuế quan.

Do lo ngại về tác động của thuế quan từ thị trường Mỹ, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức hỗ trợ cho ngành công nghiệp xe điện lên mức gần 660 triệu USD vào năm 2026, tăng khoảng 20% so với năm nay.

Ngân sách trợ cấp cho xe điện chở khách sẽ tăng lên 936 tỷ won ( 658,47 triệu USD ) vào năm 2026, so với 780 tỷ won của năm nay, nhằm kích thích nhu cầu nội địa trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.

Gói hỗ trợ còn bao gồm các biện pháp nhằm tiếp sức cho các nhà cung ứng linh kiện ôtô. Chính phủ cam kết cung cấp nguồn tài chính chính sách ở mức cao hơn con số 15.000 tỷ won đã cấp trong năm 2025.

Seoul cũng sẽ tăng cường các chương trình bảo lãnh dành cho các nhà sản xuất linh kiện Hàn Quốc đang hoạt động ở nước ngoài, như tại Mỹ và Mexico, giúp họ tiếp cận các khoản vay dài hạn với lãi suất thấp.

Ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc là một trong những trụ cột xuất khẩu của nền kinh tế, với kim ngạch đạt 70,8 tỷ USD trong năm 2024, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu 683,8 tỷ USD của cả nước.

Trước mức thuế quan mới cùng việc khoản tín dụng thuế dành cho EV bị bãi bỏ tại Mỹ, doanh số của các thương hiệu Hàn Quốc đã sụt giảm mạnh ngay trong tháng 10/2025.

Tập đoàn Hyundai Motor, cùng với công ty liên kết Kia, đang là nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba thế giới theo doanh số. Tuy nhiên, hãng đã chịu tác động mạnh bởi mức thuế 25% áp lên xe xuất khẩu sang Mỹ - thị trường lớn nhất của Hyundai, nơi đóng góp khoảng 40% doanh thu.

Trong bối cảnh đó, Washington và Seoul đã nhất trí áp mức thuế 15% đối với ôtô và linh kiện ôtô Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ, tương đồng với mức dành cho các đối thủ Nhật Bản sau thỏa thuận Washington - Tokyo hồi tháng 9.

Cuộc gặp thượng đỉnh tháng trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã mang đến một số kết quả khả quan cho ngành công nghiệp ôtô của cả hai nước.

Việc giảm thuế xuống 15% sẽ có hiệu lực hồi tố từ ngày đầu tiên của tháng khi thỏa thuận được hoàn tất và dự luật về gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD được trình lên quốc hội Mỹ.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ bãi bỏ hạn ngạch 50.000 xe/năm dành cho các mẫu ôtô sản xuất tại Mỹ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên bang, cho phép các mẫu xe này nhập khẩu vào Hàn Quốc mà không cần điều chỉnh kỹ thuật bổ sung, theo tuyên bố chung giữa hai bên.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc vẫn đang chờ đợi thỏa thuận chính thức hoàn tất để có thể tính toán chiến lược xuất khẩu trong giai đoạn sắp tới, vốn sẽ có nhiều biến động từ cả Mỹ và Trung Quốc.

