Tại sao BYD chọn mang 'xe Nhật' Racco đến Nhật bản?

BYD Racco có thể xem là sản phẩm đáng chú ý nhất của thương hiệu xe điện Trung Quốc tại triển lãm JMS 2025 vừa qua, nhưng tại sao BYD lại chọn ra mắt mẫu xe này?

Tại Triển lãm Ôtô Tokyo 2025, BYD đã ra mắt mẫu xe điện Racco độc quyền đầu tiên tại Nhật Bản, được thiết kế đặc biệt cho phân khúc K Car của nước này. Tên gọi Racco lấy từ tiếng Nhật, có nghĩa là "rái cá". BYD lên kế hoạch ra mắt Racco vào mùa hè hoặc mùa thu năm 2026, với hai phiên bản phạm vi hoạt động.

Giá bán khoảng 2,5 triệu Yen (tương đương khoảng 16.200 USD ), theo báo cáo của Autohome.

Đây được xem là chiến lược của BYD đánh vào nhóm xe phổ biến nhất tại thị trường Nhật Bản.

Thị phần khổng lồ, cạnh tranh cao

K-Car, còn được gọi là "xe hạng nhẹ", là những chiếc xe nhỏ gọn và không đắt tiền, lý tưởng cho việc đi lại hàng ngày và di chuyển trên các đường phố đô thị chật hẹp. Phân khúc này chiếm từ 30 đến 40% thị trường ôtô Nhật Bản.

Năm 2024, khoảng 1,56 triệu chiếc K-Car đã được bán ra, trong tổng số 4,42 triệu ôtô. Tỷ lệ này tiếp tục được duy trì khi trong ba quý đầu năm 2025, doanh số K-Car đạt khoảng 1,26 triệu chiếc, chiếm hơn một phần ba thị trường. Ngay cả một thị phần khiêm tốn trong phân khúc khổng lồ này cũng có thể mang lại doanh số đáng kể cho BYD.

K-car tại Nhật Bản là "đại bản doanh" của hãng xe nội địa Thị phần của các hãng ở phân khúc K-Car tại Nhật (số liệu: JP Morgan) Nhãn Suzuki Daihatsu Honda các hãng khác

% 38 22 19 21

Tuy nhiên, thị trường K-Car Nhật Bản bị thống trị bởi các thương hiệu nội địa. Suzuki giữ khoảng 38%, Daihatsu 22% và Honda 19%, trong khi các nhà sản xuất ôtô nước ngoài khác có rất ít thành công.

Để cạnh tranh, BYD đã phải thiết kế Racco từ đầu để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của Nhật Bản về kích thước, công suất và số lượng hành khách của K-Car.

Chiến lược này còn có một lý do mạnh mẽ khác khi Suzuki đã công khai tuyên bố BYD là mối đe dọa đáng kể trong không gian K-Car, nhấn mạnh sự nghiêm túc của BYD trong phân khúc này.

Tiềm năng lợi nhuận

Về mặt chi phí, K-Car được hưởng lợi từ giá mua thấp hơn, giảm tiêu thụ năng lượng, chi phí bảo trì thấp và các ưu đãi thuế có lợi. Các mẫu xe điện nói riêng có thể nhận được trợ cấp lên tới 550.000 Yen (khoảng 3.570 USD ).

Theo JP Morgan, đóng góp của Racco vào lợi nhuận năm 2026 của BYD có thể chỉ là 1 đến 2%. Tuy nhiên, Racco vẫn có thể có lợi nhuận khá tốt ở cấp độ đơn vị khi mức giá 2,5 triệu Yen ( 16.200 USD ) cho thấy lợi nhuận tiềm năng từ 5.000 đến 8.000 NDT (khoảng 700 đến 1.120 USD ) mỗi chiếc.

Racco được kỳ vọng sẽ có doanh số khoảng hơn 400.000 xe/năm tại Nhật. Ảnh: Phong Vân.

BYD ước tính thị trường K-Car Nhật Bản có thể đạt 350.000 đến 450.000 chiếc mỗi năm và hy vọng sẽ chiếm được 20 đến 30% thị phần ban đầu. Ở công suất tối đa, điều này có thể tạo ra lợi nhuận hàng năm từ 4 đến 10 tỷ NDT (khoảng 560 triệu đến 1,4 tỷ USD ).

Về mặt chiến lược, Racco đại diện cho tham vọng quốc tế dài hạn của BYD. Công ty đang thúc đẩy mở rộng với các cơ sở sản xuất ở nước ngoài tại Brazil, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời hoạt động thông qua mạng lưới nhà phân phối địa phương.

BYD đang hoạt động tại khoảng 70 quốc gia với khoảng 900 đến 1.000 cửa hàng bán lẻ. Trong bối cảnh áp lực gia tăng tại thị trường nội địa (Trung Quốc), không gian K-Car của Nhật Bản vừa là một thử nghiệm vừa là một cơ hội cho sự phát triển toàn cầu của BYD.

Có dễ thành công?

Bất chấp những tính toán của BYD, Racco được đánh giá là không dễ thành công ở Nhật Bản.

Chia sẻ với Tri thức - Znews trong cuộc nói chuyện riêng, lãnh đạo một hãng xe Nhật cho biết BYD bắt đầu để ý tới nhóm 'kei-car' từ kỳ triển lãm lần trước, khi thương hiệu Trung Quốc nằm cạnh một hãng xe Nhật với nhiều mẫu kei-car thú vị. 2 năm sau, BYD lập tức ra mắt Racco, với mục tiêu quan trọng nhất là tạo dấu ấn ở thị trường xe Nhật Bản.

Racco sẽ là con bài để BYD tiếp cận các thị trường ngoài Nhật Bản?

Về tiềm năng doanh số, Racco về cơ bản khó có thể chen chân ở nhóm xe đặc thù nước Nhật, khi khách hàng chủ yếu của kei-car là những người trung niên và lớn tuổi, vốn rất yêu thích các thương hiệu nội địa và khó lòng xuống tiền mua một mẫu xe kiểu Nhật nhưng thương hiệu Trung Quốc. Giá bán của Racco cũng không phải là rẻ đột biến so với những mẫu xe tương tự mang thương hiệu Nhật.

Một sản phẩm được ra mắt tại Nhật Bản tuy vậy mang ý nghĩa không nhỏ với BYD, đặc biệt nếu xét riêng mẫu kei-car như Racco. Nó có thể coi là chứng nhận về chất lượng của Racco nói riêng và sản phẩm của BYD nói chung, giúp hãng xe Trung Quốc dễ dàng tiếp cận hơn với một số thị trường yêu thích thương hiệu Nhật.

Brazil, Thái Lan, Malaysia hay cả Việt Nam, nếu Racco được BYD cho ra mắt với cái mác xe đạt chất lượng Nhật Bản, rõ ràng sẽ dễ được yêu mến hơn là xe bán chạy nhất Trung Quốc. Đáng nói, Nhật Bản không có ý định mang các mẫu kei-car xuất ngoại, và đây sẽ là sân chơi của BYD nếu hãng xe Trung Quốc muốn.