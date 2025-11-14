Top xe bán chạy toàn ôtô điện, sạch bóng sedan

Với 4.610 xe bán ra trong tháng 10, VinFast VF 3 không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam mà còn trên đường trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của hãng xe điện Việt. VinFast VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng. Ảnh: VinFast.