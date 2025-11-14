Top xe bán chạy toàn ôtô điện, sạch bóng sedan

|
Với 4.610 xe bán ra trong tháng 10, VinFast VF 3 không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam mà còn trên đường trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của hãng xe điện Việt. VinFast VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
|
VinFast VF 5 bán được 4.450 xe cho khách Việt trong tháng vừa rồi, vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh với "đàn em" VF 3 cho ngôi vương doanh số toàn thị trường. VinFast VF 5 hiện có giá 529 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
|
MPV điện Limo Green của VinFast tiếp tục góp mặt trong top bán chạy nhờ lượng bàn giao 4.160 xe trong tháng 10. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander. Mẫu MPV thuần điện chuyên dùng chạy dịch vụ hiện có giá 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
|
Biến thể Herio Green của VF 5 chuyên dùng cho kinh doanh dịch vụ vận tải cũng ghi nhận sức bán tốt, đạt 2.920 xe trong tháng vừa rồi. Mẫu SUV chạy điện cỡ A có giá 499 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
|
Mitsubishi Xpander là xe xăng duy nhất góp mặt trong top 5 bán chạy, doanh số đạt 2.644 xe ở kỳ báo cáo tháng 10. Dòng xe này vừa có đợt nâng cấp dành cho phiên bản AT Premium và biến thể Xpander Cross. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander có giá 560-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
|
VF 6 là đại diện thứ năm của VinFast trong danh sách bán chạy nhờ sở hữu doanh số 2.524 xe. Khả năng cao VinFast VF 6 sẽ trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam năm nay. Xe có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 689 triệu và 745 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
|
"Vua bán tải" rơi khỏi top 5 nhưng vẫn là cái tên gánh vác doanh số phân khúc này tại Việt Nam. Trong tháng 10, Ford Ranger bán được 1.876 xe cho khách hàng. Các phiên bản Ford Ranger có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
|
Thành tích bán hàng của Mitsubishi Xforce cải thiện qua từng kỳ, đạt 1.854 xe ở tháng vừa rồi. Sức bán tốt của VF 6 là lý do sẽ khiến mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia không thể bảo vệ danh hiệu bán chạy nhất phân khúc. Mitsubishi Xforce có giá 599-705 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
|
Toyota Yaris Cross tiếp tục là xe bán chạy nhất của Toyota, doanh số đạt 1.833 xe trong tháng 10. Lũy kế từ đầu năm, Yaris Cross bán cho khách Việt tổng cộng 11.488 xe, bao gồm 589 xe thuộc bản hybrid. Giá bán 2 phiên bản Yaris Cross lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. Ảnh: TMV.
|
Mazda CX-5 là cái tên chốt sổ danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Trong tháng 10, mẫu SUV cỡ C bán được 1.594 xe cho khách hàng, nhỉnh hơn 165 xe so với Ford Territory. Bảy phiên bản lắp ráp của Mazda CX-5 có giá bán từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Tại thời điểm viết bài, TC Motor chưa công bố doanh số tại Việt Nam trong tháng 10 của loạt ôtô thương hiệu Hyundai.
