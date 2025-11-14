Nissan GT-R thế hệ tiếp vẫn chưa rõ là xe điện, xăng hay hybrid

Dù khẳng định sẽ hồi sinh dòng GT-R huyền thoại, Nissan vẫn chưa xác định mẫu xe thể thao biểu tượng này sẽ được trang bị động cơ đốt trong truyền thống, hybrid hay thuần điện.

Sau khi chính thức dừng sản xuất dòng Nissan GT-R R35, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của thế hệ R36. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ ông Guillaume Cartier, Giám đốc Hiệu suất của Nissan, hãng hiện "chưa có kế hoạch rõ ràng" cho mẫu siêu xe kế nhiệm, bởi đang "khám phá nhiều hướng đi khác nhau".

Chiếc Nissan GT-R R35 cuối cùng đã chính thức lăn bánh khỏi nhà máy Nissan Tochigi vào tháng 8/2025, đánh dấu một hành trình biểu tượng kéo dài 18 năm.

Trước đó, Nissan từng gợi mở tương lai của GT-R qua mẫu concept Hyper Force ra mắt năm 2023 - một siêu xe thuần điện bốn động cơ với công suất hơn 1.360 mã lực. Dù gây ấn tượng mạnh, dự án này vẫn chưa được hãng xác nhận sẽ bước vào sản xuất thương mại.

CEO kiêm Chủ tịch Nissan Ivan Espinosa nhấn mạnh rằng hãng "muốn cái tên GT-R một ngày nào đó sẽ trở lại", dù hiện tại "chưa có kế hoạch cụ thể nào được hoàn tất". Ông cho biết, GT-R chắc chắn "sẽ tiến hóa và xuất hiện trở lại trong tương lai", song chưa thể nói trước thời điểm.

Mẫu concept Nissan Hyper Force ra mắt lần đầu tại triển lãm Japan Mobility Show 2023, thể hiện hướng đi của thương hiệu khi GT-R là một mẫu xe thuần điện.

Tuy nhiên, sự trở lại này có thể sẽ chưa xảy ra trong tương lai gần. Dưới sự lãnh đạo mới của ông Espinosa, Nissan đang trong quá trình tái cấu trúc danh mục sản phẩm và nỗ lực vực dậy doanh số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, một mẫu siêu xe hoàn toàn mới, lại thuộc phân khúc sản xuất giới hạn, có thể nằm ngoài ưu tiên ngân sách hiện tại.

Dù vậy, Nissan được cho là đang phát triển người kế nhiệm R35, với hướng đi tiềm năng nhất là GT-R phiên bản hybrid. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ kết hợp động cơ xăng hiệu suất cao cùng hệ thống điện hỗ trợ mạnh mẽ, tương tự cách Ferrari và Lamborghini đã làm với siêu xe 296 GTB (830 mã lực) và Temerario (920 mã lực).

Với quá trình tái cấu trúc tập đoàn đang diễn ra, có lẽ sẽ còn lâu nữa giới đam mê tốc độ mới được diện kiến thế hệ mới của mẫu xe thể thao Nissan GT-R R36.

Nếu đúng như dự đoán, Nissan GT-R thế hệ mới chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn phiên bản GT-R NISMO R35 - vốn sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.8L, sản sinh 600 mã lực và mô-men xoắn 652 Nm. Dù chưa có bất kỳ quyết định cuối cùng nào, giới mộ điệu vẫn hy vọng Nissan sớm công bố thông tin cụ thể hơn về hướng đi của GT-R thế hệ mới - biểu tượng tốc độ từng làm nên tên tuổi của hãng suốt gần hai thập kỷ.