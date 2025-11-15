Ai mua Subaru Forester giá gần 1,4 tỷ đồng?

Việc Subaru mang Forester thế hệ mới về Việt Nam với mức giá cao nhất gần 1,4 tỷ đồng đã tạo nên nhóm khách hàng mới cho dòng xe này?

Việc Forester thế hệ mới được Subaru mang về Việt Nam với giá bán bản cao nhất gần 1,4 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số ý kiến cho rằng mức giá này sẽ trở thành rào cản của mẫu SUV này tại thị trường Việt.

Vậy Subaru Forester mới sẽ dành cho ai? Và ngoài giá bán hay xuất xứ, chiếc SUV này sẽ khác biệt ra sao khi vận hành?

Ai sẽ mua Forester?

Điều mà ai cũng quan tâm đến Forester khi mẫu xe vừa có thông tin được mang về Việt Nam chính là xuất xứ. Hiện tại, xe được chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản thay vì Thái Lan.

Phiên bản nhập Nhật của Forester cũng là mẫu xe thuộc nhóm SUV bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Đây có thể xem là ưu điểm lớn nhất của Forester. Điều này giúp chiếc SUV thu hút được những người yêu thích xe nhập khẩu, quan tâm đến vấn đề về sức mạnh và vị thế của xe.

Việc dẫn đầu ở một thị trường khó tính như Mỹ cũng là mấu chốt giúp Subaru dễ thuyết phục nhóm khách hàng này đến với Forester mới, những người thích xe nhập khẩu từ Nhật Bản, lại là mẫu xe được yêu thích tại Mỹ. Dù tệp người mua này không quá lớn, nhưng đây là là nhóm khách hàng thường có ngân sách rộng rãi và chịu đánh đổi giá bán lấy chất lượng xe.

Thiết kế và trang bị mới trên Subaru Forester. Ảnh: Phong Vân.

Ngoài ra, so với bản tiền nhiệm, Forester cũng được nâng cấp khá nhiều từ thiết kế đến động cơ. Đã gần 4 năm kể từ lần nâng cấp gần nhất của Forester tại Việt Nam, và những chủ xe ngày đó, nay cũng đã đến thời điểm cần "lên đời". Đây cũng là tệp khách hàng có thể sẵn sàng chi thêm để chọn mua Forester 2026.

Tất nhiên không phải khách hàng cũ nào cũng tiếp cận được với Forester mới với giá cao hơn 200-300 triệu đồng, một số khách của Forester nhập Thái đến với chiếc xe gì mức giá dễ tiếp cận. Bù lại, những người đã yêu thích ngoại hình và thiết kế, khả năng vận hành của mẫu xe này nhiều khả năng sẽ tiếp tục chọn mua Forester thay vì tìm đến một thương hiệu khác của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Nhìn chung thiết kế mới của Forester đã bắt mắt hơn khá nhiều, nhưng trên thực tế nó cũng khó có thể chinh phục được nhóm khách hàng yêu thích "xe đẹp", bởi nét thiết kế có phần vuông vức và thực dụng vốn có. Mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản do đó sẽ cố gắng duy trì nhóm khách hàng cũ và tìm kiếm thêm những khách hàng mới vốn yêu thích phong cách bụi bặm đơn giản và thích di chuyển.

Vận hành khác biệt hẳn bản cũ

Chưa bàn đến thiết kế hay cảm giác lái, với mức giá tăng, các trang bị trên Subaru Forester mới cũng đã được nâng cấp nhằm hỗ trợ người lái. Dễ nhận thấy nhất là đèn pha được nâng cấp, bổ sung công nghệ mở rộng góc lái.

Ở bên trong khoang lái, cách sắp xếp trên xe cũng được thay đổi chút ít. Điểm đặc biệt nhất là màn hình giải trí trung tâm, hiện đại hơn và được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ.

Tuy nhiên, đây lại là điểm khiến những người yêu thích phong cách thân thiện của Forester tiền nhiệm không quá hài lòng. Các chức năng quen thuộc đều đã được tích hợp lên màn hình chính, khiến việc điều chỉnh trở nên kém trực quan với người lái và một số thao tác sẽ cần sử dụng tới màn hình cảm ứng thay vì phím vật lý như trước.

Màn hình trung tâm được "nhồi nhét" nhiều tính năng và kém trực quan so với bản cũ. Ảnh: Phong Vân.

Đặc biệt, Forester 2026 được bổ sung tính năng Driver Monitoring System (DMS), hay còn gọi là "mắt thần" nhằm theo dõi hành vi người lái. Khi người lái thay đổi góc nhìn, chuyển sang thao tác trên màn hình khi đang điều khiển xe, hệ thống an toàn kết nối với "mắt thần" sẽ tự động phát cảnh báo và thậm chí tự phanh. Tính năng an toàn nãy có phần rắc rối và gây phiền phức với một số người dùng, dù mục đích của nó là đảm bảo an toàn và những trường hợp khẩn cấp như tài xế ngủ gật, mất khả năng lái xe...

Forester nay sở hữu máy Boxer 2.5L FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Kết hợp hộp số Lineartronic TR58 thế hệ mới với 8 cấp số giả lập cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, chiếc SUV cỡ C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây.

Sức mạnh này có thể nói là đủ dùng và thậm chí mạnh mẽ với điều kiện đường phố tại Việt Nam. Khi trải nghiệm ở đa dạng cung đường, có thể thấy bộ máy mới của Forester giúp chiếc xe trở nên chắc chắn hơn và phản xạ vô lăng cũng nhạy hơn.

Không chỉ thay đổi động cơ, Forester cũng được nâng cấp hệ thống treo, khung gầm. Điểm nhận thấy rõ rệt nhất là độ cách âm của SUV thế hệ mới tốt hơn hẳn bản tiền nhiệm nhờ các lớp xốp dày bọc bên dưới nắp ca pô.

Subaru Forester mới mạnh mẽ, nhạy và cách âm tốt hơn.

Quay lại câu chuyện xuất xứ, thông tin Forester được đổi sang nhập Nhật đã được đại lý rò rỉ từ sớm. Việc mẫu xe này tăng giá cũng là chuyện được dự đoán từ trước.

Có vẻ Subaru đã tính toán kỹ cho việc chuyển từ sản xuất tại Thái Lan về Nhật Bản cho mẫu xe này, cùng lúc với phiên bản mới được ra mắt với nhiều nâng cấp và thay đổi.

Vì vậy với mức tăng 200-300 triệu đồng đổi lại hàng loạt nâng cấp, có thể nói là xứng đáng so với giá trị. Nhìn chung, đây vẫn là một mẫu xe lái hay, rộng rãi và có sức hút riêng biệt.

Thiết kế và giá bán sẽ là rào cản của Forester với những khách hàng mới, bởi hiện nay có quá nhiều lựa chọn cùng tầm giá trên thị trường. Mức giá cao hơn chuẩn cũ sẽ khiến Forester khó lòng chinh phục nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải.

Với người dùng trung thành của thương hiệu, những nâng cấp đáng giá này sẽ là ưu điểm để tiếp tục thuyết phục họ xuống tiền.